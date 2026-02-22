ETV Bharat / state

'எத்தனை தொகுதி ஒதுக்கினாலும் திமுகவுடன் கூட்டணி தொடரும்' - காதர் மொய்தீன்

திமுக கூட்டணியில், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் மூன்று தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட நிலையில், அனைத்து தொகுதிகளிலும் அக்கட்சி தோல்வி அடைந்தது.

செய்தியாளர்களை சந்தித்த காதர் மொய்தீன்
செய்தியாளர்களை சந்தித்த காதர் மொய்தீன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: திமுக எத்தனை இடங்களை வழங்கினாலும் அவர்களுடன் இணைந்தே தேர்தலை சந்திப்போம் என இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் தலைவர் காதர் மொய்தீன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் களம் சூடு பிடித்துள்ளது. சட்டப்பேரவை தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ், மதிமுக, இடதுசாரிகள், விசிக, மநீம, மனிதநேய மக்கள் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் உள்ளிட்டவை இடம் பெற்றுள்ளன. இந்த முறை தேமுதிகவும் திமுக கூட்டணியில் இணைந்துள்ளது. பிப்ரவரி 22 ஆம் தேதி முதல் கூட்டணி கட்சிகளுடன் தொகுதிப் பங்கீட்டுப் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படும் என்று திமுக அறிவித்திருந்தது.

அதன்படி, திமுக கூட்டணியில் தொகுதி பங்கீடு குறித்து பேச காங்கிரஸ் டிசம்பர் மாதமே பேச்சுவார்த்தை குழுவை அமைத்துவிட்டது. மதிமுக, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், சிபிஎம் உள்ளிட்ட கட்சிகளும் பேச்சுவார்த்தைக் குழுவை அறிவித்துள்ளன.

திமுகவும் நேற்று தொகுதி பங்கீட்டுப் பேச்சுவார்த்தை குழுவை அறிவித்தது. டி.ஆர்.பாலு தலைமையிலான இந்த குழுவில் திமுக முதன்மைச்செயலாளர் கே.என்.நேரு, துணைப் பொதுச்செயலாளர்கள் திருச்சி சிவா, ஆ.ராசா, அமைப்புச்செயலாளர் ஆர்.எஸ். பாரதி, அமைச்சர்கள் எ.வ.வேலு, எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் இடம் பெற்றுள்ளனர்.

திமுகவின் இந்த குழு இன்று கூட்டணி கட்சிகளுடன் தொகுதிப் பங்கீட்டு பேச்சுவார்த்தையை தொடங்கியது. இன்று காலை அண்ணா அறிவாலயத்தில் தொடங்கிய பேச்சுவார்த்தையில் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்கின் தேசிய தலைவர் பேராசிரியர் காதர் மொய்தீன், தமிழ்நாடு மாநில பொதுச் செயலாளர் கே.ஏ.எம். முகமது அபுபக்கர், மாநில பொருளாளர் எம்.எஸ்.ஏ ஷாஜகான், மாநிலத் துணைத் தலைவர் எம்.அப்துல் ரகுமான் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். இந்த தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தையில் திமுக துணை பொதுச்செயலாளர் ஆ.ராசா மற்றும் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் சார்பில் நவாஸ் கனி ஆகியோர் பங்கேற்கவில்லை.

திமுக தொகுதி பங்கீட்டு குழுவுடன் பேச்சுவார்த்தை நிறைவடைந்த பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்து இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சியின் தேசிய தலைவர் காதர் மொய்தீன் கூறுகையில், ''திமுக தொகுதி பங்கீட்டுக் குழுவிடம் 5 தொகுதிகளை கேட்டோம். மீண்டும் திமுக ஆட்சி வர வேண்டும். இந்திய யூனியன் மூஸ்லீம் லீக் அரசியல் சார்ந்த கட்சி மட்டும் அல்ல. சமுதாயம் சார்ந்த அரசியல் கட்சி. 8 ஆயிரம் ஜமாத் கொண்ட இயக்கமாக உள்ளது.

கூட்டணியை வலிமைப்படுத்த தேமுதிக இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு சில கட்சிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை செல்கிறது என திமுக தொகுதி பங்கீட்டு குழு கூறியது. திமுக போட்டியிட்ட தொகுதிகளையே மற்ற கட்சிகளுக்கு தானமாக தர உள்ளோம். அதே போல கூட்டணி கட்சிகளும் தொகுதிகளை தானமாக கொடுக்க வேண்டும் என திமுக தொகுதி பங்கீட்டு குழு கூறியது. கடந்த முறை 3 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட நீங்கள் ஒரு தொகுதியை தானமாக தர வேண்டும் என திமுக குழு கூறியது. இதன் மூலம் இரண்டு தொகுதிகளை திமுக கொடுக்க முன்வந்ததாகவே தெரிகிறது.

நாங்கள் எண்ணிக்கை அதிகரித்து கேட்டோம். அவர்கள் குறைக்க சொல்கிறார்கள். இது தொடர்பாக எங்கள் கட்சியில் ஆலோசித்து முடிவு எடுத்து மீண்டும் வருவோம். பேச்சுவார்த்தை சுமுகமாக சென்றது. அனைத்து கூட்டணி கட்சிக்கும் இதுபோல தான் இருக்கும். இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் திமுகவுடன் தொகுதிக்காக இல்லை. கொள்கைக்காக உள்ளது. திமுக எது சொன்னாலும் அவர்களுடன் தான் இருப்போம்'' என்று கூறினார்.

இதையடுத்து காதர் மொய்தீன் ஆங்கில ஊடகத்தினரை சந்தித்து பேசினார். அப்போது திடீரென காதர் மொய்தீன் மயங்கி விழுந்ததால், அங்கு பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த அக்கட்சியினர் காதர் மொய்தீனை தூக்கிக்கொண்டு அறிவாலயம் உள்ளே சென்றனர். அவருக்கு தண்ணீர் கொடுக்க முயன்றபோது அவர் பருக மறுத்துவிட்டார். கூறப்படுகிறது. அவர், ரமலான் மாத நோன்பு வைத்திருப்பதால் பலமுறை தண்ணீர் கொடுக்க முயன்றும் அவர் பருகவில்லை.

பின்னர் திமுகு தொகுதி பங்கீட்டு குழுவில் இருந்த அனைவரும் காதர் மொய்தீனை சந்தித்து உடல்நலம் விசாரித்தனர். காதர் மொய்தீன் மீண்டும் புறப்பட எழுந்திருந்து நடக்கும் போது அப்படியே சுயநினைவின்றி கீழே விழுந்தார். உடனடியாக அருகில் இருந்தவர்கள் அவருக்கு தண்ணீரை கொடுத்தனர். இதையடுத்து வீல் சேர் மூலம் காதர் மொய்தீன் காரில் ஏறிச் சென்றார். இதனால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

நாளை மனிதநேய மக்கள் கட்சி மற்றும் மதிமுகவுடன் திமுக பேச்சுவார்த்தை மேற்கொள்ள உள்ளது. மேலும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடன் 26 ஆம் தேதியும், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உடன் 27 ஆம் தேதியும் திமுக தொகுதி பங்கீட்டுக் குழு பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளது.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

