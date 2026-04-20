கோவையில் செந்தில் பாலாஜியை ஆதரித்து கமல்ஹாசன் தேர்தல் பிரச்சாரம்
திமுகவை ஒழிப்பதாக சொல்பவர்களுக்குப் பின்னால் ஒரு முதலாளி இருக்கிறார். அவரும் வடக்கில்தான் உள்ளார் என்று கமல்ஹாசன் தெரிவித்தார்.
Published : April 20, 2026 at 12:07 AM IST
கோவை: கோவை, திமுகவின் கோட்டையாக மாறப்போகிறது என்று, கோவையில் நடைபெற்ற பிரச்சாரத்தில் மக்கள் நீதி மய்யத்தின் தலைவர் கமல்ஹாசன் தெரிவித்தார்.
கோவை தெற்கு தொகுதியில் போட்டியிடும் செந்தில் பாலாஜியை ஆதரித்து கமல்ஹாசன் திறந்த வாகனத்தில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். அப்போது பேசிய அவர், இந்த தொகுதியில் உள்ள அம்மன் குளம், கெம்பட்டி காலனி உள்ளிட்ட பகுதியை சேர்ந்த மக்களை எனக்கு நன்றாக தெரியும்.
இந்த தொகுதி மக்கள், ஒரு பைசா கூட நான் செலவு செய்யாமல் 51,481 வாக்குகளை எனக்காக செலுத்தினர். அந்த வாக்குகள் அனைத்தும் செந்தில் பாலாஜிக்கு கிடைக்கும் என்று உறுதியாக சொல்வேன். நான் என் நாடாளுமன்ற நிதியில் இருந்து, முதல் கடமையை செய்த இடம் கோவை தெற்கு தொகுதிதான். இந்த தொகுதிக்கு ரூ.1.12 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்து, உலக தரத்தில் ஒரு நீச்சல் குளம் உருவாகிக் கொண்டிருக்கிறது.
இங்கு ஜி.டி.நாயுடு உருவாக்கிய பேருந்து போக்குவரத்து நிறுவனம், பிற்காலத்தில் அரசு பேருந்து கழகமாக மாறியது. அவருடைய பெயரில் பாலம் கட்டியது அவருக்கு நன்றி செலுத்தும் செயல். மற்ற மாநிலங்கள் பார்த்து பொறாமைப்படும் அளவிற்கு எதிரியே நமக்கு முதலிடம் கொடுக்கும் அளவிற்கு திமுகவின் திட்டங்கள் உள்ளன. இதனை நான் கூறவில்லை வடக்கில் இருந்து வந்த டாடா கூறுகிறது.
திமுகவை வீழ்த்துவேன் என்று கூறுபவர்களுக்கு பின்னால் ஒரு முதலாளி இருக்கிறார். அவரும் வடக்கில்தான் இருக்கிறார்.
கோவைக்கு ஏன் மெட்ரோ ரயில் விடவில்லை என்று கேட்டால், அதற்கு மக்கள் தொகை குறைவாக இருப்பதாக மத்திய அரசு பதில் அளிக்கிறது. ஆனால், மக்கள் தொகை குறைவாக உள்ள மாநிலத்திற்கு விதிகளை தளர்த்தி மெட்ரோவை விடுகிறார்கள்.
நான் இளைஞராக இருந்தபோது கோவை விமான நிலையத்தை விரிவு படுத்த வேண்டும் என்ற கருத்து முன்வைக்கப்பட்டது. ஆனால் தற்பொழுது வரை அது நிறைவேற்றப்படவில்லை. அதனை செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு திமுக கையில் இல்லை. மத்திய அரசு கையில்தான் உள்ளது.
செந்தில் பாலாஜி கரூரில் இருந்து கோவைக்கு வந்தது முதலமைச்சர் அவருக்கு கொடுத்த அசைன்மென்ட். தமிழக அரசியல் சரித்திரத்தில் கோவை ஒரு புதிய மாற்றத்தை உருவாக்கப் போகிறது. சென்னையில் ஒரு செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டை என்றால் கோவை திமுக கோட்டையாக மாறப்போகிறது.
கோவை தெற்கு தொகுதியில் ஏற்கெனவே எம்எல்ஏவாக இருந்தவர்(வானதி சீனிவாசன்) வேறு தொகுதிக்கு மாறியது, செந்தில் பாலாஜியின் வெற்றிக்கான சாட்சி. கோவையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள செம்மொழிப் பூங்கா, பெரியார் நூலகம், தங்க நகை பூங்கா ஆகியவை அரசின் சாதனை.
வாக்களித்தால் கோவைக்கு மெட்ரோ கிடைக்கும் என்று கூறுகிறார்கள். அதன் பேர் வாக்குறுதியா அல்லது பிளாக்மெயிலா என்று தெரியவில்லை. பிளாக் மெயில் எல்லாம் தமிழ்நாட்டில் பலிக்காது என்று தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாட்டின் மிரட்டல் எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை நாங்கள் நாடாளுமன்றத்தில் காட்டி விட்டோம். வடவர் படையெடுப்பை முறியடிப்போம், வந்தாரை வாழவைக்கும் தமிழ்நாடு. ஆனால் வாகை சூட வந்தால் பதிலடி கொடுக்கும் தமிழகம். சட்டப்படி என்ன செய்ய வேண்டியுதை 23-ஆம் தேதி செய்து காட்டுங்கள்" என்று அவர் பேசினார்.