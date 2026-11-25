கள்ளக்குறிச்சி எம்.எல்.ஏ விவகாரம்: மறைக்க முயன்றவர்கள் மீதும் விசாரணை வேண்டும் - எடப்பாடி பழனிசாமி
போதைப்பொருள் கடத்தலில் இருந்து போதைப்பொருள் தயாரிப்பு இடமாக தமிழ்நாடு மாறுகிறது என அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சித்துள்ளார்.
Published : November 25, 2026 at 10:33 AM IST
சென்னை: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியருக்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்பிய விவகாரத்தில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருள் விக்னேஷ் மட்டுமின்றி, இதனை மறைக்க முயன்றவர்கள் மீது விசாரணை வேண்டுமென அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார். கோவையில் இருந்து சென்னை விமான நிலையம் வந்த அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை எடுக்க வாய்ப்பு
அப்போது அவர் பேசுகையில், “உச்ச நீதிமன்றத்தின் இடைக்காலத் தீர்ப்பின்படி, திருப்பரங்குன்றம் மலைப்பகுதியில் உள்ள, தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றுவதற்கு ஒரு நாள் அனுமதி வழங்கப்பட்டிருந்தது. உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கும் தீர்ப்பை, எந்த அரசாங்கமாக இருந்தாலும் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டியது கட்டாய கடமையாகும். உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை மதிக்காமல் செயல்பட்டால், அரசுக்கு எதிராக நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது” என்றார்.
மறைக்க முயன்றவர்கள் மீதும் விசாரணை தேவை
கள்ளக்குறிச்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருள் விக்னேஷ் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது குறித்து செய்தியாளர் கேள்வி எழுப்பினார். அதற்கு பதிலளித்த அவர், “கள்ளக்குறிச்சியில் நடந்த அந்த சம்பவத்தில் முதலில் அதிமுக தரப்பில்தான் போராட்டங்களை நடத்தினோம். ஆனால், அப்போது சம்பந்தப்பட்டவர்கள் புகார் கொடுக்கவில்லை என்றனர்.
தற்போது மாவட்ட ஆட்சியர் புகார் அளித்துள்ள காரணத்தினால், இது சம்பந்தமாக வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு அரசு இந்த விஷயத்தை கவனமாக கையாள வேண்டும்.
தவறான குறுஞ்செய்தி அனுப்பிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேலும், இந்த பிரச்சனையை மறைக்க முயன்றவர்கள் மீதும் விசாரணை வேண்டும்” எனக் கூறினார்.
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தவெகவுக்கு ஆட்சி நடத்த தெரியவில்லை
தொடர்ந்து தவெக அரசை விமர்சித்த அவர், “தமிழக வெற்றிக் கழக ஆட்சி என்பது ரீல்ஸ் அரசு ஆகும். தமிழ்நாடு அரசு ரீல்ஸ் போதையிலே இருக்கிறது.
தமிழ்நாட்டில் சிங்கப்பெண் திட்டம் கொண்டு வந்தார்கள். இப்போது அவர்களெல்லாம் எங்கு போனார்கள் என்று தெரியவில்லை. தவெகவுக்கு அரசாங்கத்தை எப்படி நடத்த வேண்டும் என்றும் தெரியவில்லை.
மாவட்ட ஆட்சியருக்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்பிய விவகாரத்தில் திட்டமிட்டு உண்மை செய்தியை மறைக்கிறார்கள். நேரடியாக சம்பந்தப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினரை விசாரிக்க வேண்டும். சட்டத்திற்கு முன் எல்லோரும் சமம்தான். அப்படி தான் கடந்த காலங்களில் ஆட்சிகள் நடந்தன.
தமிழ்நாடு காவல்துறை கும்பகர்ண தூக்கத்திலிருந்து எழுந்திருக்க வேண்டும். போதைப்பொருள் கடத்தலில் இருந்து போதைப்பொருள் தயாரிப்பு இடமாக தமிழ்நாடு மாறுகிறது” என்றார்.