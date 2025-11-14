Bihar Election Results 2025

நடிகர் விஷால் வழக்கு விசாரணையில் இருந்து நீதிபதி திடீர் விலகல்! காரணம் என்ன?

நடிகர் விஷால் பட நிறுவனத்தின் அனைத்து படங்களின் உரிமைகளும் லைகா நிறுவனத்துக்கு வழங்க வேண்டுமென ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது.

சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: லைகா நிறுவனத்திற்கு வழங்க வேண்டிய 21 கோடி ரூபாய் கடனை 30 சதவீத வட்டியுடன் திருப்பி செலுத்த பிறப்பித்த உத்தரவை எதிர்த்து நடிகர் விஷால் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு வழக்கின் விசாரணையில் இருந்து நீதிபதி ஜெயச்சந்திரன் விலகுவதாக அறிவித்துள்ளார்.

நடிகர் விஷால், தனது விஷால் பிலிம் ஃபேக்டரி நிறுவனத்திற்காக சினிமா பைனான்சியர் அன்புச்செழியனின் கோபுரம் பிலிம்ஸ் நிறுவனத்திடம் பெற்ற 21 கோடியே 29 லட்சம் ரூபாய் கடனை, லைகா நிறுவனம் செலுத்தியது. அந்த தொகை முழுவதும் திருப்பி செலுத்தும் வரை, விஷால் பட நிறுவனத்தின் அனைத்து படங்களின் உரிமைகளும் லைகா நிறுவனத்துக்கு வழங்க வேண்டுமென ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது.

நடிகர் விஷால் வழக்கு விசாரணையில் இருந்து நீதிபதி ஜெயச்சந்திரன் விலகல்
நடிகர் விஷால் வழக்கு விசாரணையில் இருந்து நீதிபதி ஜெயச்சந்திரன் விலகல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த ஒப்பந்தத்தை மீறி படங்களை வெளியிட்டதால், பணத்தை திருப்பித் தர விஷாலுக்கு உத்தரவிடக் கோரி லைகா நிறுவனம் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தது. வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம் லைகா நிறுவனத்துக்கு வழங்க வேண்டிய 21 கோடியே 29 லட்சம் ரூபாயை 30 சதவீத வட்டியுடன் வழங்க விஷால் தரப்புக்கு உத்தரவிட்டிருந்தது.

இந்த உத்தரவை எதிர்த்து விஷால் தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மேல்முறையீட்டு வழக்கு, நீதிபதிகள் ஜி.ஜெயச்சந்திரன். மும்மினேனி சுதிர்குமார் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, இந்த விவகாரம் தொடர்பான வழக்கை ஏற்கெனவே விசாரித்துள்ளதாகவும், வழக்கில் சில கருத்துக்களை தெரிவித்துள்ளதாகவும் நீதிபதி ஜெயச்சந்திரன் குறிப்பிட்டுள்ளார். தொடர்ந்து வழக்கை விசாரிக்காமல் வழக்கில் இருந்து விலகுவதாகவும், வழக்கை மாற்று அமர்வு முன் விசாரணைக்கு பட்டியலிட பதிவுத் துறைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார்.

