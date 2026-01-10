தமிழ்நாடு கபடி அணியை தயார்படுத்தும் இந்திய ராணுவம் - தீவிர பயிற்சியில் வீரர்கள்

ETV Bharat / state

தமிழ்நாடு கபடி வீரர்கள் தேசிய அணியில் இடம்பெற்று அடுத்து வரும் காமன்வெல்த் மற்றும் ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் சாதிக்க வேண்டும் என இந்திய ராணுவத்தின் கபடி பயிற்சியாளராக பணியாற்றும் அலெக்ஸ் பாண்டியன் கூறியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு கபடி அணியை தயார்படுத்தும் இந்திய ராணுவம்
தமிழ்நாடு கபடி அணியை தயார்படுத்தும் இந்திய ராணுவம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 10, 2026 at 7:39 PM IST

மதுரை: தமிழ்நாடு கபடி வீரர்களுக்கு இந்திய ராணுவத்தில் கபடி பயிற்சியாளராக பணியாற்றும் ராணுவ வீரர்கள் பயிற்சி அளித்து வருகிறார்கள்.

உசிலம்பட்டிக்கு சற்று முன்பாக அமைந்துள்ளது பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் கல்லூரி. இந்த வளாகத்தின் உள்ளே தேசத்திற்கான எதிர்கால கபடி வீரர்கள் மிகத் தீவிரமான பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகிறார்கள். ஆனால் இதில் சிறப்பு என்னவெனில், இவர்களுக்காக இந்திய ராணுவம் தற்காலிக பணி அடிப்படையில் நான்கு ராணுவ வீரர்களை அனுப்பி ஊக்கமளித்து வருகிறது.

ஆம், தேசிய அணியில் தமிழ்நாடு வீரர்கள் நிறைய பேர் இடம்பெற வேண்டும் என்ற குறிக்கோளோடு உசிலம்பட்டியை சேர்ந்த இந்திய ராணுவத்தில் உள்ள ரெட் ஆர்மி கபடி அணியின் பயிற்சியாளருமான அலெக்ஸ் பாண்டியனுடன் ராணுவ வீரர்கள் நாமக்கல்லைச் சேர்ந்த சுரேஷ்குமார், மதுரையைச் சேர்ந்த பாபு ராஜன், ராஜஸ்தானைச் சேர்ந்த அமர் சிங், முன்னாள் ராணுவ வீரர் ஸ்டாலின் ஆகியோர் மிகத் தீவிரமான பயிற்சி வழங்கி வருகின்றனர்.

தற்போது பயிற்சி மேற்கொண்டு வரும் கோயம்புத்தூரைச் சேர்ந்த கபடி வீரர் தரணிதரன் கூறுகையில், ”இந்திய ராணுவ கபடி அணியின் பயிற்சியாளர் அலெக்ஸ் பாண்டியன், இந்த பயிற்சி முகாமில் கபடியில் கற்றுத் தரும் நுணுக்கங்கள் எங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக உள்ளன. நாங்கள் சாதாரணமாக பயிற்சி மேற்கொள்வதற்கும், இந்திய ராணுவ வீரர்களின் மேற்பார்வையில் பயிற்சி மேற்கொள்வதற்கும் வேறுபாடு இருப்பதை உணர்கிறோம். இந்த முகாமைப் பொறுத்தவரை இரண்டு மாத காலம் என்பதால் எங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்” என்றார்.

72வது சீனியர் ஆண்கள் தேசிய கபடி போட்டி குஜராத் மாநிலம் வதோதராவில் பிப்ரவரி மாதம் 24ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இந்த பயிற்சியின் மூலம் கோப்பை வெல்ல வேண்டும் என்ற முனைப்போடு அலெக்ஸ் பாண்டியன் வீரர்களை தயார்படுத்தி வருகிறார். பயிற்சி முகாமில் பங்கேற்றுள்ள 30-க்கும் மேற்பட்ட வீரர்களுக்கும் தமிழ்நாடு அமெச்சூர் கபடி கழகம் மூலம் நல்ல ஆரோக்கியமான உணவு, தங்குமிட வசதி என அனைத்தும் சிறப்பாக செய்யப்பட்டுள்ளன.

தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த கபடி வீரர் பாலாஜி கூறுகையில், ”மாநில அளவில் ஓசூரில் நடைபெற்ற கபடி போட்டியில் பங்கேற்ற உடன் நேரடியாக இந்த பயிற்சி முகாமில் கலந்து கொள்வதற்காக வந்துள்ளோம். இதுவரை இல்லாத வகையில் இந்த முறை இரண்டு மாத பயிற்சி முகாம் என்பது எங்களுக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது.

