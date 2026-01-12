ETV Bharat / state

கூட்டணிக்கு இழுப்பதற்காக சிபிஐ மூலம் மிரட்டும் பாஜக - கி. வீரமணி தாக்கு

பாரதிய ஜனதா கட்சி திரிசூலத்தை ஆயுதமாய் கொண்டு ஆட்சி நடத்துகிறது என திராவிடக் கழக தலைவர் கி.வீரமணி கூறியுள்ளார்.

திராவிட கழக தலைவர் கி.வீரமணி
திராவிட கழக தலைவர் கி.வீரமணி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 12, 2026 at 9:57 AM IST

தேனி: கூட்டணிக்கு வரவழைப்பதற்காக சிபிஐ மூலம் மத்திய பாஜக அரசு மிரட்டல் விடுப்பதாக திராவிடக் கழக தலைவர் கி.வீரமணி தெரிவித்தார்.

தேனி மாவட்டம் கம்பம் பகுதியில் திராவிட கழகம் சார்பில் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த பொதுக்கூட்டத்திற்கு கி.வீரமணி தலைமை தாங்கி, சிறப்புரை ஆற்றினார்.

அப்போது, “திமுக அரசு சொன்னதையும் தாண்டி, சொல்லாததையும் செய்து வருகிறது. 417 வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றி விட்டதாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கூறுகிறார். வருடத்திற்கு இரண்டு கோடி இளைஞர்களுக்கு வேலை வழங்குவதாக பிரதமர் மோடி கூறினார். இதுவரை எத்தனை பேருக்கு வேலை வழங்கியுள்ளார்? சொன்னதை கூட செய்யாத நீங்கள், திமுக மீது குற்றம் சொல்ல தகுதி இல்லை” என பாஜகவை விமர்சித்து பேசினார்.

மேலும் அவர் பேசுகையில், “திரிசூலத்தை ஆயுதமாக வைத்து பாஜக ஆட்சி நடத்துகிறது. அதில் ஒன்று, வருமான வரித்துறை. யார் யாரெல்லாம் தங்களுக்கு இடையூறாக உள்ளார்களோ, அவர்களிடம் வருமான வரித்துறையை அனுப்பி தங்களது காரியத்தை சாதிக்கின்றனர். இரண்டாவது சிபிஐ. தங்கள் கூட்டணிக்கு சிலரை வர வைப்பதற்காக சிபிஐ அமைப்பை வைத்து பாஜக அரசு மிரட்டுகிறது” என விஜய்யை மறைமுகமாக குறிப்பிட்டு கி. வீரமணி தெரிவித்தார்.

மூன்றாவதாக அமலாக்கத்துறை. இதையெல்லாம் தாண்டி எஸ்.ஐ.ஆர் (வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்தம்). இவை மூன்றையும் வைத்து திரிசூலமாக கொண்டு ஆட்சி நடத்துகிறது” என்று கூறினார். மேலும் இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் கூட்டணி கட்சிகளான திராவிட முன்னேற்ற கழகம், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மற்றும் தோழமைக் கட்சிகளின் நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் என ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.

இதையும் படிங்க: கூட்டநெரிசலுக்கு பிறகு கரூரில் இருந்து விஜய் புறப்பட்டதுதான் புத்திசாலித்தனம்: நாஞ்சில் சம்பத்

முன்னதாக, கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி, கரூரில் நடைபெற்ற தவெக பிரச்சாரக் கூட்டத்தில் விஜய் பங்கேற்றார். அப்போது விஜயை காண வந்திருந்த கட்டுக்கடங்காத கூட்டத்தில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இச்சம்பவம் தேசிய அளவில் பேசுபொருளான நிலையில், தமிழ்நாடு அரசு விசாரணை ஆணையம் அமைத்து விசாரணை தொடங்கியது.

இதன் பிறகு, கரூர் வழக்கு சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டது. ஏற்கனவே இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு ஆதவ் அர்ஜூனா மற்றும் தவெக பொதுச் செயலாளர் ஆனந்த் ஆகியோர் ஆஜரான நிலையில், இன்று டெல்லி சிபிஐ அலுவலகத்தில் விஜய் ஆஜராகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

