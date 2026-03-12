விளாத்திகுளம் மாணவி மரணம்: தகாத வார்த்தைகளால் பேசிய போலீசார் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கடம்பூர் ராஜு வலியுறுத்தல்

ETV Bharat / state

திமுக ஆட்சியில் போதைப் பொருள் கலாச்சாரம் தலை தூக்கியுள்ளதால், பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகரித்துள்ளதாக முன்னாள் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு விமர்சித்துள்ளார்.

கோவில்பட்டி தொகுதி அதிமுக சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் கடம்பூர் ராஜு
Published : March 12, 2026 at 10:39 AM IST

தூத்துக்குடி: சந்தேகத்திற்கு இடமான முறையில் இறந்து கிடந்த 12-ம் வகுப்பு மாணவியின் பெற்றோரை நேரில் சந்தித்த அதிமுக சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் கடம்பூர் ராஜு, காவல் துறையின் அலட்சியத்தால் இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளதாக குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

குளத்தூர் அருகே, நேற்று முன்தினம் வெளியே சென்ற 12-ஆம் வகுப்பு மாணவி வெகுநேரமாகியும் வீடு திரும்பவில்லை என்று புகார் அளிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், நேற்று வேடநத்தம் காட்டுப்பகுதியில் முகம் மற்றும் உடலில் பலத்த காயங்களுடன் மாணவி சடலமாக மீட்கப்பட்டார்.

தகவலறிந்து சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்த காவல் துறையினர், மாணவியின் உடலை மீட்டு தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.

அதன் அறிக்கை இன்னும் வெளியாகாத நிலையில், மாணவியை காணவில்லை என புகார் கொடுக்க சென்ற போது, காவல் துறையினர் அந்த மாணவி குறித்து தகாத வார்த்தைகளால் மெத்தனபோக்குடன் பதில் அளித்துள்ளனர். இதனால், குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்கும் வரை மாணவியின் உடலை வாங்க மாட்டோம் என உறவினர்கள் போராட்டத்தில் குதித்துள்ளனர்.

போதை கலாச்சாரம்

இந்நிலையில், குழந்தையை இழந்து வாடும் குடும்பத்தினரை நேரில் சந்தித்த கோவில்பட்டி தொகுதி அதிமுக சட்டப்பேரவை உறுப்பினரும், முன்னாள் அமைச்சருமான கடம்பூர் ராஜு, அவர்களுக்கு ஆறுதல் கூறி, அதிகாரிகளை விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தியுள்ளார்.

தொடர்ந்து செய்தியாளார்களிடம் பேசிய அவர், “திமுக ஆட்சியில் போதைப் பொருள் கலாச்சாரம் தலை தூக்கியுள்ளது. சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கெட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள், பாலியல் வன்கொடுமைகள் மற்றும் கொலை சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன.

காவல்துறை அலட்சியம்

இந்த நிலையில், 12-ம் வகுப்பு படித்து வந்த 17 வயது மாணவியை காணவில்லை என காவல் நிலையத்தில் அவரது பெற்றோர் புகார் அளித்த போதும், உடனடியாக வழக்குப்பதிவு செய்து தேடுதல் நடவடிக்கை எடுக்காமல் காவல் துறையினர் அலட்சியம் காட்டியுள்ளனர். அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்று கேட்டுக் கொண்டார்.

உடனடியாக காவல்துறை நடவடிக்கை எடுத்திருந்தால் மாணவியை உயிருடன் மீட்டிருக்க வாய்ப்பு இருந்திருக்கும் என்று கூறிய அவர், பொதுமக்கள் மாணவியை மறுநாள் காட்டுப்பகுதியில் இருந்து சடலமாக மீட்டுள்ளனர் என்று தெரிவித்தார்.

மேலும், பெற்றோரின் சம்மதம் பெறாமல் மாணவியின் உடலை பிரேத பரிசோதனைக்காக மருத்துவமனைக்கு எடுத்துச் சென்றதாக கூறப்படும் நிலையில், அதற்கும் கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.

எனவே, இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடைய குற்றவாளிகளை உடனடியாக கைது செய்து கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும், மாணவியின் குடும்பத்தினருக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும் என்றும் கடம்பூர் ராஜு வலியுறுத்தினார்.

