கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தின் 2-வது கட்ட விரிவாக்கம் - நாளை தொடங்கி வைக்கிறார் மு.க.ஸ்டாலின்

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் முன்னிலையில் நாளை மாலை 3 மணியளவில் நேரு உள்விளையாட்டரங்கத்தில் நிகழ்ச்சி நடைபெறவுள்ளது.

December 11, 2025

1 Min Read
சென்னை: கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தின் 2-வது கட்ட விரிவாக்கத்தை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சென்னையில் நாளை தொடங்கி வைக்கிறார்.

தமிழ்நாட்டில் ஒரு கோடி குடும்பத் தலைவிகளுக்கு, மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தை சட்டப் பேரவையில் 27.03.2023 அன்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்தார். இதனையடுத்து, முதல் கட்டமாக சுமார் 1,13,75,492 பயனாளிகள் தெரிவு செய்யப்பட்டு உரிமைத் தொகையாக மாதந்தோறும் 15-ஆம் தேதி மகளிருக்கே நேரடியாக சென்றடையும் வகையில் அவர்களது வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டு வருகிறது.

மேலும், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் மேலும் விரிவுபடுத்தப்படும் என தெரிவித்திருந்தார். அதனையடுத்து கூடுதல் மகளிர் பயனடையும் பொருட்டு, இத்திட்டம் நாளை இரண்டாம் கட்டமாக விரிவுப்படுத்தப்படுகிறது. இதற்காக கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பே அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டு, புதிதாக லட்சக்கணக்கான பெண்களிடம் விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டு அவை பரிசீலிக்கப்பட்டு பயனாளிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

இந்த நிலையில், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்திட்டம், நன்னிலம் மகளிர் நிலவுடைமைத் திட்டம், விடியல் பயணம், மக்களை தேடி மருத்துவம், சுய உதவி குழுக்கள், விளையாட்டு, வெற்றி நிச்சயம், நலம் காக்கும் ஸ்டாலின், பெண் தொழில்முனைவோர், தோழி விடுதிகள் போன்ற திட்டங்கள் மூலம் பயன் பெற்ற, பயன் பெற்று வரும் மற்றும் சாதனை பெண்களின் வெற்றிக் கதைகளை வெளிக்கொணரும் நிகழ்வாக மாநில அளவில் 'வெல்லும் தமிழ்ப் பெண்கள்' நிகழ்ச்சி நாளை நடத்தப்படவுள்ளது.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலும், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் முன்னிலையிலும் நாளை மாலை 3 மணியளவில் நேரு உள்விளையாட்டரங்கத்தில் இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெறவுள்ளது. இந்த நிகழ்ச்சியில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தின் 2-ம் கட்ட விரிவாக்கத்தை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைக்கிறார்.

நிகழ்ச்சியில் சமூக சேவகி மற்றும் சமூக அநீதிகளுக்கு எதிராக காந்திய வழியில் போராடி வரும் பத்மபூஷன் விருது பெற்றவருமான கிருஷ்ணம்மாள் ஜெகந்நாதன் மற்றும் 2022-ம் ஆண்டு சீனாவின் காங்சோவில் நடைபெற்ற மாற்றுதிறனாளர் ஆசிய விளையாட்டு பூப்பந்து போட்டியில் இந்தியாவைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியவருமான துளசிமதி முருகேசன் ஆகியோர் கலந்து கொள்கின்றனர்.

