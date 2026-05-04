கடையநல்லூரில் வெற்றி யாருக்கு?

தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் 2026: கடையநல்லூர் தொகுதியில் திமுக கூட்டணியில் மதிமுகவின் ராஜேந்திரன், அதிமுக சார்பில் கிருஷ்ணமுரளி, தவெகவின் அப்துல் ஜலில், நாதக வேட்பாளர் அபுபக்கர் சித்திக் உள்ளிட்டோர் களத்தில் உள்ளனர்.

Published : May 4, 2026 at 6:01 PM IST

கடையநல்லூர் (தென்காசி): கடையநல்லூர் தொகுதியில் வாக்கு எண்ணிக்கை காலை 8 மணிக்கு துவங்கிய வாக்கு எண்ணிக்கை விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

கடையநல்லூர் தொகுதியில் கடந்த 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக வேட்பாளர் செ.கிருஷ்ணமுரளி, இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் வேட்பாளர் கே.ஏ.எம், முகம்மது அபூபக்கரை சுமார் 24 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினார்.

நடைபெற்று முடிந்துள்ள 2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் கடையநல்லூர் தொகுதியில திமுக கூட்டணியில் மதிமுகவின் ராஜேந்திரன், அதிமுக சார்பில் கிருஷ்ணமுரளி, தவெகவின் அப்துல் ஜலில் மற்றும் நாதக வேட்பாளர் அபுபக்கர் சித்திக் உள்ளிட்டோர் களத்தில் இருந்தனர்.

இந்த தொகுதியில் நடைபெற்று முடிந்துள்ள 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் கடையநல்லூர் தொகுதியில் ஆண் வாக்காளர்கள் 1,00,524, பெண் வாக்காளர்கள் 1,18,649, மூன்றாம் பாலித்தவர் 8 என மொத்தம் 2,19,181 பேர் வாக்களித்துள்ளனர். வாக்குப்பதிவு சதவீதம் 81.41 ஆகும்.

