''கேரளாவில் மூளைச்சாவு அடைந்த 10 மாத குழந்தையின் உடல் உறுப்புகள் தானம்'' - கமல்ஹாசன் நெகிழ்ச்சி பதிவு

குழந்தையின் கல்லீரல், இரு சிறுநீரகங்கள், இதய வால்வு மற்றும் இரு கண்கள் தானமாக வழங்கப்பட்டன. இதில் திருவனந்தபுரம் கிம்ஸ் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் ஆறு மாத குழந்தைக்கு கல்லீரல் தானம் செய்யப்பட்டது.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 15, 2026 at 9:16 PM IST

சென்னை: கேரளாவில் பெற்றோருடன் காரில் பயணித்தபோது விபத்தில் சிக்கி மூளைச்சாவு அடைந்த 10 மாத குழந்தையின் உடல் உறுப்புகள் தானம் செய்யப்பட்டது. இதை கமல்ஹாசன் வெகுவாக பாராட்டி உள்ளார்.

கேரள மாநிலம் பத்தனம்திட்டா மாவட்டம் மல்லப்பள்ளி மலையாற்றூரை சேர்ந்தவர் அருண் ஆபிரகாம். இவரது மனைவி ஷெரின் ஆன் ஜான். ஆசிரியை. இவர்களது ஒரே மகள் ஆலின் ஷெரின் ஆபிரகாம். பிறந்து 10 மாதமே ஆகிறது. ஷெரின் ஆன் ஜான் பட்டம் பெறும் நிகழ்ச்சிக்காக குடும்பத்தினருடன் கோட்டயம் சென்றுவிட்டு, கடந்த 5 ஆம் தேதி காரில் வீடு திரும்பிக்கொண்டு இருந்தார். அப்போது இவர்களது கார் திடீரென அந்த வழியாக வந்த மற்றொரு கார் மீது மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இதில் 10 மாத குழந்தை ஆலின் ஷெரின் ஆபிரகாம் படுகாயம் அடைந்தது. மேலும் ஷெரின் ஆன் ஜான் மற்றும் அவரது அப்பா தாத்தா ராஜன் ஜான், அம்மா ஜெசி ஜான் ஆகியோரும் காயம் அடைந்தனர்.

இதை பார்த்த அக்கம் பக்கத்தினர் அவர்களை மீட்டு திருவல்லா தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். இதில் குழந்தை ஆலின் ஷெரின் ஆபிரகாம் கொச்சியில் உள்ள அமிர்தா மருத்துவமனைக்கு மேல்சிகிச்சைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. ஆனாலும் கடந்த 13 ஆம் தேதி குழந்தை மூளைச்சாவு அடைந்தது. இதையடுத்து 10 மாத குழந்தை ஆலின் ஷெரின் ஆபிரகாம் உடல் உறுப்புகளை தானம் செய்ய பெற்றோர் விரும்பினர். இதற்கான நடவடிக்கைகளை குழந்தையின் தந்தை அருண் ஆபிரகாம் செய்தார். அதன்படி குழந்தையின் கல்லீரல், இரு சிறுநீரகங்கள், இதய வால்வு மற்றும் இரு கண்கள் தானமாக வழங்கப்பட்டன.

இதில் திருவனந்தபுரம் கிம்ஸ் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் ஆறு மாத குழந்தைக்கு கல்லீரல் தானம் செய்யப்பட்டது. குழந்தை ஆலின் ஷெரின் ஆபிரகாமின் 2 சிறுநீரகங்கள் திருவனந்தபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் குழந்தைக்கு வழங்கப்பட்டன. 10 மாத குழந்தையின் உடல் உறுப்பு தானத்தால் 5 குழந்தைகள் வாழ்வு பெறும் என்று கேரள சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது. உறுப்பு தானம் செய்த குழந்தை ஆலின் ஷெரின் ஆபிரகாமுக்கு கேரளா முதல்வர் பினராயி விஜயன் உள்பட பல்வேறு தரப்பினர் இரங்கல் தெரிவித்து உள்ளனர். இதுகுறித்து முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் வெளியிட்ட அறிவிப்பில், 'குழந்தையின் உடல் அரசு மரியாதையுடன் நல்லடக்கம் செய்யப்படும்'' என்று அறிவித்துள்ளார்.

இந்நிலையில் இந்த உறுப்பு தானத்தை கமல்ஹாசன் நெகிழ்ந்து இது தொடர்பாக மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவர் கமல்ஹாசன் எக்ஸ் தளப்பக்கத்தில் கூறும் போது , ''அருண் ஆபிரகாம், ஷெரின் ஆன் ஜான்.. உங்களுக்கு வணக்கம். உங்கள் குழந்தை அலின் ஷெரின் ஆபிரகாம் தாயின் கருவறையில் பல மாதங்கள் வளர்ந்து, 10 மாதங்கள் உங்களது எல்லையற்ற அன்பில் தழுவப்பட்டாள். தற்போது உங்கள் தியாகத்தின் பலனாக 5 குழந்தைகள் நல்ல வாழ்க்கை வாழ உதவ இருக்கிறாள்.'' என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

CHILD BRAIN DEATH
KAMAL HAASAN
மூளைச்சாவு அடைந்த 10 மாத குழந்தை
10 மாத குழந்தையின் உறுப்புகள் தானம்
KERALA ORGAN DONATION

