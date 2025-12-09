ETV Bharat / state

நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு; தமிழக தலைமைச் செயலாளர் ஆஜராக உத்தரவு - நீதிபதி ஜிஆர் சுவாமிநாதன் அதிரடி

மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தை 3 வது எதிர் மனு தாரராக சேர்த்த நீதிபதி, வழக்கு விசாரணையை டிசம்பர் 17ம் தேதிக்கு ஒத்தி வைத்து உத்தரவிட்டார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 9, 2025 at 7:33 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

மதுரை: திருப்பரங்குன்ற தீப விவகாரத்தில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில் தமிழக தலைமைச் செயலாளர், சட்டம் ஒழுங்கு ஏடிஜிபி ஆகிய இருவர் காணொளி வாயிலாக ஆஜராக நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூண் என கூறப்படும் தூணிலும் கார்த்திகை தீபத்தை ஏற்ற போதிய முன்னேற்பாடு செய்யாத அலுவலர்கள் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கைக் கோரி உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கு நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் முன்பாக இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது.

மனுதாரர் ரவிக்குமார் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், ''அரசுத் தரப்பு நீதிமன்ற உத்தரவை நடைமுறைப்படுத்தவில்லை. நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு உத்தரவையும் நடைமுறைப்படுத்தவில்லை. அந்த உத்தரவை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட மேல்முறையீட்டு வழக்கும் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது. இருப்பினும் உத்தரவு நிறைவேற்றப்படவில்லை. தற்போது உச்ச நீதிமன்றம், உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு எனக் கூறுவதை ஏற்க இயலாது'' என வாதிடப்பட்டது.

அப்போது அரசுத் தரப்பில், ''மனுதாரர் தரப்பு வாதம் பொறுப்பற்ற முறையில் வைக்கப்படுகிறது. உச்ச நீதிமன்றத்தில் வரும் வெள்ளிக்கிழமை வழக்கு விசாரணைக்கு வர உள்ளதால் கால அவகாசம் வேண்டும்'' என கோரப்பட்டது.

மனுதாரர் தரப்பில், '' இத்தகைய நடவடிக்கையால் நீதிமன்றம் மீது மக்கள் நம்பிக்கை இழந்துள்ளனர்'' என வாதிடப்பட்டது.

அதற்கு அரசுத் தரப்பில், ''இன்னும் சில நாட்கள் மட்டுமே உள்ளன, அதற்குள்ளாக திரி, எண்ணெய், மலை எங்கும் போய்விடாது. சட்ட ஒழுங்கே மிகப்பெரும் பிரச்சனை. ஆகவே மேல்முறையீட்டு வழக்கு விசாரணை முடியும் வரை காத்திருக்க வேண்டும்'' என தெரிவிக்கப்பட்டது.

இருதரப்பு வாதத்தையும் கேட்ட நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன், ''தமிழ்நாடு அரசின் தலைமைச் செயலாளர், சட்டம் ஒழுங்கு ஏடிஜிபி ஆகிய இருவரும் வருகின்ற 17ம் தேதி காணொளி வாயிலாக மதியம் 3 மணிக்கு ஆஜராக வேண்டும் என உத்தரவு பிறப்பித்தார்.

இதையும் படிங்க: காதலி அடித்துக் கொலை; நாடகமாடிய காதலனிடம் கிடுக்கிப்பிடி விசாரணை

அத்துடன், திருப்பரங்குன்றம் கோயில் செயல் அலுவலர், மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர், மதுரை மாநகர காவல் ஆணையர், மதுரை மாநகர காவல்துறை துணை ஆணையர் ஆகிய 4 பேரும் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில் நேரில் ஆஜராக நோட்டீஸ் அனுப்பவும் உத்தரவிட்டார்.

மேலும் தனது உத்தரவில், மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தை 3 வது எதிர் மனு தாரராக சேர்த்த நீதிபதி, வழக்கு விசாரணையை டிசம்பர் 17ம் தேதிக்கு ஒத்தி வைத்து உத்தரவிட்டார்.

TAGGED:

THIRUPARANKUNDRAM DEEPAM
THIRUPARANKUNDRAM DEEPAM CONTEMPT
திருப்பரங்குன்ற தீப விவகாரம்
நீதிபதி ஜிஆர் சுவாமிநாதன்
JUSTICE GR SWAMINATHAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.