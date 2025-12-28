ETV Bharat / state

தீபம் ஏற்றக்கூடிய நாள் விரைவில் வரும் - நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் பேச்சு

தர்மத்திற்கும், அதர்மத்திற்கும் பிரச்சனை வரத்தான் செய்யும். இறுதியில் தர்மமே வெல்லும் என நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் தெரிவித்தார்.

உரையாற்றிய நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன்
உரையாற்றிய நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 28, 2025 at 5:08 PM IST

மயிலாடுதுறை: மயிலாடுதுறையில் ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டு பேசிய நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன், திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தை மறைமுகமாக குறிப்பிட்டு பேசினார்.

திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது அமைந்துள்ள தீபத்தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் தீர்ப்பளித்தார். ஆனால், தீபம் ஏற்ற போலீசார் அனுமதிக்கவில்லை. மேலும், இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து தமிழக அரசு சார்பில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது. இந்த மனுக்களை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், தீர்ப்பை ஒத்தி வைத்துள்ளது.

இதனிடையே, திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது தீபம் ஏற்றுமாறு தீர்ப்பு வழங்கிய நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதனை பல அரசியல் கட்சிகள் விமர்சித்து வருகின்றன. மேலும், அவரை பதவி நீக்கம் செய்யுமாறு மக்களவைத் தலைவரிடம் திமுக, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் நோட்டீஸும் அளித்துள்ளன.

இது ஒருபுறம் இருக்க, மயிலாடுதுறை மாவட்டம், குத்தாலம் தாலுகா தேரழுந்தூரில் 'கம்பர் விழா' கொண்டாடப்பட்டது. இதில் நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் பங்கேற்று 'கம்பனும் வைணவமும்' என்கிற நூலை வெளியிட்டார்.

இதனைத்தொடர்ந்து நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் பேசுகையில், ''எனக்கும், தீபத்திற்கும் என்ன பிரச்சினை என தெரியவில்லை. இந்நிகழ்ச்சியிலும் கூட என்னால் தீபம் ஏற்ற முடியவில்லை. வேண்டாம் என தடுத்துவிட்டனர். பரவாயில்லை, தீபம் ஏற்ற கூடிய நாள் விரைவில் வரும் என நம்புகிறேன். தர்மத்திற்கும், அதர்மத்திற்கும் பிரச்சனை வரத்தான் செய்யும். இறுதியில் தர்மமே வெல்லும் என்பதுதான் கம்பராமாயணம். கம்பன் கழகங்கள் மட்டும் தமிழ்நாட்டில் இல்லை என்றால் கம்பனை பற்றி மறந்திருப்போம்'' என்று பேசினார்.

இந்நிகழ்ச்சியில் மயிலாடுதுறை மாவட்ட அமர்வு நீதிபதி சத்தியமூர்த்தி, மத்திய அரசு வழக்கறிஞர் ராஜேந்திரன், விஷ்வ ஹிந்து பரிஷத் மாநில துணை தலைவர் வாஞ்சிநாதன், பாஜக மாவட்ட தலைவர் நாஞ்சில் பாலு மற்றும் தமிழறிஞர்கள், தமிழார்வலர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.

விழாக்குழுவினர் விளக்கம்

இதனிடையே, நிகழ்ச்சியில் நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் பேசியது குறித்து விழா ஏற்பாட்டாளர்களிடம் கேட்டோம். அதற்கு பதிலளித்த அவர்கள், "நீங்கள் தீபம் ஏற்றுங்கள். ஆனால், மேடையில் மகளிர் இல்லை. அதனால் மகளிரையும் ஏற்ற சொல்லுங்கள் என நீதிபதியிடம் நாங்கள் தெரிவித்தோம். அதற்கு நீதிபதி, மகளிரே தீபம் ஏற்றட்டும் என கூறிவிட்டார்" என விழாக் குழுவினர் தெரிவித்தனர்.

