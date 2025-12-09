செங்கோட்டையன் போனால் என்ன? நானிருக்கிறேன் என அதிமுகவில் மீண்டும் இணைந்த கே.கே.செல்வம்
திமுகவின் ஒவ்வொரு தொண்டனாலும், இரட்டை இலை சின்னத்தாலும் மட்டுமே கோபிசெட்டிபாளையம் தொகுதியில் செங்கோட்டையன் வெற்றி பெற்றார் என்று அவரது அண்ணன் மகன் செல்வம் விமர்சித்துள்ளார்.
Published : December 9, 2025 at 4:16 PM IST
சென்னை: 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் கோபிசெட்டிபாளையம் தொகுதியில் அதிமுக அறிவிக்கும் வேட்பாளர் பெரும்பான்மையான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறுவார் என்று அக் கட்சியில் இணைந்த செங்கோட்டையனின் அண்ணன் மகன் கே.கே. செல்வம் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
செங்கோட்டையனின் அண்ணன் கே.ஏ. காளியப்பனின் மகன் செல்வம், கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு அதிமுகவிலிருந்து விலகி திமுகவில் இணைந்தார். திமுகவின் சுற்றுச்சூழல் பிரிவு மாவட்ட பொறுப்பாளராக இருந்து வந்த அவர் அண்மையில் திமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்டார்.
இதையடுத்து, அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி முன்னிலையில் இன்று அவர் அதிமுகவில் மீண்டும் இணைத்துக் கொண்டார். கே.கே.செல்வம் உடன் கோபிசெட்டிபாளையம், நம்பியூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்கு உட்பட்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோரும் அதிமுகவில் சேர்ந்தனர்.
இந்த நிகழ்வுக்கு பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கே.கே.செல்வம், "அதிமுக தொடங்கிய நாளிலிருந்து எனது தந்தை கே.ஏ.காளியப்பன் செயல்பாடுகளாலும், அறிவுறுத்தல்களாலுமே செங்கோட்டையன் ஈரோடு மாவட்டம் கோபிசெட்டிபாளையத்தில் வெற்றிகரமாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருந்தார். ஆனால் 2019 ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு அவரது தொந்தரவால் அதிமுகவில் இருந்து ஐந்தாயிரத்துக்கும் அதிகமானோர் விலகி விட்டனர்" என்று செல்வம் பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "2026 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலில் கோபிசெட்டிபாளையம் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் நிறுத்தப்படும் வேட்பாளர் பெருவாரியான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறுவார்" என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
"அதிமுகவின் ஒவ்வொரு தொண்டனாலும், இரட்டை இலை சின்னத்தாலும் மட்டுமே கோபிசெட்டிபாளையம் தொகுதியில் செங்கோட்டையன் வெற்றி பெற்றார்" எனவும் கே.கே.செல்வம் விமர்சித்தார்.
எம்ஜிஆர் காலத்தில் இருந்து ஈரோடு மாவட்டத்தில் அதிமுகவின் முன்னேற்றத்திற்கு பெரும் பங்களிப்பு ஆற்றியவர் கே.ஏ.காளியப்பன். தமது அண்ணன் வழியை பின்பற்றி, தமது சொந்த மாவட்டத்தில் அதிமுகவை அசைக்க முடியாத சக்தியாக உருவாக்கியதில் கே.ஏ.செங்கோட்டையனும் முக்கியப் பங்காற்றி வந்தார்.
ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்கு பின்னர், இபிஎஸ் அணி, ஓபிஎஸ் அணி என்று இரண்டாக பிரிந்திருக்கும் அதிமுக மீண்டும் ஒன்றிணைய வேண்டும் என்றும், சசிகலா, டிடிவி தினகரன் போன்றவர்களையும் மீண்டும் கட்சியில் சேர்க்க வேண்டும் என்று சமீபகாலமாக செங்கோட்டையந் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தார். கட்சிக்குள் ஒலித்த செங்கோட்டையனின் கலக்க குரலை எடப்பாடி பழனிசாமி பெரிதாக பொருட்படுத்தவில்லை.
இந்த நிலையில் தான், கடந்த அக்டோபர் 30-ம் தேதி பசும்பொன்னில் நடைபெற்ற முத்துராமலிங்க தேவர ஜெயந்தி விழாவில் பங்கேற்க ஓபிஎஸ் காரில் அவருடன் செங்கோட்டையன் ஒன்றாக பயணித்தார். அத்துடன் டிடிவி தினகரனுடன் வேறு இணைந்து தேவர் நினைவிடத்தில் அவர் மரியாதை செலுத்தினார்.
சசிகலா, டிடிவி தினகரன் மற்றும் அவர்களை சார்ந்தவர்களை மீண்டும் அதிமுகவில் சேர்க்கும் பேச்சுக்கே இடமில்லை என்று இபிஎஸ் திரும்பத் திரும்ப கூறி வந்த நிலையில், ஓபிஎஸ் மற்றும் டிடிவி உடன் செங்கோட்டையன் கைகோர்த்தை இபிஎஸ் கொஞ்சமும் விரும்பவில்லை. உடனே செங்கோட்டையனை அதிமுகவின் அடிப்படை உறுப்பினர் உள்ளிட்ட அனைத்துப் பொறுப்புகளில் இருந்து நீக்கி அதிரடியாக உத்தரவிட்டார்.
அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்ட மூத்த தலைவரும், முன்னாள் அமைச்சருமான செங்கோட்டையன் அண்மையில் தவெகவில் இணைந்தார். அரசியலில் தேர்ந்த அனுபவம் பெற்ற அவரை சிவப்பு கம்பளம் விரித்து விஜய் வரவேற்றார். கடந்த நவம்பர் 27-இல் தவெகவில் இணைந்த செங்கோட்டையனுக்கு, கட்சியில் உயர்மட்ட மாநில நிர்வாக குழுவின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் நீலகிரி, ஈரோடு, கோவை, திருப்பூர் ஆகிய 4 மாவட்டங்களுக்கு அமைப்புச் செயலாளராகவும் அவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்த சூழலில் தான், செங்கோட்டையன் போனால் என்ன? உங்களுக்கு நான் இருக்கிறேன் என்று எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் சொல்லும்படி, செங்கோட்டையனின் அண்ணன் மகன் கே.கே.செல்வம் அதிமுகவில் மீண்டும் இணைந்துள்ளார்.