தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியை டெல்லி ஆட்சியாளர்கள் விரும்பவில்லை: திருச்சி தேர்தல் பரப்புரையில் கமல் ஹாசன் குற்றச்சாட்டு
தமிழகத்திற்கான கல்வி நிதியை நிறுத்தி வைத்துக்கொண்டு, இந்தியைத் திணிக்க முயலும் மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதானின் செயலை ஒரு வியாபாரி கூட செய்யமாட்டார் என்று கமல் ஹாசன் விமர்சித்துள்ளார்.
Published : April 20, 2026 at 8:54 PM IST
திருச்சி: தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியை டெல்லி ஆட்சியாளர்கள் விரும்பவில்லை என மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சித் தலைவர் கமல் ஹாசன் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணியின் வேட்பாளரான அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழிக்கு உதயசூரியன் சின்னத்தில் வாக்கு கேட்டு, திருச்சி திருவெறும்பூர் தொகுதிக்குட்பட்ட அரியமங்கலம் நேருஜி நகர் பகுதியில் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி தலைவர் கமல் ஹாசன் இன்று வாக்கு சேகரித்தார்.
திருச்சியை மேலும் முன்னோக்கி எடுத்துச் செல்ல அன்பில் மகேஷ் அவர்களுக்கு உதயசூரியன் சின்னத்தில் வாக்களிக்க வேண்டும். திருச்சியை முன்னெடுத்து செல்வதற்கான பாதை கல்வி. அத்தகைய கல்வியை மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கும் மகத்தான பணியை மகேஷ் செய்து வருகிறார். அதனால், தமிழகம் பெண் கல்வியில் 34 விழுக்காடு அதிகரித்துள்ளது. 'நான் முதல்வன்' திட்டத்தை கொண்டு வந்தவர் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின். இத்தொகுதியில் ஒலிம்பிக் அகாடமி கொண்டுவந்தவர் துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின்.
நான் கனவு கண்ட கல்வித் திட்டங்களை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் சிறப்பாக செயல்படுத்தி வருகிறார். அவர் மீண்டும் வெற்றி பெற வேண்டும். தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியைக் கண்டு டெல்லியில் உள்ளவர்களுக்கு 'வயிற்று எரிச்சல்' ஏற்படுகிறது. கல்வி, சமூக நீதி மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சியில் தமிழகம் முன்னணியில் இருப்பதை கண்டு, டெல்லி ஆட்சியாளர்கள் (மத்திய அரசு) பொறுத்துக் கொள்ள முடியாமல் இருக்கின்றனர்.
தமிழகத்திற்கான கல்வி நிதியை நிறுத்தி வைத்துக்கொண்டு, இந்தியைத் திணிக்க முயலும் மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதானின் செயலை ஒரு வியாபாரி கூட செய்யமாட்டார். தமிழகத்தின் முன்னேற்றத்திற்காக உதயசூரியன் சின்னத்திற்கு வாக்களிக்கவேண்டும்" என்றார்.
தமிழ்நாட்டில் வரும் 23-ம் தேதி தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில் நாளை மாலை 5 மணியுடன் தேர்தல் பரப்புரை நிறைவு பெறுகிறது. இதனால் அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் தங்களின் இறுதிக்கட்ட தேர்தல் பரப்புரையை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.