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அதிகாரம் உள்ளது என்பதற்காக ஊஞ்சல் கட்டி ஆட முடியாது - அதிமுக எம்.பி இன்பதுரை

தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு மக்கள் முழுமையாக வாக்குகளை அளிக்கவில்லை. அதிமுக 45 லட்சம் வாக்குகள் வித்தியாசத்திலேயே பின்தங்கியுள்ளதாக அதிமுக எம்பி இன்பதுரை தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுக எம்பி இன்பதுரை பேட்டி
அதிமுக எம்பி இன்பதுரை பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 11, 2026 at 10:00 PM IST

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திருநெல்வேலி: அதிகாரம் உள்ளது என்பதற்காக சபாநாயகர் ஊஞ்சல் கட்டி ஆட முடியாது என்று அதிமுக எம்.பி இன்பதுரை விமர்சித்துள்ளார்.

கூடங்குளம் பகுதியில் புதிய கல்குவாரிகளுக்கு அனுமதி அளிப்பது தொடர்பாக இன்று (ஜூலை 11) திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் ஆனந்த் மோகனை நேரில் சந்தித்து அதிமுகவின் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் இன்பதுரை மனு அளித்தார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அதிமுக எம்.பி இன்பதுரை, "அடுத்த ஜென்மத்தில் விவசாயியாகப் பிறக்க ஆசைப்படுகிறேன் என்று முதலமைச்சர் கூறுகிறார். ஆனால், இந்த ஜென்மத்திலேயே விவசாயிகளுக்கு அவர் கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றவில்லை. கூட்டுறவு வங்கிகளில் அனைத்து விவசாயக் கடன்களையும் தள்ளுபடி செய்வதாகக் கூறி ஆட்சிக்கு வந்த நிலையில், தற்போது 75,000 ரூபாய் வரை மட்டுமே விவசாய கடன் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது.

கூட்டுறவுச் சங்கங்களில் இயக்குநர்களாக இருக்கும் விவசாயிகளுக்குக் கடன் தள்ளுபடி கிடையாது என்பது அநீதியானது. அவர்கள் ஒன்றும் அணு விஞ்ஞானிகள் அல்ல. அவர்களும் விவசாயிகள்தான். ஆலங்குளம் பகுதியில் பல கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நெல் மூட்டைகள் தீயில் எரிந்து சேதமடைந்துள்ளன. அரசு இந்த சம்பவத்தில் உரிய விசாரணை நடத்த வேண்டும். இச்சம்பவத்தைத் தடுக்கத் தவறிய இந்த அரசு, மக்கள் பணத்தை வீணடிக்கும் அரசாக செயல்படுகிறது.

இதற்கு அரசு முழு பொறுப்பேற்க வேண்டும். கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தைச் சுற்றியுள்ள 7 கி.மீ சுற்றளவில் புதிய கல் குவாரிகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அணுசக்தி விதிகளின்படி இது மிகவும் ஆபத்தானது. இதற்காக அணுமின் நிலையத்திடம் உரிய தடையில்லா சான்றிதழ் பெறப்பட்டுள்ளதா என்பது கேள்விக்குறி. கூடங்குளம் பகுதி நிலத்தடி நீர் மட்டத்தில் மிகவும் அபாயகரமான நிலையில் உள்ளது.

ஆனால், அங்குள்ள கட்டுமானப் பணிகளுக்காக நிலத்தடி நீர் பெருமளவில் திருடப்படுகிறது. இதனை மாவட்ட ஆட்சியர் உடனடியாகத் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும். நதிநீர் இணைப்புத் திட்டங்களில் இந்த அரசு போதிய ஆர்வம் காட்டவில்லை. வெறும் காகித அளவிலேயே திட்டங்கள் உள்ளன" என்றார்

மேலும் பேசிய அவர், "ஆறு எம்எல்ஏக்களின் ராஜினாமாவை சபாநாயகர் அவசர அவசரமாக ஏற்றுக்கொண்டது சட்டவிரோதமானது. கட்சித்தாவல் புகார் நிலுவையில் இருக்கும்போது, ராஜினாமாவை ஏற்றது தவறு. இதற்காக சென்னை உயர்நீதிமன்றம் சபாநாயகருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது. இது இந்திய வரலாற்றிலேயே அரிதான நிகழ்வு. சபாநாயகர் தனக்கு அதிகாரம் உள்ளது என்பதற்காக ஊஞ்சல் கட்டி ஆட முடியாது. இது குறித்து நாங்கள் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளோம். வரும் ஜூலை 13- ஆம் தேதி விசாரணை நடைபெற உள்ளது.

விஜய் சுயமாகப் பலம் பெற்று ஆட்சி நடத்த வேண்டும். மாறாக, அவர் இரவல் சக்தி மற்றும் வாடகை சக்திகளை வைத்து ஆட்சி நடத்துகிறார். மக்கள் வாக்குகளை முழுமையாகத் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு அளிக்கவில்லை. அதிமுக வெறும் 45 லட்சம் வாக்குகள் வித்தியாசத்திலேயே பின்தங்கியுள்ளது. இது ஒரு தற்காலிக மாயை, இது நீண்ட காலம் நீடிக்காது. மாநில உரிமைகளை விட்டுக்கொடுக்காமல் மத்திய அரசுடன் இணக்கமாகச் செயல்பட வேண்டும். மேகதாது அணை விவகாரம் மற்றும் தமிழ்நாட்டிற்கு வரவேண்டிய தொழிற்சாலைகள் ஆந்திராவிற்கு செல்வதைத் தடுக்க அரசு தவறிவிட்டது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

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முன்னாள் அமைச்சர்கள் கரூர் விஜயபாஸ்கர் மற்றும் விராலிமலை விஜயபாஸ்கர் ஆகிய இருவரும் முதலமைச்சர் விஜய் வாகனம் அருகே காத்திருந்தது குறித்து கருத்து தெரிவித்த இன்பதுரை எம்.பி., "ஒரு கடையில் மீன்களை சுவைத்த பூனைகள் அருகில் மற்றொரு கடைத் திறக்கப்பட்டால் அதை நோக்கி சென்றுவிடும்" என்றார்.

TAGGED:

அதிமுக எம்பி இன்பதுரை
தமிழக வெற்றிக் கழகம்
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