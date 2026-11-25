கள்ளக்குறிச்சி எம்.எல்.ஏ விவகாரம்: சட்டத்தின் அடிப்படையில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் - டிஜிபி மகேஷ் குமார் அகர்வால் உறுதி
கள்ளக்குறிச்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் விவகாரத்தில் நேற்று முன்தினம் மாவட்ட ஆட்சியர் புகார் அளித்ததாக டிஜிபி மகேஷ் குமார் அகர்வால் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 25, 2026 at 1:06 PM IST
சென்னை: கள்ளக்குறிச்சி விவகாரத்தில் எஸ்.பி சிருஷ்டி சிங் தலைமையில் ஐஜி மேற்பார்வையில் விசாரணை நடத்தப்படுகிறது என்றும், சட்டத்தின் அடிப்படையில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் டிஜிபி மகேஷ் குமார் அகர்வால் தெரிவித்துள்ளார்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் அளித்த பேரில் தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருள் விக்னேஷ் மீது ஜாமீனில் வெளிவர முடியாத BNS 75, 78, 79 உள்ளிட்ட 5 பிரிவுகளின் கீழ் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
இதுதொடர்பாக விசாரிக்க திருப்பூர் எஸ்.பி சிருஷ்டி சிங் விசாரணை அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதனையடுத்து, சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருள் விக்னேஷுக்கு போலீசார் சம்மன் அனுப்பியுள்ளனர்.
இந்நிலையில், சென்னையில் டிஜிபி மகேஷ் குமார் அகர்வால் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், “நேற்று முன் தினம் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளரிடம் மாவட்ட ஆட்சியர் புகார் அளித்துள்ளார். அதனடிப்படையில் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளோம்.
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவின் பேரில் எஸ்.பி தலைமையில் ஐஜி மேற்பாரவையில் விசாரணையை நடத்துகிறோம். அதன் அடிப்படையில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
தொடர்ந்து, ஆளும்கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் என்பதால் அழுத்தம் உள்ளதா என செய்தியாளர் கேள்வி எழுப்பினார். அதற்கு பதிலளித்த அவர், “இந்த விவகாரத்தில் விசாரணை நியாயமான முறையில் நடைபெறும். சட்டத்தின் அடிப்படையில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என்றார்.