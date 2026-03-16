விஜய் தற்கொலை முடிவை எடுக்க மாட்டார்: செல்வப்பெருந்தகை நம்பிக்கை

விஜய் தற்கொலை முடிவை எடுக்க மாட்டார்: செல்வப்பெருந்தகை நம்பிக்கை
காங்கிரஸ் கட்சியினர் கடந்த முறை போட்டியிட்ட தொகுதிகளில் இருந்து, தற்போது மாறி போட்டியிடுவதற்கான வாய்ப்புகள் அமையலாம் என்று செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்துள்ளார்.
Published : March 16, 2026 at 3:58 PM IST
சென்னை: பாஜகவுடன் தவெக இணைவது குறித்து பேச்சுகள் பரவி வரும் நிலையில், விஜய் தற்கொலை முடிவை எடுக்கமாட்டார் என்று தான் நம்புவதாக தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை கூறியுள்ளார்.
சென்னை சத்தியமூர்த்தி பவனில் சுதந்திரப் போராட்ட வீரரும், மதராஸ் மாநிலத்தின் முன்னாள் முதலமைச்சருமான பி.எஸ். குமாரசாமி ராஜா, சமூக சீர்திருத்தவாதியும், முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான கே.பி.எஸ்.மணி ஆகியோரின் நினைவுநாளை முன்னிட்டு, அவர்களது உருவப் படங்களுக்கு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தினார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து அவர் பேசினார். அவர் கூறுகையில், “விரைவில் எந்தெந்த தொகுதிகளில் காங்கிரஸ் கட்சி போட்டியிடும் என்பது பற்றி திமுகவுடன் கலந்தாலோசிக்க உள்ளோம். அதன் பிறகே ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி, கார்கே உள்ளிட்ட தலைவர்கள் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடுவார்கள். அதுகுறித்தும் அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைமையிடம் ஆலோசித்து வருகிறோம்.
பிரதமர் மோடி எல்லோரையும் ஏமாற்றலாம். ஆனால் தமிழ்நாட்டை ஏமாற்ற முடியாது. புதுச்சேரியிலும் தமிழ்நாட்டிலும் வேறு வேறு நாட்களில் தேர்தல் நடக்க என்ன காரணம் என்பதும், தேர்தல் ஆணையம் எப்படி செயல்படுகிறது என்பதும் அனைவருக்கும் தெரியும். ஏனெனில் எந்தெந்த மாநிலங்களில் எப்போது தேர்தல் நடத்த வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வதே மோடியும் அமித் ஷாவும் தான்” என்றார்.
பாஜக இடம்பெற்றுள்ள என்டிஏ கூட்டணியில் விஜய் இணையுள்ளதாக தகவல் பரவுவது தொடர்பான கேள்விக்கு, “தனது எதிர்காலத்தை எவ்வாறு நிர்ணயித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று விஜய்க்கு தெரியும். அவர் இப்படியொரு அபாயகரமான தற்கொலை முடிவை எடுக்க மாட்டார் என்று நம்புகிறேன். காங்கிரஸ் பிற கட்சிகளின் விஷயத்தில் மூக்கை நுழைக்காது” என்றார்.
தொடர்ந்து காங்கிரஸ் கட்சியின் தேர்தல் ஏற்பாடுகள் குறித்து பேசிய அவர், “ஏறக்குறைய 80% மாவட்டங்களில் வேட்பாளர் நேர்காணல் நடத்தி முடிக்கப்பட்டுள்ளது. யாரும் எதிர்பாராத அளவுக்கு காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களின் பட்டியல் இருக்கும். அகில இந்திய தலைமை எங்கு போட்டியிட சொல்கிறதோ, அங்கு நான் போட்டியிடுவேன். 234 தொகுதிகளுக்கும் சென்று நான் தேர்தல் பணி செய்வேன்.
அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி ஆய்வாளர்களை வைத்து ஒரு ஆய்வறிக்கையை தயார் செய்திருக்கிறது. அதன்படி, கடந்த முறை போட்டியிட்ட தொகுதிகளில் இருந்து மாறி போட்டியிடுவதற்கான வாய்ப்புகள் அமையலாம்” என்று பதிலளித்தார்.
தேர்தல் கருத்து கணிப்பு குறித்து கேட்டதற்கு, “என்டிஏ கூட்டணிக்கு தவெக சென்றால் திமுக கூட்டணி மேலும் 10 தொகுதிகளில் வெற்றி பெறும். தமிழ்நாட்டு மக்கள் அவ்வளவு விவரம் இல்லாதவர்கள் அல்ல. பாஜவை கொள்கை எதிரி என்று விஜய் கூறியிருக்கிறார். அவர் எப்படி அந்த கூட்டணியில் இணைவார்?” என செல்வப்பெருந்தகை கேள்வியெழுப்பினார்.