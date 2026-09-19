நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளுக்கு சமரச மையத்தின் மூலம் தீர்வு காணலாம் - நோட்டீஸ் வழங்கி நீதிபதிகள் விழிப்புணர்வு
நீதிமன்றங்களில் வழக்கு நிலுவையில் இருக்கும்போது எந்த ஒரு நிலையிலும், அந்த நீதிமன்றம் மூலமாகவோ அல்லது இசைவுத் தீர்வம் மற்றும் தீர்ப்பாயங்களின் மூலமாகவோ அந்த வழக்கை சமரச மையத்திற்கு அனுப்பக் கோர முடியும்.
Published : September 19, 2026 at 11:43 AM IST
மதுரை: நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளுக்கு தீர்வு காண்பதற்கு சமரச மையத்தை நாடுலாம் என நீதிபதிகள் பொது மக்களுக்கு நோட்டீஸ் வழங்கி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.
மாநிலத்தின் ஒவ்வொரு நீதிமன்றத்திலும் சமரச மையம் செயற்பட்டு வருகிறது. சமரச மையங்களில் வழக்குக்கு தொடர்புடைய இரு தரப்பினரிடமும் பேச்சு வார்த்தை நடத்தப்பட்டு, இரு தரப்பினர்களுக்கும் ஏற்ப சுமூக முடிவு எடுக்கப்படும். இங்கு சட்ட ரீதியான ஆலோசனையுடன், இருத்தரப்பினர்களுக்கு சாதகமான பதில் கிடைக்க வழிவகை செய்யப்படும்.
உயர் நீதிமன்ற அமர்வு, மாவட்ட நீதிமன்றங்கள் உள்ளிட்ட நீதிமன்றங்களில் வழக்கு நிலுவையில் இருக்கும்போது எந்த ஒரு நிலையிலும், அந்த நீதிமன்றம் மூலமாகவோ அல்லது இசைவுத் தீர்வம் மற்றும் தீர்ப்பாயங்களின் மூலமாகவோ அந்த வழக்கை சமரச மையத்திற்கு அனுப்பக் கோர முடியும்.
இது மட்டுமில்லாது, ஒரு வழக்கில் இரு தரப்பினர்கள் விருப்பப்பட்டாலும் கூட எந்தவொரு சமரச மையத்திற்கும் குறிப்பிட்ட ஒரு தனிநபரின் வழக்கை அனுப்பி வைக்கக் கோரலாம். இதுபோன்று பெறப்படும் பல்வேறு விதமான வழக்குகளுக்கு சமரச மையங்களில் சுமூக தீர்வு எட்ட நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.
இந்த சூழலில், உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில், “தேசத்திற்கான சமரசம் 3.0 இயக்கம்" தொடர்பான விழிப்புணர்வு நிகழ்வு நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் நிர்வாக நீதிபதி C.V. கார்த்திகேயன், சமரச மையத்தின் தலைவரும், நீதிபதியுமான தண்டபாணி மற்றும் நீதிபதிகள் ஜெகதீஷ் சந்திரா, நிர்மல் குமார், திலீப் குமார், முருகேசன், குணசேகரன், சுமதி, பூர்ணிமா, ரஜினிஷ் பதியால் உள்ளிட்டவர்கள் பங்கேற்றனர்.
|இதையும் படிங்க: மனைவியை சட்டவிரோதமாக போலீசார் காவலில் வைத்திருந்ததாக கணவன் வழக்கு: சிசிடிவி காட்சிகளை சமர்பிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவு
இவர்கள் நீதிமன்றத்திற்கு வருகை தந்த மனுதாரர்கள், பார்வையாளர்கள், வழக்கறிஞர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளுக்கு தீர்வு காண்பதற்கு சமரச மையத்தை நாடுலாம் என்பதை குறிப்பிட்டு சமரசம் மையம் குறித்த விழிப்புணர்வு நோட்டீஸ்களை நீதிபதிகள் வழங்கினார். அதைத்தொடர்ந்து, சமரச மையம் குறித்த விழிப்புணர்வு பேரணியை தொடங்கி வைத்தனர்.
இந்த நிகழ்ச்சியின் தொடர்ச்சியாக சட்டக் கல்லூரி மாணவர்களுக்கான விழிப்புணர்வு மற்றும் பரப்புரை நிகழ்ச்சி, மாற்று தகராறு தீர்வு மையத்தில் நடைபெற்றது. இதில் பதிவாளர்கள், வழக்கறிஞர்கள், சட்டக் கல்லூரி மாணவர்கள், நீதிமன்ற பணியாளர்கள் உள்ளிட்டவர்கள் பங்கேற்றனர்.