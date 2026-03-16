சுடுகாட்டை மீட்டு தராவிட்டால் தேர்தலை புறக்கணிப்போம் - கரூர் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு
சுடுகாடு ஆக்கிரமிப்பை அகற்றி தராவிட்டால் கருப்புக்கொடி கட்டி, தேர்தல் புறக்கணிப்பு செய்யப் போவதாக கீழ் பசுபதிபாளையம் பகுதியை சேர்ந்த பொதுமக்கள் தெரிவித்துள்ளனர்
Published : March 16, 2026 at 4:58 PM IST
கரூர்: கீழ் பசுபதிபாளையத்தில் உள்ள அருந்ததியருக்கு சொந்தமான சுடுகாட்டை மீட்டு தராவிட்டால் தேர்தல் புறக்கணிப்போம் என அப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
கரூர் வட்டம், காக்காவாடி கிராமம், கீழ் பசுபதிபாளையம் பகுதியில் பட்டியலின அருந்ததியர் சமூக மக்களுக்கு சொந்தமான சுடுகாடு அமைந்துள்ளது. அதனை ஆக்கிரமித்து வேலி அமைத்துள்ளதாகவு, அதனை அகற்றக் கோரி கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில், அப்பகுதி மக்கள் புகார் மனு அளிக்க வந்தனர்.
தேர்தல் விதிமுறை அமலுக்கு வந்ததால், கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் இன்று பொதுமக்கள் குறைதீர்க்கும் முகாம் நடைபெறவில்லை. இருப்பினும், ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்திற்குள் வைக்கப்பட்டிருந்த புகார் பெட்டியில், கோரிக்கை மனுவினை செலுத்தினர்.
பின்னர், கீழ் பசுபதிபாளையம் பகுதியை சேர்ந்த பெருமாள் நமது செய்தியாளரிடம் பேசுகையில், “எங்கள் ஊரில் அருந்ததியினர் காலனியில் சுமார் 50 குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றனர். 5 தலைமுறையாக சுடுகாடு பொதுமக்கள் பயன்பாட்டில் இருந்து வந்தது. ஆனால் தற்போது, தனிநபர் அந்த இடத்தைச் சுற்றி திடீரென வேலி அமைத்துள்ளார். இதனால் எதிர்பாராத அசம்பாவிதங்கள் ஏதும் நடைபெற்றால் சுடுகாட்டில் அடக்கம் செய்ய முடியாத அவல நிலை உள்ளது. அதிகாரிகள், சம்பந்தப்பட்ட இடத்தை நில அளவீடு செய்து ஆக்கிரமிப்பை அகற்றி பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு மீண்டும் நிலத்தை மீட்டு தர வேண்டும்.
ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்ட சுடுகாட்டு நிலத்தை மீட்டு தராவிட்டால், தேர்தலுக்கு முன்னர் வீடுதோறும் கருப்புக்கொடி கட்டி, தேர்தலை புறக்கணிப்போம்” என தெரிவித்தனர். இதுகுறித்து, கரூர் வட்டாட்சியர் மோகன் ராஜிடம் கேட்ட போது, ”பொதுமக்களின் புகார் மனு கிடைக்கப் பெற்ற உடன், சம்பந்தப்பட்ட இடத்தை ஆய்வு செய்து சட்டப்படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்” என தெரிவித்துள்ளார்.