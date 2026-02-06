ETV Bharat / state

’புலி’ பட விவகாரம்: விஜய் வழக்கில் இன்று வெளியாகிறது தீர்ப்பு

வருமானத்தை மறைத்ததற்காக 1 கோடியே 50 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதித்த வருமான வரித்துறையின் உத்தரவை எதிர்த்து நடிகர் விஜய் தொடர்ந்த வழக்கில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்பளிக்க உள்ளது.

தவெக தலைவர் விஜய் (கோப்புப்படம்)
தவெக தலைவர் விஜய் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 6, 2026 at 7:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: கடந்த 2015இல் வெளியான 'புலி' திரைப்பட விவகாரத்தில் வருமான வரித்துறை விதித்த அபராதத்தை எதிர்த்து நடிகர் விஜய் தொடர்ந்த வழக்கில் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்பு அளிக்க உள்ளது.

கடந்த 2015-16ஆம் நிதியாண்டிற்கான வருமான வரி கணக்கை நடிகர் விஜய் தாக்கல் செய்த போது, அந்த ஆண்டிற்கான வருமானமாக 35 கோடியே 42 லட்சத்து 91 ஆயிரத்து 890 ரூபாய் படத்தில் நடித்ததன் மூலம் பெற்றதாக குறிப்பிட்டிருந்தார்.

அந்த ஆண்டுக்கான மதிப்பீட்டு நடவடிக்கையை மேற்கொண்ட வருமான வரித்துறை, நடிகர் விஜய் வீட்டில் கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு நடத்திய சோதனையில் கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்களுடன் ஒப்பிட்டு, ’புலி’ படத்திற்கு பெற்ற 15 கோடி ரூபாய் திரைப்பட வருமானத்தை கணக்கில் காட்டாமல் மறைத்துள்ளார் என கண்டறிந்தது. வருமானத்தை வேண்டுமென்றே திட்டமிட்டு மறைத்ததற்கான சுமார் 1 கோடியே 50 லட்சம் ரூபாய் அபராதத்தை விதித்து, கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு ஜூன் 30ஆம் தேதி வருமான வரித்துறை உத்தரவு பிறப்பித்தது.

இதனையடுத்து, தனக்கு 1 கோடி ரூபாய் அபராதம் விதித்து வருமான வரித்துறை பிறப்பித்த உத்தரவை எதிர்த்து நடிகர் விஜய் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்தார். இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம், வழக்கு முடியும் வரை இந்த விவகாரத்தில் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்க வேண்டாம் என வருமான வரித்துறை இடைக்கால தடை விதித்து உத்தரவிட்டிருந்தது.

இந்நிலையில், விஜய் தாக்கல் செய்திருந்த வழக்கின் இறுதி விசாரணை, நீதிபதி செந்தில்குமார் ராமமூர்த்தி முன் கடந்த ஜனவரி 23ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இதன்பின்னர் கடந்த ஜனவரி 28ஆம் தேதி விசாரணைக்கு வந்த போது, விஜய் தரப்பில், சட்டப்படி அபராத உத்தரவை கடந்த 2019 ஜூன் 30ஆம் தேதிக்கு முன்பே பிறப்பித்திருக்க வேண்டும். வருமான வரி சட்டத்தின் படி 3 ஆண்டுகளுக்கு பின் காலதாமதமாக 2022ஆம் ஆண்டு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதால், அதனை ரத்து செய்ய வேண்டுமென தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதையும் படிங்க: அமைச்சர் கே.என்.நேரு மீதான வழக்கில் 'திடீர்' திருப்பம் - தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைத்த நீதிமன்றம்

இதனைத்தொடர்ந்து வருமான வரித்துறை தரப்பில், வருமான வரி மதிப்பீட்டை எதிர்த்த மேல்மூறையீடு முடிந்த 6 மாத கால அவகாசத்துக்குள் அபராத உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. வருமான வரிச்சட்டப்படி நடிகர் விஜய்க்கு அபராதம் விதித்தது சரிதான். அதனால், விஜய் தொடர்ந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டது.

இருதரப்பு வாதங்களைக் கேட்ட நீதிபதி செந்தில்குமார் ராமமூர்த்தி, தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைத்திருந்தார். இந்நிலையில் இந்த வழக்கில் இன்று (பிப்ரவரி 06) காலை 10.30 மணியளவில் நீதிபதி தீர்ப்பு அளிக்க உள்ளார்.

TAGGED:

PULI MOVIE CASE
சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
புலி பட வழக்கு
விஜய் வழக்கு
ACTOR VIJAY CASE VERDICT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.