காஞ்சிபுரத்தில் கத்திமுனையில் ரூ.4.5 கோடி வழிப்பறி! கேரளாவை சேர்ந்த 5 பேர் கைது!
கொள்ளை சம்பவத்தில் மேலும் 10 பேருக்கு தொடர்பு இருப்பதால், அவர்களை பிடிக்க காவல் ஆய்வாளர்கள் அலெக்சாண்டர், சிவகுமார் தலைமையிலான தனிப்படைகள், கேரள மாநிலம் விரைந்துள்ளது.
Published : October 29, 2025 at 5:03 PM IST
காஞ்சிபுரம்: கத்திமுனையில் காரை கடத்தி, 4.5 கோடி ரூபாய் கொள்ளையடித்த கேரளாவைச் சேர்ந்த ஐந்து பேர் கைதாகி உள்ள நிலையில், அதில் தொடர்புடைய மேலும் 10 பேரை பிடிக்க தனிப்படை காவல்துறையினர் கேரள மாநிலம் விரைந்துள்ளனர்.
மஹாராஷ்டிர மாநிலம் மும்பையின் போரிவலி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஜாடின் (56). இவர், தன் சகோதரருடன் சேர்ந்து, 2017-இல் இருந்து, கூரியர் நிறுவனம் நடத்தி வருகிறார். இதன் வாயிலாக, 'கமிஷன்' அடிப்படையில் நாடு முழுதும் பணம் மற்றும் பொருட்களை அனுப்பி வருகிறார்.
இந்நிலையில், கடந்த ஆகஸ்ட் 20-ஆம் தேதி, 'ஹூண்டேய் கிரெட்டா’ காரில், 4.5 கோடி ரூபாயை வைத்து, தங்கள் நிறுவனத்தின் ஓட்டுநர்கள் பியூஷ்குமார், தேவேந்திர படேல் ஆகியோரை, கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவில் இருந்து, சென்னை சவுகார்பேட்டைக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளார்.
நடுத்தெருவில் விட்டுச் சென்ற கொள்ளையர்கள்
இந்த கார் காஞ்சிபுரம், ஆட்டுப் புத்துார் அருகே வந்த போது, மூன்று கார்களில் வந்த அடையாளம் தெரியாத நபர்கள், பியூஷ்குமார் மற்றும் தேவேந்திர படேல் இருந்த காரை மறித்துள்ளனர். பின்னர் கத்தி முனையில், ஓட்டுநர்களுடன் காரை எடுத்துச் சென்ற அடையாளம் தெரியாத நபர்கள், அதில் இருந்த ரூ.4.5 கோடி பணத்தை கொள்ளையடித்து விட்டு, ஓட்டுநர்களுடன் காரை ஆற்காடு அருகே நடுத்தெருவில் விட்டுச் சென்றனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்து, மும்பையில் இருந்த தங்கள் நிறுவன உரிமையாளர் ஜாடினிடம், இருவரும் தகவல் தெரிவித்தனர். அதன்படி, ஜாடின் காஞ்சிபுரம் வந்து, பொன்னேரிக்கரை காவல்துறையிடம் சம்பவம் தொடர்பாக புகார் அளித்துள்ளார்.
பிடிபட்ட கேரள கொள்ளையர்கள்
இந்த வழக்கை காவல் கண்காணிப்பாளர் சண்முகம் தலைமையிலான காவல் துறையினர் விசாரணை நடத்தினர். விசாரணையில், கேரள மாநிலத்தைச் சேர்ந்த கொள்ளை கும்பல் கைவரிசை காட்டியது தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து, சில நாட்களுக்கு முன், தனிப்படை காவல் துறையினர் கேரளாவுக்கு சென்று, அந்த மாநிலத்தில் உள்ள பாலக்காடு, கொல்லம், திருச்சூர் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த சந்தோஷ் (42), சுஜிலால் (36) உள்ளிட்ட ஐந்து பேரை கைது செய்தனர்.
இவர்களிடம் நடத்திய விசாரணையில், கொள்ளை சம்பவத்தில் மேலும் 10 பேருக்கு தொடர்பு இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து அவர்களை பிடிக்க, காவல் ஆய்வாளர்கள் அலெக்சாண்டர், சிவகுமார் ஆகியோர் தலைமையிலான தனிப்படைகள், கேரள மாநிலத்திற்கு விரைந்துள்ளது.
இந்நிலையில், பிடிபட்ட 5 பேரையும் காஞ்சிபுரம் நடுவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி காவல் துறையினர் சிறையில் அடைத்துள்ளனர். இரண்டு மாதங்களாக இந்த வழக்குத் தொடர்பான எந்த விவரங்களையும் வெளியே கசிய விடாமல் காவல் துறை விசாரணை மேற்கொண்டு வந்துள்ளது.
இது தொடர்பாக பொன்னேரிக்கரை காவல் துறையினரிடம் விசாரித்த போது, சம்பவம் தொடர்பாக நாளை (அக்டோபர் 30) மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சண்முகம் செய்தியாளர்களை சந்தித்து தகவல்களை பகிர்ந்து கொள்வார் என்று குறிப்பிட்டனர்.