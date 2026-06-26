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சினிமா காட்சியை போல ஆட்சி நடத்த முயற்சிக்க கூடாது: முதல்வர் விஜய்க்கு கி.வீரமணி அறிவுரை

முதலமைச்சர் சினிமாவில் இருந்து விலகினாலும், சினிமா செயலில் இருந்து விடுபடவில்லை என கி.வீரமணி விமர்சித்துள்ளார்.

கி.வீரமணி
கி.வீரமணி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 26, 2026 at 4:38 PM IST

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தஞ்சாவூர்: சினிமா காட்சியை போல தமிழக முதலமைச்சர் ஆட்சி செய்ய முயற்சிக்க கூடாது என கி.வீரமணி தெரிவித்துள்ளார்.

தஞ்சையை அடுத்த வல்லம் பெரியார் மணியம்மை பல்கலைக்கழகத்தில் சூரிய மின்சக்தி நிலையம் திறப்பு விழா இன்று நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட பல்கலைக்கழக வேந்தரும், திராவிடர் கழக தலைவருமான வீரமணி செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், "தமிழக அரசின் வெள்ளை அறிக்கை என்பது அரசியல் சாயத்தோடு வரக்கூடிய அறிக்கையாக உள்ளது. ஏனென்றால் முந்தைய அரசை குற்றம்சாட்ட வேண்டுமென்று மனதில் வைத்து தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

அரசு பட்ஜெட் போட்டாலும் சரி அல்லது மின்சாரத் துறையில் அதன் தேவைகளை வைத்தாலும் சரி தனிமனித பொருளாதாரத்திற்கும், அரசு பொருளாதாரத்திற்கும் பெரிய வேறுபாடு உண்டு. அதை அறவே மறந்துவிட்டு தற்போதைய ஆட்சியாளர்கள் அரசியல் செய்ய முயற்சிக்கிறார்கள். அரசாங்கத்தின் வெள்ளை அறிக்கை என்பது என்ன செய்யப் போகிறோம் என்று சொல்ல வேண்டும். இதற்கு தீர்வு என்ன என்பதைப் பற்றி கூற வேண்டும். ஆனால் தமிழக அரசின் வெள்ளை அறிக்கை அதை சொல்லவில்லை. அதிலிருந்து தடம்மாறி அரசியல் உள்நோக்கத்தோடு வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது" எனத் தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "முன்னாள் அமைச்சர் ஏ.வ.வேலுக்கு சொந்தமான இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் நடத்திய சோதனை பழி வாங்கும் நடவடிக்கையாக இருக்கிறது. இந்த பழிவாங்கும் அரசியலால் பயன் இல்லை. திமுக நெருக்கடி காலத்தையே சந்தித்த ஒரு இயக்கம். நெருப்பு ஆற்றில் நீந்தி வெளியில் வந்தவர்கள் இதையும் சந்திப்பார்கள்" என்றார்.

சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் விஜய் சொன்ன குட்டி கதை குறித்து பதில் அளித்த கி வீரமணி, " 'யாகாவா ராயினும் நாகாக்க காவாக்கால், சோகாப்பர் சொல்லிழுக்குப் பட்டு' என்ற திருக்குறளுக்கு ஏற்ப அனைவரும் செயல்பட வேண்டும்.

முதலமைச்சர் சினிமாவில் இருந்து விலகினாலும், சினிமா செயலில் இருந்து விடுபடவில்லை. குட்டிக் கதைகள் சொல்லி லாவணி கச்சேரியாக அரசியல் நடத்தக்கூடாது. அது மீண்டும் பூமரங்காக ஆகி இன்னும் மோசமாக அரசியல், வளர்ச்சி, பொது ஒழுக்கம் எல்லாம் கீழே போய்விடும். முதலமைச்சர் முதலமைச்சராக இருக்க வேண்டும். ஆட்சியை ஆட்சியாக நடத்த வேண்டும். அதை சினிமா காட்சியின் மற்றொரு பகுதியாக மாற்றக்கூடாது" என்று கூறினார்.

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