தேவநாதன் யாதவ் சொத்துகளை விற்பது தொடர்பாக ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி தலைமையில் குழு - உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு

தேவநாதன் யாதவ், சென்னை நிதி நிறுவன மோசடி வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் கடந்த நவம்பர் மாதம் சரண் அடைந்ததை அடுத்து மீண்டும் சிறையிலடைக்கப்பட்டார்.

தேவநாதன் யாதவ் - கோப்புப்படம்
தேவநாதன் யாதவ் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 22, 2026 at 5:20 PM IST

சென்னை: நிதி நிறுவன மோசடி வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட தேவநாதன் யாதவின் சொத்துக்களை விற்பனை செய்வது தொடர்பாக ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி தலைமையில் குழு அமைத்து விசாரிக்கப்படும் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

சென்னை தி மயிலாப்பூர் இந்து பெர்மனெட் ஃபண்ட் நிதி நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்த ஆயிரக்கணக்கான முதலீட்டாளர்களிடம் இருந்து சுமார் 600 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் நிதி நிறுவனத்தின் இயக்குநர் தேவநாதன் யாதவ் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தார்.

பின்னர், 100 கோடி ரூபாயை விசாரணை நீதிமன்றத்தில் வைப்புத் தொகையாக செலுத்த வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு நிபந்தனைகளுடன் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தேவநாதன் யாதவுக்கு நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டது.

ஆனால் சென்னை உயர் நீதிமன்ற உத்தரவின் படி நிபந்தனையை தேவநாதன் யாதவ் நிறைவேற்றவில்லை என பாதிக்கப்பட்ட முதலீட்டாளர்கள் தரப்பில் சென்னை நிதி நிறுவன மோசடி வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றம் மற்றும் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்திலும் முறையிடப்பட்டது.

இந்த முறையீட்டை ஏற்று கொண்ட சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தேவநாதன் யாதவை மீண்டும் கைது செய்ய உத்தரவிட்டிருந்தது. இதையடுத்து, தேவநாதன் யாதவ், சென்னை நிதி நிறுவன மோசடி வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் கடந்த நவம்பர் மாதம் சரண் அடைந்ததை அடுத்து மீண்டும் சிறையிலடைக்கப்பட்டார்.

இந்நிலையில் மீண்டும் ஜாமீன் கேட்டு தேவநாதன் யாதவ் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார். அதில், சொத்துக்களை விற்று முதலீட்டாளர்களுக்கு பணத்தை திருப்பி அளிக்க தயாராக உள்ளேன். கடந்த 475 நாட்களாக சிறையில் உள்ளேன். இதற்காக, உயர் நீதிமன்ற ஓய்வு பெற்ற நீதிபதியை ஆணையராக நியமிக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி ராஜசேகர் முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, ஏற்கனவே பதிலளிக்க அவகாசம் அளித்தும் காவல் துறை பதிலளிக்கவில்லை. சொத்துக்களை விற்பதற்கு என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது? சொத்துக்களை விற்பது தொடர்பாக ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி தலைமையில் குழு அமைத்து, அந்த குழு தரும் அறிக்கை அடிப்படையில் முடிவு செய்யலாம் என தெரிவித்து விசாரணையை பிப்ரவரி 5 ஆம் தேதிக்கு ஒத்தி வைத்து உத்தரவிட்டார்.

