கள்ளக்குறிச்சி த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ விவகாரம்: காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்ய அ.தி.மு.க மனு
கள்ளக்குறிச்சி விவகாரத்தில் காவல்துறை உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கடந்த நவம்பர் 11ஆம் தேதி அரசுக்கு கோரிக்கை மனு அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என அ.தி.மு.க தாக்கல் செய்துள்ள மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 19, 2026 at 11:05 AM IST
சென்னை: கள்ளக்குறிச்சி த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ ஆபாசமாக குறுஞ்செய்தி அனுப்பியதாக கூறப்படும் விவகாரத்தில் காவல்துறை உடனடியாக வழக்குப்பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிடக் கோரி அ.தி.மு.க சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
அ.தி.மு.க வழக்கறிஞர் திரிசூழி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்துள்ள மனுவில், “கள்ளக்குறிஞ்சி த.வெ.க சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் அருண் விக்னேஷ், கடந்த நவம்பர் 10ஆம் தேதி மாவட்ட ஆட்சியருக்கு ஆபாசமான குறுஞ்செய்தியை அனுப்பியதாக செய்திகள் வெளியானது.
இதுகுறித்து வெளியான செய்திகளில், ஏற்கனவே ஆட்சியரின் இல்லத்திற்கு அருண் விக்னேஷ் சென்றதாக காவல்துறை அதிகாரி ஒருவர் குறிப்பிட்டதாகவும் தகவல்கள் வெளியானது. இதுகுறித்து அமைச்சர்கள் தரப்பில் உரிய விசாரணை நடத்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆனால், சம்மந்தப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருண் விக்னேஷ், தன் மீதான குற்றச்சட்டுக்களை முழுமையாக மறுத்ததோடு அரசியல் நோக்கத்தில் இந்த குற்றச்சாட்டு பரப்பப்படுவதாக தெரிவித்துள்ளார். இந்த விவகாரம் குறித்து கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியர், தலைமை செயலளருக்கு புகார் அளித்துள்ளார். ஆனால், இதுவரை எந்த வழக்கும், காவல்துறையால் பதிவு செய்யப்படவில்லை.
இதனையடுத்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கடந்த நவம்பர் 11ஆம் தேதி அரசுக்கு கோரிக்கை மனு அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. இந்நிலையில், தேசிய மகளிர் ஆணையத் தலைவர் ரேவதி ரஹத்கர் தாமாக முன்வந்து, இந்த விவகாரம் தொடர்பாக எந்தவித அரசியல் தலையீடும் இல்லாமல் விசாரணை நடத்தி அறிக்கை அளிக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு காவல்துறை இயக்குநருக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார்.
மகளிர் ஆணையத்தின் இந்த நடவடிக்கை குற்றத்தின் தீவிரத்தை காட்டுகிறது. அந்த குற்றச்சாட்டு உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில், பாலியல் துன்புறுத்தல், சட்டவிரோதமாக வீட்டிற்குள் நுழைவது உள்ளிட்ட பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
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வழக்கின் முக்கிய ஆதாரங்களான போன் மற்றும் சி.சி.டி.வி காட்சிகளை பாதுகாத்து வைக்க வேண்டும். மேலும், பத்திரிக்கைகளில் வெளியான செய்தியின் அடிப்படையில் காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அரசியல் அழுத்தத்தால் புகார் அளிக்காமல் இருக்கும் மாவட்ட ஆட்சியரின் புகாருக்காக காத்திருக்க வேண்டாம்.
ஒரு தகவல் குற்றத்தை வெளிப்படுத்துவதாக இருந்தால், வழக்கு பதிவு செய்த பின் தான் விசாரணையை தொடங்க வேண்டும் என இல்லாமல் பி.என்.எஸ்.எஸ் பிரிவு 173(3)ன் படி, முதற்கட்ட விசாரணையை தொடங்கலாம். அதற்கு யாரும் புகார் அளிக்க வேண்டியது இல்லை. இந்த கோரிக்கை மனு அடிப்படையில் வழக்குப் பதிவு செய்து, காவல்துறைக்கு விசாரணை நடத்த உத்தரவிட வேண்டும்” என குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த மனு விரைவில் விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.