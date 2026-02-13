சட்டப் படிப்பை தேர்வு செய்தது ஏன்? பிரிவு உபசார விழாவில் நீதிபதி மஞ்சுளா பேச்சு
சென்னை: 'விதி' திரைப்படத்தில் நடிகை சுஜாதாவின் கதாபாத்திரத்தால் ஈர்க்கப்பட்டு சட்டம் படித்ததாக சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி மஞ்சுளா தெரிவித்தார்.
சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி மஞ்சுளா வரும் 15 ஆம் தேதி பணி ஓய்வு பெறுகிறார். அதையடுத்து உயர் நீதிமன்றத்தின் சார்பில் அவருக்கு பிரிவு உபசார விழா இன்று நடத்தப்பட்டது.
இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய தமிழக அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் பி.எஸ்.ராமன், "பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் உரிமைக்காக நீதிபதி மஞ்சுளா பெண் சிங்கமாக போராடியவர். நாட்டிலேயே அதிக பெண் நீதிபதிகளை கொண்ட சென்னை உயர் நீதிமன்றம் ஒரு பெண் நீதிபதியை இன்று இழக்கிறது" என்று புகழாரம் சூட்டினார்.
கடந்த ஐந்து ஆண்டு காலங்களில் நீதிபதி மஞ்சுளா, 28,934 வழக்குகளில் தீர்ப்பளித்து இருக்கிறார். முதல் பெண் தபேதாரை தனக்காக நியமித்துக் கொண்டதும் நீதிபதி மஞ்சுளா தான் என தமிழ்நாடு அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் பி.எஸ். ராமன் குறிப்பிட்டார்.
பின்னர், ஏற்புரையாற்றிய நீதிபதி மஞ்சுளா, "சட்டத்தை நான் தேர்ந்தெடுத்தேனா? சட்டம் என்னை தேர்ந்தெடுத்ததா? என்ற ஒரு வியப்பு எனக்கு உள்ளது. இளங்கலை அறிவியல் பட்டப் படிப்பை முடித்த பிறகு, முதுகலை அறிவியல் படிப்புக்கு இடம் கிடைத்தும், 'விதி' திரைப்படத்தில் நடிகை சுஜாதாவின் கதாபாத்திரத்தால் ஈர்க்கப்பட்டு சட்டம் படித்தேன்" என தெரிவித்தார்.
மேலும், "சட்டக் கல்லூரியில் படித்த போது நீதிபதிகள் மட்டுமே பயன்படுத்தும் சிவப்பு கம்பளம் விரித்த வழியை தெரியாமல் பயன்படுத்தியதால், காவலர்களால் அங்கிருந்து உடனே செல்ல அறிவுறுத்தப்பட்டேன். பின்னர் அதே வழியில் 2022 ஆம் ஆண்டு உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியாக சென்ற போது பெருமையாக இருந்தது" என்றார்.
நீதிபதியாக இருப்பது எளிதல்ல என்றும், அரசுகள் வீழலாம் ஆனால் நீதிமன்றங்கள் எப்போதும் நீடித்து நிலைக்கும் என தெரிவித்த அவர், இந்த நிரந்தரமான நீதிமன்றங்களின் தற்காலிக நிர்வாகிகளே நீதிபதிகள் என்றும், பணி ஓய்வு என்பதும் தற்காலிகம் தான் என்றும் தெரிவித்தார்.
