பிரதமர் மோடி 400 முறை தமிழ்நாடு வந்தாலும் எதையும் மாற்ற முடியாது - செல்வப்பெருந்தகை உறுதி

Published : February 18, 2026 at 4:57 PM IST
சென்னை: பிரதமர் மோடி 400 முறை தமிழ்நாடு வந்தாலும் இங்கு எதையும் மாற்ற முடியாது என தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை கூறினார்.
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை சென்னை விமான நிலையத்தில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவர், ''இந்திய தேர்தல் ஆணையம் யாரால் இயங்குகிறது? யாரால் இயக்கப்படுகிறது? என்று அனைவருக்கும் தெரியும். பிரதமர் மோடிக்கு எது வசதியோ அதை தேர்தல் ஆணையம் செய்கிறது.
தேர்தல் ஆணையம் தனித்துவமாக செயல்பட வாய்ப்பு இல்லை. பீகார், மகாராஷ்டிரா, அரியானா, டெல்லி உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் தேர்தல் ஆணையம் எப்படி செயல்பட்டது? என்பதை பார்த்தோம். ராகுல் காந்தி கூறியதை போல் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு தேர்தல் ஆணையத்தில் யாரெல்லாம் இது போன்று தவறாக செயல்பட்டார்களோ? அவர்கள் மீது வழக்கு தொடுத்து உரிய தண்டனை பெற்றுத் தருவோம்.
எனவே தேர்தல் ஆணையம் திறந்த மனதுடன் செயல்பட வேண்டும். இல்லையென்றால் நாட்டு மக்களுக்கு தேர்தல் ஆணையத்தின் மீது நம்பிக்கை போய் விடும். ராஜ்ய சபா சீட் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு வாய்ப்பா? என்பதை தலைமை தான் முடிவு செய்யும். நல்ல முடிவு வந்தால் ஊடகங்களிடம் கூறுவோம். வரும் 22 ஆம் தேதி தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை நடக்கும் என்று நாங்களும் நம்புகிறோம்.
பிரதமர் மோடி, உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தமிழ்நாட்டில் ஏதாவது மாற்றம் செய்துவிடலாம் என முயற்சித்து வருகிறார்கள். 400 முறை தமிழ்நாடு வந்தாலும் பிரதமர் மோடி, உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படுத்த முடியாது. தமிழ்நாட்டின் மண் பாஜக ஆர்எஸ்எஸ்க்கு உரிய மண் கிடையாது. இது சமூக நீதி மண். விழிப்புணர்வு உள்ள மண்.
தமிழ்நாட்டு மக்கள், வாக்காளர்கள் புத்திசாலிகள். அவ்வளவு எளிதாக பாஜகவால் ஏமாற்ற முடியாது. பாஜகவும், அதிமுக பின்னால் ஒளிந்து கொண்டு அவர்களது திட்டங்களை நிறைவேற்றத் துடிக்கிறார்கள். எனவே, தமிழ்நாட்டு மக்கள் அவர்களுக்கு தக்கப் பதிலடி கொடுப்பார்கள்.
திமுக ஆட்சியில் பெண்களுக்கு எதிராக குற்றங்கள் அதிகரிப்பதாக பேசும் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர் ஆட்சியின்போது நடந்த பொள்ளாச்சி சம்பவத்தை பேசிவிட்டு இதை பேச வேண்டும். அந்த பொள்ளாச்சி சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது யார்? அதில் எத்தனை அதிமுகவினர் ஈடுபட்டனர். அவர்கள் என்ன பொறுப்பில் இருந்தார்கள்?
அதைப் பற்றி எல்லாம் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறிவிட்டு இதை பற்றி அவர் பேச வேண்டும். அதேபோல் வாச்சாத்தி சம்பவத்தை பற்றியும் எடப்பாடி பழனிசாமி பேச வேண்டும். அனைத்தும் சமூகமாக போய்க் கொண்டிருக்கிறது. விரைவில் தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை நடத்துவோம்'' என்று செல்வப்பெருந்தகை கூறினார்.