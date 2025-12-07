திருப்பரங்குன்றம் தீபம் ஏற்ற கருணாநிதி எண்ணெய் வாங்கிக் கொடுத்திருப்பார்: காடேஸ்வரா சுப்பிரமணியம்
அறநிலையத்துறையும், காவல்துறையும் நாத்திக அரசின் பேச்சை கேட்டு தீபம் ஏற்றவில்லை. 1960களில் தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றப்பட்டுள்ளது என காடேஸ்வரா சுப்பிரமணியம் கூறினார்.
Published : December 7, 2025 at 7:58 PM IST
திருப்பூர்: முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி மட்டும் இருந்திருந்தால், திருப்பரங்குன்றம் மலையில் தீபம் ஏற்ற எண்ணெய் வாங்கிக்கொடுத்திருப்பார் என்று திமுகவினரே தெரிவிப்பதாக இந்து முன்னணி மாநில தலைவர் காடேஸ்வரா சுப்ரமணியம் கூறினார்.
திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்கிற நீதிமன்ற உத்தரவை அமல்படுத்தாத தமிழ்நாடு அரசை கண்டித்து தமிழகம் முழுவதுமே இன்று பல்வேறு பகுதிகளில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. குறிப்பாக, திருப்பூரில் 15க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
திருப்பூர் - தாராபுரம் சாலை, சந்திராபுரம் பகுதியில் இந்து முன்னணி மாநில தலைவர் காடேஸ்வரா சுப்ரமணியம் தலைமையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் தமிழ்நாடு அரசுக்கு எதிராக கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டன. இதையடுத்து, ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
முன்னதாக, ஆர்ப்பாட்டத்தில் இந்து முன்னணி தலைவர் காடேஸ்வரா சுப்பிரமணியம் பேசுகையில், "திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியது. அங்கு இருக்கும் அறநிலையத்துறையும், காவல்துறையும் நாத்திக அரசின் பேச்சை கேட்டு தீபம் ஏற்றவில்லை. அந்த கல்லிலேயே தீபத்தூண் என்றுதான் எழுதப்பட்டுள்ளது. 1960களில் தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றப்பட்டுள்ளது.
ஏற்கனவே இதுதொடர்பாக வழக்கு வந்துள்ளது. அப்போது தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்ற வேண்டுமென தீர்ப்பு வந்துள்ளது. மோட்ச தீபம் ஏற்றப்பட்ட இடத்தில் தீபம் ஏற்றப்பட்டது. 1996-களிலேயே வழக்கு தொடரப்பட்டு தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்று வழக்கு தீர்ப்பு வந்தது. அப்போது எதுவும் நடைமுறைப்படுத்தவில்லை.
மதுரை மக்கள் மீது நம்பிக்கை இருந்தால் சு.வெங்கடேசன் எம்.பி. பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு மீண்டும் தேர்தலில் நிற்க வேண்டும். தீபம் ஏற்ற சொல்பவர்கள் எனக்கு வாக்களிக்க வேண்டாம் என அவர் கூறுவாரா? யாரெல்லாம் ஆர்ப்பாட்டம் செய்கிறார்களோ, அவர்களை எல்லாம் தற்போது கைது செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள்.
திமுக அரசாங்கம் இந்துக்களுக்கு விரோதமாக நடக்கிறது. மதுரையில் தீபம் ஏற்றுவதால் என்ன வளர்ச்சி கெடுகிறது? என்பதை சொல்ல வேண்டும். கலைஞர் இருந்திருந்தால் அவரே தீபத்திற்கு எண்ணெய் வாங்கிக் கொடுத்து இருப்பார் என்று திமுகவினரே தெரிவிக்கின்றனர். வருகிற 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் இது எதிரொலிக்கும். இவ்வாறு காடேஸ்வரா சுப்பிரமணியம் பேசினார்.