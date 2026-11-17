ஒரு கம்யூனிஸ்ட் எம்.பி ஆடம்பரமாக இருக்கிறார் - சு.வெங்கடேசன் குறித்து நீதிபதி ஜி.ஆர் சுவாமிநாதன் சர்ச்சை கருத்து
போலி புத்தக கொள்முதல் போன்ற நிகழ்வுகள் நடக்காத வகையில் நீதிமன்றம் வழங்கும் வழிகாட்டல்களை கருத்தில் கொள்ள அரசு தயாராக உள்ளதாக அரசுத் தரப்பு நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தது.
Published : November 17, 2026 at 2:55 PM IST
மதுரை: நூலகங்களுக்கு புத்தக கொள்முதல் செய்ததில் பள்ளிக் கல்வித்துறை செயலர் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை கோரிய வழக்கின் விசாரணையின்போது, மதுரை எம்.பி சு. வெங்கடேசன் ஆடம்பரமாக இருப்பதாக நீதிபதி ஜி.ஆர் சுவாமிநாதன் பேசியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
நெல்லையைச் சேர்ந்த ராம சுப்பு என்பவர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், 'கடந்த 2024-ல் தமிழகத்திலுள்ள பொது நூலகங்களுக்கு புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்ததில், நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவுகள் முறையாக நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை. கோவை பெரியார் அறிவுலக நூலகம் உட்பட திருச்சி, சேலம், கடலூர், நெல்லை ஆகிய மண்டல நூலகங்களுக்கு புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இதில் உத்தரவுகள் எதுவும் முறையாக பின்பற்றப்படாமல் புத்தகக் கொள்முதல் நடைபெற்றுள்ளது. எனவே இதற்கு காரணமான பள்ளிக்கல்வித் துறை செயலர் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும்' என நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கை தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன், சுமதி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பாக இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது அரசுத் தரப்பில், "இந்த வழக்கில் சில அலுவலர்கள் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். பொது நூலக இயக்குநர் மாற்றப்பட்டுள்ளார்" என தெரிவிக்கப்பட்டது.
அதற்கு நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன், “மதுரை எம்.பி சு. வெங்கடேசன் நான் எனது பணிகளை எப்படி செய்ய வேண்டும் என அறிவுறுத்துவது போல பதிவிட்டிருக்கிறார். சில நாட்களுக்கு முன்பு நான் ரயில் நிலையத்திற்கு சென்றபோது, உயர் ரக காரிலிருந்து ஆடம்பர உடை அணிந்த ஒருவர் இறங்கினார். யாரோ என நினைத்தபோது, எம்.பி வெங்கடேசன் வந்தார். அவர் முதல் வகுப்புக்குச் செல்ல நான் சாதாரண வகுப்பில் பயணித்தேன். ஒரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைவர் இப்படி ஆடம்பரமாக இருக்கிறார்” என தெரிவித்தார்.
அப்போது அரசுத் தரப்பில், “நீதிமன்ற உத்தரவின்படி வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுவிட்டது. இன்று முதல் தகவல் அறிக்கை விவரங்கள் வெளியிடப்படும்” என தெரிவிக்கப்பட்டது.
அதற்கு நீதிபதிகள், "இதனை முறைப்படுத்த என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப் போகிறீர்கள் என்பது முக்கியமானது” என தெரிவித்தனர்.
அரசுத் தரப்பில், “இந்த நிகழ்வு மிகவும் துரதிஷ்டவசமானது. AI மூலம் புத்தகங்கள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளன. நீதிமன்றம் வழங்கும் வழிகாட்டல்களையும் கருத்தில் கொள்ள அரசு தயாராக உள்ளது. 30 கோடி மதிப்பில் புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. நிதியும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது” என தெரிவிக்கப்பட்டது.
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மேலும், “3 ஆண்டுகளில் 2 பதிப்பகங்களுக்கும் சேர்த்து ரூ. 1 கோடியே 74 லட்சம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இன்று அகல்விளக்கு பதிப்பகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் சோதனை நடத்தியுள்ளனர்” என தெரிவிக்கப்பட்டது. மேலும், சிக்மா தொடர்பாக தற்போது வரை விசாரணை தொடங்கவில்லை எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதனைக் கேட்ட நீதிபதிகள், “விசாரணையில் முன்னாள் இயக்குநர் அளித்த விவரங்களையும் கருத்தில் கொள்ளுங்கள். கடந்த ஆண்டு பிறப்பித்த உத்தரவில் இருக்கும் விவரங்களையும் குறிப்பு எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்" என தெரிவித்ததோடு, கூடுதல் விவரங்களை வழங்க அரசுத் தரப்புக்கு உத்தரவிட்டு, வெள்ளிக்கிழமை காலைக்கு வழக்கை பட்டியலிட்டு ஒத்திவைத்தனர்.