தமிழ்நாடு கபடி அணியை தயார்படுத்தும் இந்திய ராணுவம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஆனால் இந்த முகாமில் தனித்திறன், உடல் வலு, உள்ள உறுதி ஆகியவற்றையெல்லாம் கணக்கில் கொண்டு அதற்கு தேவையான பயிற்சிகள் வழங்கப்படுவது சிறப்பாக உள்ளது. இந்த முகாமில் எங்களுக்கான உணவு கூட மிகச் சிறப்பாக பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது" என கூறினார். ராணுவ வீரர் அலெக்ஸ் பாண்டியன் தன்னோடு இணைந்து பணியாற்றும் சக ராணுவ வீரர்களையும் இந்திய ராணுவத்தின் விளையாட்டு செயலாளர் அனுமதியோடு தற்காலிக பணி அடிப்படையில் இரண்டு மாத காலம் உசிலம்பட்டியிலேயே தங்கி இந்த பயிற்சி முகாமை வழிநடத்தி வருகிறார்.

பயிற்சி முகாமின் துணை பயிற்சியாளராக இயங்கி வரும் ராணுவ வீரர் பாபுராஜன் கூறுகையில், '100 மீட்டர், 200 மீட்டர் தடகளத்தில் சாதனை படைத்து விளையாட்டு ஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையில் இந்திய ராணுவத்தில் பணிக்கு சேர்ந்தேன். இதுவரை நான் ராணுவத்தில் தனி நபர் விளையாட்டுகளுக்கு தான் பயிற்சி அளித்துள்ளேன். தற்போது தான் ஓர் அணிக்கே பயிற்சி அளிக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. தனிமனித ஒழுக்கத்தை கொண்டு வருவது தான் இந்த பயிற்சியின் நோக்கம்.

நேரத்தை கடைபிடித்தல், சரியான உடற்பயிற்சி, விளையாட்டு, ஊட்ட உணவு , பழக்க வழக்கம், பண்பு நலன், மனித மதிப்பீடு ஆகியவற்றில் கூடுதல் கவனம் கொடுக்கிறோம். இதில் பங்கேற்றுள்ள வீரர்கள் அனைவரும் எங்களுக்கு மிகுந்த ஒத்துழைப்பு கொடுக்கின்றனர். தமிழ்நாடு சீனியர் கபடி அணி கோப்பையை வென்று ஏறக்குறைய 29 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன. அந்த வரலாற்றை மாற்றி எழுத வேண்டும் என்பதுதான் இந்த முகாமின் நோக்கம்” என கூறினார்.

தமிழ்நாடு அமெச்சூர் கபடி கழகம், இந்திய ராணுவ விளையாட்டு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திற்கு, ராணுவ வீரர்கள் தமிழக கபடி வீரர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க கடந்த ஜனவரி 3ஆம் தேதி கடிதம் அனுப்பி இருந்தனர். இந்திய ராணுவம் அதற்கு ஒப்புதலும் அளித்துள்ளது. ஒரு மாநிலத்தின் கபடி அணிக்கு இந்திய ராணுவமே தற்காலிக பணி அடிப்படையில் தனது வீரர்களை அனுப்பி வைத்துள்ளது இதுதான் முதல் முறை என்கிறார் அலெக்ஸ் பாண்டியன். ஜன.5ஆம் தேதி‌ துவங்கிய இந்த பயிற்சி, பிப்.22ஆம் தேதி வரை‌ உசிலம்பட்டியில் உள்ள பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் கல்லூரியின் உள்ளரங்க கபடி மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது.

தொடர்ந்து பேசிய இந்திய ராணுவத்தின் ரெட் ஆர்மி கபடி அணியின் பயிற்சியாளர் அலெக்ஸ் பாண்டியன், ”நமது தமிழ்நாடு அணியை மேம்படுத்த வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் இந்திய ராணுவத்தின் அனுமதி பெற்று இந்த பயிற்சி முகாமை எனது கண்காணிப்பில் வழி நடத்தி வருகிறேன். குறைந்தபட்சம் நான்கு பேராவது தேசிய கபடி அணியில் இடம் பெற வேண்டும். வரப்போகிற 2030 காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டியிலும் சரி, 2036 ஒலிம்பிக் போட்டிகளிலும் சரி நமது தமிழ்நாடு வீரர்கள் சாதனை படைக்க வேண்டும்” என்றார்.

