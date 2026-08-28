பணிக்குச் செல்லும் பெண்களுக்கு மாதவிடாய் விடுப்பு கோரிய வழக்கு: அரசுக்கு நீதிமன்றம் எச்சரிக்கை
அரசு, தனியார் அலுவலகங்களில் பணிபுரியும் பெண் ஊழியர்கள், மாதவிடாய் காலங்களில் முறையான விடுமுறை வசதியின்றி உடல் மற்றும் மனரீதியாக பாதிக்கப்படுகின்றனர் என மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
Published : August 28, 2026 at 10:10 PM IST
மதுரை: மாதவிடாய் காலங்களில் பெண் ஊழியர்களுக்கு விடுமுறை வழங்கக் கோரிய வழக்கில், அரசு முடிவெடுக்காவிட்டால், நீதிமன்றமே தாமாக முன்வந்து உத்தரவிடும் என நீதிபதிகள் எச்சரித்துள்ளனர்.
மதுரையை சேர்ந்த நர்மதா என்ற பெண், உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தார். அந்த மனுவில், 'அரசு மற்றும் தனியார் அலுவலகங்களில் பணிபுரியும் பெண் ஊழியர்கள் பலர், மாதவிடாய் காலங்களில் முறையான விடுமுறை வசதியின்றி உடல் மற்றும் மனரீதியாக பாதிக்கப்படுகின்றனர். தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு, தமிழ்நாட்டில் தற்போது பெண் ஊழியர்களுக்கு எனத் தனிப்பட்ட ‘மாதவிடாய் விடுமுறை கொள்கை’ எதுவும் இல்லை என்று அரசு தரப்பில் பதிலளிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாதவிடாய் காலங்களில் உரிய விடுமுறை மறுக்கப்படுவது, இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் வழங்கியுள்ள கண்ணியத்துடன் வாழ்வதற்கான உரிமை மற்றும் சமத்துவ உரிமை ஆகியவற்றிற்கு எதிரானது. கர்நாடகா, பீகார், ஒடிசா, கேரளம் போன்ற மாநிலங்களில் மாதவிடாய் விடுமுறை தொடர்பான கொள்கைகள் ஏற்கனவே நடைமுறையில் உள்ளன.
பெண்கள் எதிர்கொள்ளும் உடல் நல பிரச்னைகள், ஊதிய இழப்பு மற்றும் பணியிட சிரமங்கள் குறித்து விளக்கி, தமிழ்நாடு அரசுக்கு விரிவான மனு அளித்தும், எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை. அரசு துறைகள், பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசு உதவிபெறும் கல்வி நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் பெண்களுக்கு ஊதியத்துடன் கூடிய மாதவிடாய் விடுமுறை வழங்க தனி கொள்கையை தமிழ்நாடு அரசு உருவாக்கவும், தனியார் நிறுவனங்களும் தங்கள் பெண் ஊழியர்களுக்கு இத்தகைய விடுமுறையை வழங்க உரிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை அரசு வெளியிடுமாறும் உத்தரவிட வேண்டும்' என்று அந்த மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
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இந்நிலையில் இந்த மனு இன்று மீண்டும் நீதிபதிகள் சி.வி.கார்த்திகேயன், சக்திவேல் ஆகியோர் முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், சட்டசபை நடந்து கொண்டிருக்கிறது. சட்டசபை முடிந்த பின் அரசு உரிய முடிவுகளை எடுக்கும் என கூறினார்.
இதை தொடர்ந்து நீதிபதிகள், சட்டசபை முடிந்த பின் அரசு உரிய முடிவெடுக்க வேண்டும். இல்லையெனில் நீதிமன்றமே இதுகுறித்து தகுந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கும் எனக்கூறி விசாரணையை ஒத்தி வைத்தனர்.