திமுக ஆட்சியில் பங்கு கேட்பீர்களா? பதில் தராமல் புறப்பட்ட செல்வப்பெருந்தகை

திமுக கூட்டணி குழு அமைத்தவுடன் தொகுதி பங்கீடு குறித்து நாங்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவோம் என செல்வப்பெருந்தகை கூறினார்.

செய்தியாளர்களை சந்தித்த செல்வப்பெருந்தகை
செய்தியாளர்களை சந்தித்த செல்வப்பெருந்தகை (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : December 3, 2025 at 4:19 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் திமுக தலைமையில் மீண்டும் அரசு அமைந்தால் ஆட்சியில் பங்கு கேட்பீர்களா? என்று செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை பதில் தராமல் புறப்பட்டு சென்றார்.

சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அண்ணா அறிவாலயத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலினை காங்கிரஸ் மேலிடப் பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் தலைமையில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, எம்என்.ஹெக்டே, நிவேதித் ஆல்வா, ராஜேஷ் குமார் ஆகிய 5 பேர் அடங்கிய பேச்சுவார்த்தை குழுவினர் மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்து பேசினர்.

இதன் பிறகு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், ''நாங்கள் மரியாதை நிமித்தமாக முதலமைச்சரை சந்தித்தோம். திமுக கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைக் குழு அமைத்தவுடன் தொகுதி பங்கீடு குறித்து இந்த குழு பேச்சுவார்த்தையை தொடங்கும். காங்கிரஸ் மேற்கே போகுமா? கிழக்கே போகுமா? என்று பல சந்தேகங்கள் எழுப்பட்டன. ஆனால் இப்போது இந்தியா கூட்டணி மிக சிறப்பாக உறுதியாகி உள்ளது என்பதற்கு இந்த சந்திப்பு உதாரணம்.

தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை குறைந்து கொண்டே வருகிறது. குறைவான தொகுதி கொடுத்தாலும் திமுக கூட்டணியில் தொடர்வீர்களா? என்று கேட்கிறீர்கள். இதில் என்ன உங்களுக்கு சந்தேகம்? கடந்த 4 தேர்தல்களில் உறுதியாக ஒன்றாக பயணித்துள்ளோம்'' என்று செல்வப்பெருந்தகை கூறினார்.

அப்போது செய்தியாளர்கள், ''தமிழ்நாட்டில் திமுக தலைமையில் மீண்டும் அரசு அமைந்தால் ஆட்சியில் பங்கு கேட்பீர்களா? '' என்று எழுப்பிய கேள்விக்கு செல்வப்பெருந்தகை பதிலளிக்காமல் புறப்பட்டு சென்றார்.

செய்தியாளர்களை சந்தித்த சின்னசாமி
செய்தியாளர்களை சந்தித்த சின்னசாமி (ETV Bharat Tamil Nadu)

திமுகவில் இணைந்த அதிமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ

முன்னதாக மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிலையில் சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் அதிமுக அமைப்புச் செயலாளரும் சிங்காநல்லூர் தொகுதி சட்டமன்ற தொகுதி முன்னாள் உறுப்பினர் மற்றும் அண்ணா தொழிற்சங்க பேரவை முன்னாள் செயலாளருமான சின்னசாமி திமுகவில் இணைந்தார்.

அப்போது முதன்மைச் செயலாளர் கே.என்.நேரு, அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி, மேற்கு மண்டல பொறுப்பாளரும், மாவட்ட செயலாளருமான வி.செந்தில்பாலாஜி எம்எல்ஏ, செய்தி தொடர்பு தலைவர் டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன், கோவை மாநகர் மாவட்டப் பொறுப்பாளர் துரை.செந்தமிழ்செல்வன் ஆகியோர் உடனிருந்தனர்.

''தளபதி ஆட்சி நன்றாக உள்ளது'' - முன்னாள் எம்எல்ஏ சின்னசாமி!

இதன் பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சின்னசாமி, ''அதிமுகவில் ஜெயலலிதா இருக்கும் வரை உழைப்பவர்களுக்கு உரிய அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டது. எனக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவி, அண்ணா தொழிற்சங்கம் பொறுப்பு எல்லாம் வழங்கப்பட்டது. ஆனால் எடப்பாடி பழனிசாமி வந்த பிறகு உழைப்பவர்களுக்கு அதிமுகவில் மரியாதை இல்லை. அவருக்கு வேண்டியவர்களுக்கே அங்கீகாரம் வழங்கப்படுகிறது. தளபதி ஆட்சி நன்றாக உள்ளது. மீண்டும் 2 ஆவது முறையாக மு.க.ஸ்டாலின் முதல்வராக வருவார்'' என்றார்.

