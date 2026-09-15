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மாணவிக்கு பேய் பிடித்ததாக கூறி கையில் கற்பூரம் ஏற்றி துன்புறுத்தல்: சக மாணவிகள் 4 பேர் மீது வழக்குப் பதிவு

மாணவியின் புகார் அடிப்படையில் சம்பவத்தின் முழு பின்னணி, மாணவியை துன்புறுத்தியதற்கான காரணம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 15, 2026 at 10:31 PM IST

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கள்ளக்குறிச்சி: மாணவிக்கு பேய் பிடித்ததாக கூறி அவரை துடைப்பத்தால் அடித்து துன்புறுத்திய 4 மாணவிகள் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலம் பகுதியில் தனியார் மகளிர் பொறியியல் கல்லூரி இயங்கி வருகிறது. இந்தக் கல்லூரி விடுதியில் ஏராளமான மாணவிகள் தங்கி பயின்று வருகின்றனர். இதனிடையே, விடுதியில் தங்கியுள்ள முதலாமாண்டு மாணவி ஒருவருக்கு பேய் பிடித்துள்ளதாக தகவல் பரவியுள்ளது.

இதையடுத்து, அவருடன் ஒரே அறையில் தங்கியிருந்த 4 மாணவிகள் சேர்ந்து, குறிப்பிட்ட மாணவியை விசித்திரமான முறையில் துன்புறுத்த தொடங்கியுள்ளனர். அந்த மாணவியின் கையில் கற்பூரத்தை ஏற்றி வைப்பது, துடைப்பத்தால் அடிப்பது என தினம் தினம் சித்ரவதை செய்து வந்ததாக தெரிகிறது. இதனால் மாணவி உடல் ரீதியாகவும், மன ரீதியாகவும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டார்.

மேலும், விடுதியில் நடந்த சம்பவம் குறித்து யாரிடமும் கூறக்கூடாது என்றும், இதுகுறித்து வெளியில் கூறினால் கொலை செய்து விடுவதாகவும் சக மாணவிகள் மிரட்டியதாக கூறப்படுகிறது.

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சக மாணவிகளின் தொடர் துன்புறுத்தலை பொறுத்துக்கொள்ள முடியாமல், மன உளைச்சலுக்கு ஆளான அந்த மாணவி, இந்த சம்பவம் குறித்து சின்னசேலம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.

இந்த புகாரின் அடிப்படையில், அவருடன் விடுதியில் தங்கியிருந்த 4 சக மாணவிகள் மீது சின்னசேலம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். கல்லூரி விடுதியில் மாணவிகளுக்கு இடையே நடைபெற்றதாக கூறப்படும் இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மாணவியின் புகாரின் அடிப்படையில் சம்பவத்தின் முழு பின்னணி, மாணவியை துன்புறுத்தியதற்கான காரணம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

TAGGED:

கள்ளக்குறிச்சி மாணவி
பேய்
POSSESSION
போலீஸ்
KALLAKURICHI STUDENT

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