விஜய் குறித்த நயினார் நாகேந்திரனின் விமர்சனம் தவிர்க்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்: செல்வப்பெருந்தகை

பாஜக ஆளாத மாநிலத்தை சிதைக்க வேண்டும் என மத்திய பாஜக அரசு செயல்பட்டு வருவதாக செல்வப்பெருந்தகை குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

செய்தியாளர்களை சந்தித்த செல்வப்பெருந்தகை
செய்தியாளர்களை சந்தித்த செல்வப்பெருந்தகை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 14, 2026 at 9:34 PM IST

சென்னை: விஜயை நடிகையோடு ஒப்பிட்டு பேசிய பேச்சை நயினார் நாகேந்திரன் தவிர்த்திருக்க வேண்டும் என தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்துள்ளார்.

மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி சட்டத்தில் மகாத்மா காந்தியின் பெயரை நீக்கி அந்த சட்டத்தை நீர்த்துப் போகச் செய்யும் மத்திய பாஜக அரசின் மக்கள் விரோத போக்கை கண்டித்து, தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி சார்பில் ஆளுநர் மாளிகை முற்றுகை போராட்டம் சென்னை, சைதாபேட்டை பனகல் மாளிகை அருகே நடைபெற்றது.

இந்த போராட்டத்தில் 500க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தில் மகாத்மா காந்தியின் பெயரை நீக்கிய மத்திய பாஜக அரசை கண்டித்து கோஷங்களை எழுப்பினர். மேலும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியினர் கலந்துகொண்டு மத்திய அரசுக்கு எதிராக கோஷங்களை எழுப்பினர். அப்போது பிரதமர் மோடியின் உருவப் படத்தை எரித்து எதிர்ப்பை தெரிவித்தனர்.

இதில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை பேசியது வருமாறு,

ஆர்ப்பாட்டத்தில் பேசிய செல்வப்பெருந்தகை
ஆர்ப்பாட்டத்தில் பேசிய செல்வப்பெருந்தகை (ETV Bharat Tamil Nadu)

எப்போதெல்லாம் மகாத்மா காந்திக்கு சோதனை வருகிறதோ? அப்போதெல்லாம் நாடு எவ்வாறு சின்னாப்பின்னமாகி வருகிறது என்பதை நாம் பார்த்து வருகிறோம். இன்று ஊரக வேலை திட்டத்தில் மகாத்மா காந்தி பெயரை அகற்றி இருக்கிறார்கள். இரவோடு இரவாக எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர் இல்லாமல் இது போன்ற சட்டத்தை நிறைவேற்றி வருகிறார்கள். ஆர்எஸ்எஸ் மற்றும் பாஜகவை சார்ந்தவர்கள் விடுதலை போராட்ட காலக்கட்டத்தில் விடுதலைக்கு எதிராக செயல்பட்டவர்கள். ஆர்எஸ்எஸ் என்ன சொல்கிறதோ? அதனை பாஜக செய்கிறது. ஆர்.எஸ்.எஸ்-இன் அரசியல் முகமாக பாஜக தற்போது செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது.

மகாத்மா காந்தியை பாஜக மற்றும் ஆர்எஸ்எஸ்-க்கு பிடிக்கவில்லை. மக்களோடு மக்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காந்தியின் பெயரை தாங்கிக் கொள்ளாமல் இது போன்ற செயல்களில் பாஜக அரசு செயல்பட்டு வருகிறது. பாஜக ஆளாத மாநிலத்தை சிதைக்க வேண்டும் என செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இவ்வாறு பேசினார். இதைத்தொடர்ந்து மத்திய அரசை கண்டித்து பனகல் மாளிகையில் இருந்து ஆளுநர் மாளிகையை முற்றுகையிட முயன்ற காங்கிரஸ் கட்சியினரை காவல்துறையினர் கைது செய்து பேருந்தில் ஏற்றினர்.

கைது செய்யப்பட்ட செல்வப்பெருந்தகை
கைது செய்யப்பட்ட செல்வப்பெருந்தகை (ETV Bharat Tamil Nadu)

முன்னதாக செய்தியாளர்களை சந்தித்து தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை கூறுகையில், ''மத்திய பாஜக அரசு ஜிஎஸ்டி நிதியைச் சரியான முறையில் மாநிலங்களுக்கு வழங்குவதில்லை. பேரிடர் காலங்களில் உரிய நிதி அளிப்பதில்லை. 100 நாள் வேலைவாய்ப்புத் திட்டத்தில் மாநில அரசுகள் 40% நிதி அளிக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனை மூலம் பாஜக ஆளாத மாநிலங்களை பழிவாங்க மத்திய அரசு முயல்கிறது. இதற்கு எதிராக காங்கிரஸ் சார்பில் நாடு தழுவிய போராட்டங்கள், குறிப்பாக ஆளுநர் மாளிகை முற்றுகைப் போராட்டம் நடத்தப்படுகிறது" என்றார்.

நடிகையுடன் விஜய்யை தொடர்புபடுத்தி நயினார் நாகேந்திரன் பேசியது தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "நயினார் நாகேந்திரன் ஒரு பண்பாளர். அவர் அப்படி பேசியதை பார்க்கவில்லை. அவ்வாறு பேசி இருப்பதை தவிர்த்து இருக்க வேண்டும்" என்றார்.

இதையும் படிங்க: விஜய் குறித்து நயினார் நாகேந்திரன் சர்ச்சை பேச்சு: மழுப்பலாக பதிலளித்த ஜி.கே. வாசன்

