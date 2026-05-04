கள்ளக்குறிச்சி (தனி) தொகுதி: மீண்டும் கோட்டையை தக்க வைக்குமா அதிமுக?
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: கள்ளக்குறிச்சி சட்டமன்ற தொகுதியில் விசிக சார்பில் மாலதி, அதிமுகவின் ராஜுவ் காந்தி, நாதக-வின் நாகம்மாள், தவெக-வில் அருள் விக்னேஷ் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 12:45 AM IST
கள்ளக்குறிச்சி: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், கள்ளக்குறிச்சி தொகுதியின் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில் தொடங்கவுள்ளது.
கடந்த 2019-ல் விழுப்புரம் மாவட்டத்திலிருந்து பிரிக்கப்பட்ட கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் கள்ளக்குறிச்சி, உளுந்தூர்பேட்டை, ரிஷிவந்தியம், சங்கராபுரம் என மொத்தம் 4 சட்டமன்றத் தொகுதிகள் உள்ளன. விவசாயத்தை பிரதான தொழிலாக கொண்ட இந்த மாவட்டத்தில் வன்னியர்கள், பட்டியல் சமூகத்தினர் மாவட்டத்தில் அதிக அளவில் உள்ளனர். குறிப்பாக, பட்டியல் இன மக்கள் அதிகம் என்பதால், இது ஒரு தனித் (SC) தொகுதியாகவும் உள்ளது.
இதில் எஸ்.ஐ.ஆர்-க்கு பிறகு 1,38,968 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,42,546 பெண் வாக்காளர்களும், மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 68 பேரும் என மொத்தமாக 2,81,582 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இந்நிலையில், நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவை தேர்தலில், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் 88.39% வாக்குகள் பதிவான நிலையில், கள்ளக்குறிச்சி தொகுதியில் மட்டும் 87.77% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது.
கடந்த 1951 முதல் கள்ளக்குறிச்சி சட்டமன்ற தொகுதியில் தேர்தல் நடைபெற்று வருகிறது. 1951, 1957, 1962, 1967, 1971 என 5 முறை சட்டப்பேரவை தேர்தல்களை எதிர்கொண்ட இத்தொகுதி, மறுசீரமைப்பில் 1971-க்கு பிறகு நீக்கப்பட்டது. அந்த 5 முறையில் 1962, 1967, 1971 என மூன்று முறை திமுக வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்றனர். முதல் மற்றும் இரண்டாவது தேர்தலில் சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்றனர்.
இந்நிலையில், 40 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கடந்த 2011-ல் மீண்டும் கள்ளக்குறிச்சி தொகுதி உருவாக்கப்பட்டது. இதுவரை மூன்று முறை சட்டமன்ற தேர்தலை எதிர்கொண்ட அத்தொகுதியில், மூன்று முறையும் அதிமுகவே வெற்றி வாகை சூடியுள்ளது. அதிலிருந்து அதிமுகவின் வலுவான கோட்டையாக உள்ளது கள்ளக்குறிச்சி தொகுதி.
2026 தேர்தலில் அதிமுக வேட்பாளர் ராஜுவ் காந்தியும், திமுக கூட்டணியில் உள்ள விசிக சார்பாக மாலதி, நாதக சார்பாக நாகம்மாள், தவெக சார்பாக அருள் விக்னேஷ் மற்றும் சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் உள்ளிட்ட 11 பேர் களம் காண்கின்றனர்.
கடந்த 2021 தேர்தலை பொறுத்தவரை, அதிமுக வேட்பாளர் செந்தில் குமார் 1,10,643 வாக்குகள் பெற்று, அவரை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் வேட்பாளரை 25,891 (84,752) வாக்கு வித்தியாசத்தில் வென்றார். அதேபோல, நாதகவை சேர்ந்த திராவிட முத்தமிழ் செல்வி 16,474 வாக்குகளும், தேமுதிக வேட்பாளர் விஜயகுமார் 6,571 வாக்குகளையும் வாங்கிய நிலையில், நோட்டாவுக்கு மட்டும் 1,257 ஓட்டுகள் விழுந்திருந்தது.
|கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
|தேர்தல்
|வெற்றி பெற்றவர்
|கட்சி
|2026
|2021
|செந்தில் குமார்
|அதிமுக
|2016
|பிரபு
|அதிமுக
|2011
|அழகுவேல் பாபு
|அதிமுக