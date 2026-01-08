''திமுக கூட்டணி வென்றால் ஆட்சியிலும் பங்கு.. அதிகாரத்திலும் பங்கு?'' - கி.வீரமணி நறுக் பதில்
அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி OBC பிரிவின் தேசிய தலைவர் அனில் ஜெய்ஹிந்த் கி.வீரமணியை வேப்பேரி பெரியார் திடலில் இன்று மரியாதை நிமிர்த்தமாக சந்தித்துப் பேசினார்.
Published : January 8, 2026 at 10:05 PM IST
சென்னை: ஆட்சியிலும் பங்கு, அதிகாரத்திலும் பங்கு? என்ற கேள்விக்கு திமுக தலைவரும், காங்கிரஸ் தலைவர்களும் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும். மற்றவர்கள் அல்ல என்று கி.வீரமணி தெரிவித்தார்.
திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி.வீரமணியை அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி ஓபிசி பிரிவின் தலைவர் அனில் ஜெய்ஹிந்த் சென்னை பெரியார் திடலில் வைத்து இன்று (ஜன.8) நேரில் சந்தித்தார். அதனைத் தொடர்ந்து கி.வீரமணி, அனில் ஜெய்ஹிந்த் இருவரும் கலந்துரையாடினர்.
இச்சந்திப்பு குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அனில் ஜெய்ஹிந்த், “கடந்த 50 ஆண்டுகளாக சமூக நீதிக்காகப் பாடுபட்டு வருகிறேன். இன்று கி.வீரமணியை சந்தித்ததில் பெரும் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். சமூகநீதி குறித்து பல்வேறு கருத்துக்களை நாங்கள் பகிர்ந்து கொண்டோம். நான் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு காங்கிரஸ் கட்சியில் ஓபிசி பிரிவின் தலைவராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டேன். நான் பெரியாரின் கொள்கைகளைப் பின்பற்றுபவன். இது ஒரு உணர்வுப்பூர்வமான சந்திப்பாக இருந்தது” என தெரிவித்தார்.
இதை தொடர்ந்து கி.வீரமணி கூறுகையில், “மண்டல் கமிஷன் போராட்ட காலத்திலிருந்து ஜெய்ஹிந்தை அறிவேன். காங்கிரஸ் சமூக நீதிக்காகப் பாடுபடக்கூடிய கட்சி. காங்கிரஸ் கட்சியில் ஒரு தனி தலைவராக, ஓபிசி பிரிவின் தலைவராக அனில் ஜெய்ஹிந்த் உள்ளார். பெரியார் நினைவிடத்திற்கு அவர் வருகை தந்தது சிறப்புக்குரியது. இந்தியாவில் சமூகநீதி தளத்தை எவ்வாறு அதிகப்படுத்துவது? என்பது குறித்து விரிவாகப் பேசினோம்” என்றார்.
தொடர்ந்து திமுக கூட்டணி வெற்றி பெற்றால் ஆட்சியிலும் பங்கு, அதிகாரத்திலும் பங்கு? என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “அரசியலில் அதை முடிவு செய்ய வேண்டியது, திமுக கூட்டணியின் தலைவர் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினும், காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தலைவரும் தான். குறிப்பாக ராகுல் காந்தி, சோனியா காந்தி உள்ளிட்டவர்கள் இது குறித்து தான் முடிவு செய்ய வேண்டும். மற்றவர்கள் பேசுவது ஊடகங்களுக்கு வேண்டுமானால் தீனியாக இருக்கலாமே தவிர. மற்றபடி எந்த விதமான மதிப்பும் இருக்க முடியாது.
வழக்கம் போல, திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி என்பது நாளுக்கு நாள் பிரச்சாரங்கள் மூலம் கூட்டணி இறுகிக்கொண்டு பலமாக இருக்கும். மீண்டும் 2026-ல் இதே கூட்டணியில் திமுக ஆட்சிக்கு வரும். அப்போது முடிவு செய்ய வேண்டிய விஷயங்களை இப்போது பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏற்கனவே, அதிமுக ஒன்றாக இருந்த போதே வென்றவர்கள் திமுக கூட்டணி. இப்போது அவர்கள் ஒன்றாக இல்லை” என்று தெரிவித்தார்.
இச்சந்திப்பின் போது, OBC பிரிவின் மாநில தலைவர் நவீர், மாநில செயல் தலைவர்கள் புரசை பழனிவேல் ராஜன், கொடுங்கையூர் செல்வம் மற்றும் மாநில நிர்வாகிகள் உள்ளிட்ட பலர் உடனிருந்தனர்.