எவரெஸ்ட் நாயகிக்கு 'கல்பனா சாவ்லா விருது'- யார் இந்த நௌஷீன் பானு சந்த்?
உலகிலேயே கடினமான எவரெஸ்ட் சிகரத்தில் இரண்டு முறை ஏறி நௌஷீன் பானு சந்த் சாதனைப் படைத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : August 15, 2026 at 11:37 AM IST
சென்னை: சுதந்திர தின விழாவில் எவரெஸ்ட் நாயகி நௌஷீன் பானு சந்த்-க்கு 'கல்பனா சாவ்லா' விருதை முதலமைச்சர் விஜய் வழங்கி கௌரவித்தார்.
நாட்டின் 80-ஆவது சுதந்திர தின விழா, இன்று (ஆக.15) தமிழ்நாட்டில் வெகு சிறப்பாகக் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. சென்னை புனித ஜார்ஜ் கோட்டையில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் முதல்முறையாக முதலமைச்சர் விஜய் தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்தார்.
அதைத் தொடர்ந்து, காவல்துறையினரின் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக் கொண்டார். பின்னர் விழாவில் உரையாற்றிய முதலமைச்சர் விஜய், "சுதந்திர தினத்தைக் கொண்டாடும் என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு நல்வாழ்த்துகள். 80-ஆவது சுதந்திர தினத்தில் தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்து என்னை பேச வைத்த சொந்தங்களுக்கு நன்றி. பொதுவாழ்வில் சமரசம் இருக்கக் கூடாது; மக்கள் நலன் முக்கியம் என்ற அடிப்படையில் த.வெ.க செயல்படுகிறது.
மக்கள் நலன் சார்ந்த திட்டங்களில் நிர்வாக ரீதியாக மத்திய அரசோடு ஒத்துழைப்போடு செயல்படுகிறோம்; விவசாயிகளின் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி, குறுவை சாகுபடி தொகுப்புத் திட்டத்துக்கு நிதி தரப்பட்டுள்ளது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
அதன் தொடர்ச்சியாக, தமிழ்நாடு அரசின் தகைசால் தமிழர் விருது காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் எம். கிருஷ்ணசாமிக்கும், கோயம்புத்தூரைச் சேர்ந்த நௌஷீன் பானு சந்த்துக்கு கல்பனா சாவ்லா விருதையும், மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தின் சதீஷ் பிரபு மற்றும் குழுவினருக்கு முதலமைச்சரின் நல் ஆளுமை விருதையும், கோயம்புத்தூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையின் முதல்வர் எம். கீதாஞ்சலிக்கு நல் ஆளுமை விருதையும் முதலமைச்சர் விஜய் வழங்கி வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
யார் இந்த நௌஷீன் பானு சந்த்?
கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், கிணத்துக்கடவைச் சேர்ந்தவர் நௌஷீன் பானு சந்த். ஓமனில் வளர்ந்த அவர், இந்தியாவுக்கு திரும்பி ஏரோநாட்டிக்கல் துறையைத் தேர்வுச் செய்து பொறியியல் பட்டப்படிப்பை முடித்தார்.
சிறு வயதில் இருந்தே விளையாட்டின் மீதான அதீத ஆர்வம் காரணமாக, தடகளத்தில் தொடர்ந்து தீவிர பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வந்தார். இவரது முயற்சி ஒட்டுமொத்த குடும்பமும் உறுதுணையாக இருந்தது.
குடும்ப ஆதரவு, மன வலிமை, விடாமுயற்சி போன்றவற்றின் பலனாக, உலகிலேயே மிக உயரமான எவரெஸ்ட் சிகரத்தை இரண்டு முறை தொட்டவர். அதாவது, டென்சிங் ஹிலாரி எவரெஸ்ட் மாரத்தான் என்ற உலகிலேயே கடினமான மலையேற்றத்தை அவர் ஏறியுள்ளார். இந்திய விளையாட்டு வரலாற்றில் எவரெஸ்ட் சிகரத்தில் ஏறி இரட்டை சாதனை படைத்த முதல் இந்தியப் பெண் என்ற பெருமையையும் பெற்றார்.
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மிகவும் கடினமான மற்றும் ஆபத்தமான பாதைகளைக் கடந்து சாதனை படைத்த நௌஷீன் பானு சந்த்துக்கு சென்னை கோட்டையில் நடந்த சுதந்திர தின விழாவில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், கல்பனா சாவ்லா விருதையும், பரிசுத்தொகையையும் வழங்கி வாழ்த்தும், பாராட்டும் தெரிவித்துள்ளார்.
வீர, தீர, சாகசம் புரியும் பெண்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் ஆண்டுதோறும் சுதந்திர தின விழாவில் 'கல்பனா சாவ்லா' விருது வழங்கி கௌரவிப்பதுடன், பெண்களை ஊக்கப்படுத்தி வருகிறது என்றால் மிகையாகாது.