''விஜயுடன் தேர்தல் ஒப்பந்தம் போட பாஜக முயற்சிக்கிறது.. ஆனால் பலிக்காது'' - செல்வப்பெருந்தகை

திமுக கூட்டணி பற்றி காங்கிரஸ் கட்சி நிர்வாகிகள் முரண்பாடாக பேசி வருவது தொடர்பாக குறித்து கேட்கிறீர்கள். கூட்டணிக்குள் குந்தகம் விளைவிப்பது போல காங்கிரஸ் கட்சியினர் இனிமேல் பேச மாட்டார்கள்.

செய்தியாளர்களை சந்தித்த செல்வப்பெருந்தகை
செய்தியாளர்களை சந்தித்த செல்வப்பெருந்தகை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 12, 2026 at 10:06 PM IST

1 Min Read
கோயம்புத்தூர்: ''விஜயை விசாரணை என்ற பெயரில் அரசியல் ரீதியாக தேர்தல் ஒப்பந்தம் போட பாஜக முயற்சிக்கிறது. ஆனால் அந்த முயற்சி பலிக்காது. சிங்கம் வாயில் மாட்டிக் கொண்ட கதையாகவே விஜய் சிக்கி உள்ளார்'' என்று தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை கூறியுள்ளார்.

நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் தனியார் பள்ளியில் நாளை நடைபெறும் நிகழ்வில் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தி கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்ற உள்ளார். இந்த நிலையில் அவரை வரவேற்பதற்காக, சென்னையில் இருந்து இன்று விமானம் மூலம் நீலகிரி செல்வதற்காக தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை கோவை வந்தடைந்தார்.

கோவை விமான நிலையத்தில் செல்வப்பெருந்தகை செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறுகையில், ''காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தி நாளை மதியம் நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூருக்கு வருகிறார். பள்ளி விழா, சமத்துவ பொங்கல் ஆகியவற்றில் பங்கேற்கிறார். கட்சி நிர்வாகிகள் கலந்து கொள்ளப் போவதில்லை. விஜயை விசாரணை என்ற பெயரில் அரசியல் ரீதியாக தேர்தல் ஒப்பந்தம் போட பாஜக முயற்சிக்கிறது. ஆனால் அந்த முயற்சி பலிக்காது. சிங்கம் வாயில் மாட்டிக் கொண்ட கதையாக விஜய் சிக்கி உள்ளார். அண்ணாமலை நாகரீகமாக பேச தெரியாதவர். அவரது கருத்திற்கு பதில் சொல்ல விரும்பவில்லை.

இந்தியா கூட்டணி வலுவாக உள்ளது. பாசிச சக்திகளை தமிழ் மண்ணில் நுழைய விடாது. கூட்டணி தொடர்பாக அகில இந்திய தலைமை முடிவு செய்யும். திமுக கூட்டணி பற்றி காங்கிரஸ் கட்சி நிர்வாகிகள் முரண்பாடாக பேசி வருவது தொடர்பாக கேள்வி கேட்கிறீர்கள். கூட்டணிக்குள் குந்தகம் விளைவிப்பது போல காங்கிரஸ் கட்சியினர் இனிமேல் பேச மாட்டார்கள்.'' என்று தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை கூறினார். முன்னதாக செல்வப்பெருந்தகை வந்த அதே விமானத்தில் சென்னையில் இருந்து கோவை வந்த பாஜக அகில இந்திய மகளிரணி தலைவியும், கோவை தெற்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான சீனிவாசன் விமான நிலையத்தில் இருந்து வெளியே வந்தார்.

அப்போது செல்வப்பெருந்தகையை வரவேற்க காத்திருந்த காங்கிரஸ் கட்சியின் நிர்வாகிகள் வானதி சீனிவாசனுடன் புகைப்படம் எடுத்து கொண்டனர். ''நம்ம சட்டமன்ற உறுப்பினர் நம்ம பக்கம் இருக்கிறார். எனவே அவருடன் புகைப்படம் எடுப்பது தவறில்லை'' என்று காங்கிரஸ் கட்சியினர் தெரிவித்தனர்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

