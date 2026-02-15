ETV Bharat / state

'இது அவர்களின் அரசியல்' - விஜய் குறித்த நயினார் நாகேந்திரனின் சர்ச்சை பேச்சுக்கு கமல் பதில்

எந்த கட்சிக்கு வேண்டுமானாலும் ஓட்டுப் போடுங்கள். ஆனால், மறக்காமல் ஓட்டுப் போடவேண்டும் என கமல்ஹாசன் மாணவர்களுக்கு அறிவுரை தெரிவித்தார்.

கமல்ஹாசன்
கமல்ஹாசன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 15, 2026 at 8:07 AM IST

2 Min Read
சென்னை: விஜய்யையும், நடிகை ஒருவரையும் இணைத்து நயினார் நாகேந்திரன் சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசியது தொடர்பாக, மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி தலைவர் கமல்ஹாசன் பதிலளித்துள்ளார்.

தவெக தலைவர் விஜய்யை பிரபல நடிகையுடன் இணைத்து பேசியது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவரது இந்த கருத்துக்கு, அரசியல் தலைவர்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் கண்டனம் எழுந்து வருகிறது.

இந்நிலையில், சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட கமல்ஹாசன், மாணவர்கள் மத்தியில் உரையாற்றினார். முன்னதாக செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவரிடம், நயினார் நாகேந்திரனின் பேச்சு குறித்து நிருபர்கள் கேள்வியெழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த கமல்ஹாசன், “அது அவர்களின் அரசியல், என் அரசியல் இல்லை” என ஒரே வரியில் பதிலளித்தார்.

மேலும் பேசிய அவர், “கல்லூரி மாணவர்களுக்கு சரியான அரசியல் புரிதல் இல்லை என எடுத்துக்கொண்டு, அவர்களுக்கு கற்றுக்கொடுக்க வேண்டியது எனது கடமை. எந்த கட்சிக்கு வேண்டுமானாலும் ஓட்டுப் போடுங்கள். ஆனால், மறக்காமல் ஓட்டுப் போடவேண்டும். அதை சொல்ல வேண்டியது எனது கடமை. இதை எந்த அரசாலும் தடுக்க முடியாது” எனத் தெரிவித்தார்.

கமல்ஹாசன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

பின்னர், மாணவர்கள் மத்தியில் கமல் பேசுகையில், “இங்கே எத்தனை பேருக்கு தமிழ் தெரியும்? சென்ற முறை இங்கு வந்தபோது, ஆங்கிலத்தில் உரையாற்றினேன். ஏனென்றால், நானும் படித்துள்ளேன் என்பதை காட்டுவதற்காக. ஆனால் உணர்வோடு உரையாட வேண்டுமென்றால், எனக்கு என் தாய் கொடுத்த மொழியில்தான் பேச வேண்டும். இந்த நம்பிக்கை ஆங்கிலம் கற்ற நாளில் வந்துவிட்டது. கிட்டத்தட்ட 55 வயதில்தான் நான் ஆங்கிலம் கற்றுக்கொண்டேன். ஆனால், இன்னும் தமிழ் படித்துக்கொண்டு‌ வருகிறேன்.

எத்தனை முறை இங்கு வந்து சென்றாலும், நான் மாணவனாகவே உள்ளேன். அதனால் தான் இங்கு வந்துள்ளேன். கொள்கை வளர வேண்டுமென்றால், கூட்டம் குறைவாக இருந்தாலும் படித்தவர்கள் பேச வேண்டும். அதனால் தான் இங்கு வந்துள்ளேன். அண்ணா, கருணாநிதி, காந்தி செய்ததை நானும் செய்கிறேன். உங்கள் கேள்விக்கு பதில் சொல்லி எனக்கு தெளிவு பெறுவதே எனது சுயநலம்.

நான் இங்கு வந்ததற்கு முக்கிய காரணம், இன்னும் நீங்கள் செய்தித்தாள்கள் படிக்கிறீர்கள், ட்விட்டர் பார்க்கிறீர்கள் என்பதால்தான். வெயிலை நிழலில் நின்று ரசிக்க வேண்டும். உங்களுடைய நிழல், உங்களுடைய தனிச்சிந்தனை தான். அது, உங்கள் கல்விக்கும் உதவும். அலுவலகத்திலும் உதவும். பாதுகாப்பாக தெருவில் நடப்பதற்கும் அது உங்களுக்கு எது உதவி செய்யும். கல்வியும், கணக்கு பாடமும் அங்கு உதவாது. நீங்கள் சமுதாயத்தை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும்" என கமல் பேசினார்.

