கலசப்பாக்கம் தொகுதியில் அதிமுகவிற்கு வாய்ப்பு? - சற்று நேரத்தில் தொடங்கும் வாக்கு எண்ணிக்கை

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: கலசப்பாக்கம் தொகுதியில் திமுக சார்பாக பி.எஸ்.டி.சரவணன், அதிமுக சார்பாக அக்ரி எஸ்.எஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தி, நாதக சார்பாக பி.சீதா சிவானந்தம், தவெக சார்பாக பி.ஏழுமலை ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.

Published : May 4, 2026 at 12:16 AM IST

கலசப்பாக்கம் (திருவண்ணாமலை): தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், கலசப்பாக்கம் தொகுதியில் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில் தொடங்கவுள்ளது.

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் உள்ள கலசப்பக்கம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் 1952-ம் ஆண்டு முதல் காங்கிரஸ் 2 முறையும், திமுக 6 முறையும், அதிமுக 5 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இதில் குறிப்பாக 2001 முதல் 2021 வரை அதிமுக வசம் இருந்த இத்தொகுதி, கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக வசம் வந்தது.

இத்தொகுதியில் ஆண்கள் 1,15,114, பெண்கள் 1,17,715 மற்றும் மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 18 என மொத்தம் 2,32,847 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.

2021 கள நிலவரம்

2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் இத்தொகுதியில் மொத்தம் 1,96,434 (80.62%) வாக்குகள் பதிவாகின. இத்தேர்தலில் 15 வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்ட நிலையில், திமுக வேட்பாளர் பி.எஸ்.டி.சரவணன் 94,134 (47.92%) பெற்று வெற்றி பெற்றார். அதிமுக சார்பாக நின்ற வி.பன்னீர்செல்வம் 84,912 (43.23%) பெற்று, 9,222 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் இரண்டாம் இடத்தைப் பெற்றார். அதே நேரம், நாம் தமிழர் வேட்பாளர் இ.பாலாஜி 8,822 வாக்குகளும், தேமுதிக வேட்பாளர் எம்.நேரு 2,756 வாக்குகளும் பெற்றனர்.

திமுக வேட்பாளர் பி.எஸ்.டி.சரவணன், ஏற்கனவே இத்தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற பெ.சு. திருவேங்கடத்தில் மகனாவார்.

2026 கள நிலவரம்

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் இத்தொகுதியில் கடந்த ஆண்டை காட்டிலும் 10 சதவீதம் வரை வாக்குப்பதிவு அதிகரித்து 90.83 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகின. முதல் தேர்தலிலேயே வெற்றி பெற்ற திமுக பி.எஸ்.டி.சரவணனுக்கு இந்த முறையில் போட்டியிட வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதிமுக சார்பாக இத்தொகுதியில் 2006 மற்றும் 2011 தேர்தல்களில் வெற்றி பெற்ற அக்ரி எஸ்.எஸ் கிருஷ்ணமூர்த்திக்கு மீண்டும் போட்டியிடுகிறார். நாம் தமிழர் சார்பாக பி.சீதா சிவானந்தம், தவெக சார்பாக பி.ஏழுமலை ஆகியவர்கள் களத்தில் உள்ளனர்.

கலசப்பாக்கம் சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
தேர்தல்வெற்றி பெற்றவர்கட்சி
2021பி.எஸ்.டி.சரவணன்திமுக
2016வி.பன்னீர்செல்வம்அதிமுக
2011அக்ரி எஸ்.எஸ் கிருஷ்ணமூர்த்திஅதிமுக

