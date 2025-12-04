ETV Bharat / state

கோவை பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு: 3 பேருக்கு டிசம்பர் 17 வரை காவல் நீட்டிப்பு

பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள 3 பேருக்கு எதிராக கோயம்புத்தூர் மாவட்ட கூடுதல் மகளிர் நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

பீளமேடு காவல் நிலையம்
பீளமேடு காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : December 4, 2025 at 4:26 PM IST

கோயம்புத்தூர்: கல்லூரி மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட 3 பேருக்கும் டிசம்பர் 17ஆம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவல் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோயம்புத்தூர் விமான நிலையம் அருகே கடந்த நவம்பர் 2-ஆம் தேதி இரவு, கல்லூரி மாணவி ஒருவர் தனது ஆண் நண்பருடன் காரில் அமர்ந்து பேசிக்கொண்டு இருந்தார். அப்போது அங்கு மதுபோதையில் வந்த 3 பேர் மாணவியின் ஆண் நண்பரை தாக்கி விட்டு, கல்லூரி மாணவியை கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக தெரிகிறது.

தகவலறிந்து வந்த பீளமேடு போலீசார், மாணவி மற்றும் அவரது ஆண் நண்பரை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய இந்த சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர். இதில், சிவகங்கை மாவட்டத்தை சேர்ந்த அண்ணன் - தம்பிகளான கருப்பசாமி என்ற சதீஷ் (30), கார்த்திக் என்ற காளீஸ்வரன் (28) மற்றும் அவர்களின் உறவினரான தவசி என்ற குணா ஆகியோர்தான் இந்த குற்றச் சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது கண்டறியப்பட்டது.

இதையடுத்து, அவர்களை போலீசார் தேடி வந்த நிலையில், துடியலூர் வெள்ளக்கிணறு பகுதியில் மூவரையும் காவல்துறையினர் சுட்டுப் பிடித்தனர். காலில் குண்டு காயங்களுடன் கோவை அரசு மருத்துவமனையில் அவர்கள் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கபட்டனர். ஓரளவுக்கு குணமடைந்ததும், கோயம்புத்தூர் மத்திய சிறைக்கு அவர்கள் மாற்றப்பட்டனர். பின்னர், மூவரையும் கடந்த நவம்பர் 27ஆம் தேதி ஒரு நாள் காவலில் எடுத்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள 3 நபர்கள்
பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள 3 நபர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அப்போது, மாணவியை கூட்டு பலாத்காரம் செய்ததை ஒப்புக்கொண்ட அவர்கள், அதே நாளில் அன்னூர் அருகே உள்ள செரையாம்பாளையம் பகுதியில் தேவராஜ் என்ற ஆட்டு வியாபாரியை அடித்து கொலை செய்ததாகவும் வாக்குமூலம் அளித்தனர்.

இந்நிலையில், கைது செய்யப்பட்ட சதீஷ், காளீஸ்வரன், குணா ஆகியோருக்கு எதிராக கோயம்புத்தூர் மாவட்ட கூடுதல் மகளிர் நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவத்தில் அவர்களுக்கு உள்ள தொடர்பு குறித்து முதல்கட்டமாக 50 பக்க குற்றப்பத்திரிகையை போலீசார் தாக்கல் செய்துள்ளனர்.

மேலும் 3 பேர் மீது கடத்தல், நகை பறிப்பு, கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை, ஒன்றாக இணைந்து குற்ற சம்பவங்களில் ஈடுபடுதல் என 11பிரிவுகளில் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். இதனை பரிசீலித்த நீதிபதி, மூவருக்கும் வரும் டிசம்பர் 17ஆம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவலை நீட்டித்து உத்தரவிட்டார்.

