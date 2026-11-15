கள்ளக்குறிச்சி அரசு அதிகாரி விவகாரம்: உயர்நீதிமன்றத்திற்கு கி.வீரமணி கோரிக்கை
நூலகத்தில் புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்ததில் முறைகேடுகள் இருந்தால் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்; அதன்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
Published : November 15, 2026 at 5:47 PM IST
தஞ்சாவூர்: கள்ளக்குறிச்சி பெண் அரசு அதிகாரி விவகாரத்தில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம், தாமாக முன்வந்து சூமோட்டோ வழக்கை எடுத்து விசாரிக்க வேண்டும் என்று திராவிடர் கழகத்தின் தலைவர் கி.வீரமணி வலியுறுத்தியுள்ளார்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம், ஒரத்தநாட்டில் பெரியார் வணிக வளாகம் மற்றும் நூலகம் ரூபாய் 18 கோடி மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்படவுள்ளது. இதற்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா நேற்று (நவ.14) ஒரத்தநாட்டில் நடைபெற்றது. விழாவில் சிறப்பு அழைப்பாளராகக் கலந்து கொண்ட திராவிடர் கழகத்தின் தலைவர் கி.வீரமணி, அடிக்கல் நாட்டி பணிகளைத் தொடங்கி வைத்தார்.
விழாவில் முன்னாள் அமைச்சர் வைத்திலிங்கம், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் முரசொலி, சட்டமன்ற உறுப்பினர் துரை.சந்திரசேகரன், தஞ்சாவூர் மாநகராட்சி மேயர் (பொ) அஞ்சுகம் பூபதி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த கி.வீரமணி, "கடந்த ஆறு மாதக் கால ஆட்சி, வாக்களித்தவர்களுக்கு மிகவும் வேதனையாக இருக்கிறது. தவெகவுக்கு ஆதரவு அளித்துள்ள கூட்டணிக் கட்சிகளும் ஆறு மாதக் கால ஆட்சி வெறும் காட்சியாகவே இருக்கின்றது எனக் கூறுகின்றனர்.
கூட்டணி கட்சிக்காரர்கள் மகிழ்ச்சியாக இல்லை; எவருக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய அளவுக்கு வாக்குறுதிகள் கொடுத்தனரோ, அவை இன்னும் நிறைவேற்றப்படவில்லை. தமிழ்நாட்டின் சட்டம்- ஒழுங்கு குறித்து டெல்லியே கேள்விக் கேட்கக்கூடிய அளவிற்கு வந்துள்ளது.
இந்த ஆட்சியில் யாருக்கும் பாதுகாப்பு இருப்பதாகத் தெரியவில்லை. குறிப்பாக, அனைவருக்கும் பாதுகாப்பு அளிக்கக்கூடிய காவல்துறைக்கே பாதுகாப்பு இல்லை. குழந்தைகள் வெளியே வந்து சுதந்திரமாக விளையாட முடியவில்லை. "ஊழலை ஒழிப்போம்" என்ற பெயரில் எதிர்க்கட்சிகள், குறிப்பாக திமுக மீது அவதூறு பரப்பி வழக்கு போடுகின்றனர். ஆனால், ஆளுங்கட்சிக்காரர்களே தவறு செய்கின்றனர்.
இதற்கு திருச்சி மாவட்டம், துறையூரில் மனுக் கொடுக்க வந்த நபரை சட்டப்பேரவைத் துணைத்தலைவர் தாக்கியது மற்றும் இந்தியாவே வேதனைபடக்கூடிய அளவுக்கு அமைந்துள்ள கள்ளக்குறிச்சி பெண் அரசு அதிகாரி விவகாரம் ஆகிய இரண்டு உதாரணங்களே போதும்.
சம்மந்தப்பட்ட இரண்டு சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களையும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் கண்டிப்பதற்கு பதிலாக தீபாவளி பரிசு கொடுக்கிறார். இந்த இரு பிரச்சனைகளிலும் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தாமாகவே முன்வந்து தனி வழக்கை சூமோட்டோ எடுக்க வேண்டும்.
நூலகத்தில் புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்ததில் முறைகேடுகள் இருந்தால் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்; அதன்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்; அதில் மாற்றுக்கருத்து ஏதும் இல்லை" என்றார்.
தவெக எம்எல்ஏ மறுப்பு
முன்னதாக, தன் மீதான குற்றச்சாட்டுகளுக்கு விளக்கமளித்த கள்ளக்குறிச்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருள் விக்னேஷ், அதிகாரிகள் மீது தனக்கு மிகுந்த மதிப்பும், மரியாதையும் இருப்பதாகவும், யாருக்கும் தவறான குறுஞ்செய்தி அனுப்பவில்லை என்றும் தெரிவித்திருந்தார்.