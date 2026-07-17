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கோலாகலமாக நடந்த கல்லாத்தூர் ஸ்ரீ திரெளபதி அம்மன் ஆலய தீமிதி திருவிழா

தீமிதி திருவிழாவில் கல்லாத்தூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்களிலிருந்து ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர்.

கல்லாத்தூர் ஸ்ரீ திரெளபதி அம்மன் ஆலய தீமிதி திருவிழா
கல்லாத்தூர் ஸ்ரீ திரெளபதி அம்மன் ஆலய தீமிதி திருவிழா (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 17, 2026 at 10:50 PM IST

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அரியலூர்: கல்லாத்தூர் ஸ்ரீ திரெளபதி அம்மன் ஆலய தீமிதி திருவிழாவில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர்.

அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டம் அருகே கல்லாத்தூர் கிராமத்தில் அமைந்துள்ளது பிரசித்தி பெற்ற ஸ்ரீ திரெளபதி அம்மன் ஆலயம். இந்த ஆலயத்தில் ஆடி மாத வெள்ளி கிழமைமை முன்னிட்டு தீமிதி திருவிழா வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டது. முன்னதாக பக்தர்கள் விரதம் இருந்து, கங்கணம் கட்டிக்கொண்டு அம்மனுக்கு தீச்சட்டி முக்கிய வீதிகள் வழியாக ஊர்வலமாக வந்தனர்.

பக்தர்கள் தங்கள் வேண்டுதலை நிறைவேற்றும் வகையில் கோவிலுக்கு முன்பாக பிரத்யேகமாக அமைக்கப்பட்டிருந்த தீக்குண்டத்தில் இறங்கி தீ மிதித்து தங்களது நேர்த்திக்கடனை செலுத்தினர். தீமிதி திருவிழாவில் கல்லாத்தூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்களிலிருந்து ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர்.

TAGGED:

KALLATHUR
கல்லாத்தூர்
SRI DRAUPADI AMMAN TEMPLE FESTIVAL
TEMPLE FESTIVAL

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