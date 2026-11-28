கள்ளக்குறிச்சி விவகாரம்: தவெக எம்.எல்.ஏ அருள் விக்னேஷுக்கு 14 நாட்கள் நீதிமன்ற காவல்
தவெக வழக்கறிஞர்கள் மூன்று பேர், தங்களை உள்ளே செல்ல அனுமதிக்கக்கோரி நீதிமன்ற வாயில் முன்பாக போலீசாரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
Published : November 28, 2026 at 8:48 AM IST
கள்ளக்குறிச்சி: பெண் அரசு அதிகாரி விவகாரத்தில் கள்ளக்குறிச்சி தவெக எம்.எல்.ஏ அருள் விக்னேஷ் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், அவர் நீதிபதி முன் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு 14 நாட்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.
கள்ளக்குறிச்சி பெண் அதிகாரிக்கு எம்.எல்.ஏ. அருள் விக்னேஷ் ஆட்சேபனைக்குரிய வாட்ஸ்ஆப் குறுஞ்செய்திகளை அனுப்பியதாகப் புகார் எழுந்தது. கடந்த ஜூலை மாதமே இந்த சம்பவம் நடைபெற்றதாகக் கூறப்பட்ட நிலையில், இது தொடர்பாக அருள் விக்னேஷ் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சிகள் வலியுறுத்தி வந்தன. இதற்காக ஆங்காங்கே போராட்டங்களும் நடைபெற்றன. சமூக வலைதளங்களிலும் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக பெரும் விவாதம் எழுந்தது.
இதற்கிடையே, கடந்த நவம்பர் 23-ஆம் தேதி கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளரிடம் சம்பந்தப்பட்ட பெண் அதிகாரி புகார் அளித்தார். இதையடுத்து, அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் அருள் விக்னேஷ் மீது 5 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. தேசிய மகளிர் ஆணையமும் தானாக முன்வந்து இந்த விவகாரத்தை விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொண்டது.
இதற்கிடையே, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தலையிட்டு, மூத்த காவல்துறை அதிகாரிகளின் கண்காணிப்பில் விசாரணை நடத்த உத்தரவிட்டது. இதற்காக திருப்பூர் எஸ்.பி. சிருஷ்டி சிங் விசாரணை அதிகாரியாகவும், ஐஜி என். காமினி மேற்பார்வை அதிகாரியாகவும் நியமிக்கப்பட்டனர்.
மேலும், இந்த புகார் குறித்து விசாரிக்க 4 பேர் கொண்ட உள்ளகப் புகார் குழுவையும் தமிழக அரசு அமைத்தது. 60 நாட்களுக்குள் விசாரணையை முடித்து, பாலியல் துன்புறுத்தல் தடுப்புச் சட்டத்தின்கீழ் உரிய நடவடிக்கையை பரிந்துரைக்க உத்தரவிடப்பட்டது.
இந்நிலையில், பாதிக்கப்பட்ட அதிகாரி நீதிமன்ற நடுவரிடம் ரகசிய வாக்குமூலம் அளித்ததைத் தொடர்ந்து, போலீசார் இந்த விவகாரத்தில் தீவிர விசாரணை நடத்தி வந்தனர். அதன் தொடர்ச்சியாக, தவெக எம்.எல்.ஏ அருள் விக்னேஷை கள்ளக்குறிச்சியிலுள்ள அவரது இல்லத்தில் காவல்துறையினர் நேற்று அதிரடியாக கைது செய்தனர். அங்கிருந்து அவரை தியாகதுருகத்தில் உள்ள சுற்றுலா மாளிகைக்கு அழைத்துச் சென்ற போலீசார், அவரிடம் 5 மணி நேரம் விசாரணை நடத்தினர்.
அதனைத் தொடர்ந்து கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவமனையில் உடற்தகுதி சான்றிதழ் பெற்று, கள்ளக்குறிச்சி குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றத்திலுள்ள குடியிருப்பில் நீதிபதி பானுமதி முன்பு அருள் விக்னேஷை ஆஜர்படுத்தினர். அந்த நேரத்தில் அங்கு சென்ற தவெக வழக்கறிஞர்கள் மூன்று பேர், தங்களை உள்ளே செல்ல அனுமதிக்கக் கோரி நீதிமன்ற வாயில் முன்பாக போலீசாரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இவ்வழக்கினை விசாரித்த நீதிபதி, அருள் விக்னேஷை டிசம்பர் 11ஆம் தேதி வரை 14 நாட்கள் நீதிமன்ற காவலில் வைக்க உத்தரவிட்டார்.
நீதிமன்ற உத்தரவைத் தொடர்ந்து, அருள் விக்னேஷை கடலூர் மத்திய சிறையில் அடைக்க நடவடிக்கை மேற்கொண்ட காவல்துறையினர், அவரை கள்ளக்குறிச்சியிலிருந்து சாலை மார்க்கமாக கடலூர் சிறைக்கு அழைத்துச் சென்று சிறையில் அடைத்தனர்.