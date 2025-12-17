திருப்பரங்குன்றம் வழக்கு: ''நான் தேர்தலில் போட்டியிடப் போகிறேனா?'' - வழக்கறிஞரை மடக்கிய நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன்
சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனையை காரணம் காட்டி நீதிமன்ற உத்தரவை நிறைவேற்றாமல் இருப்பது ஏற்புடையது அல்ல. திண்டுக்கல், கன்னியாகுமரி வழக்குகளிலும் நான் பிறப்பித்த உத்தரவுகள் நிறைவேற்றப்படவில்லை. நீதிமன்ற உத்தரவை நிறைவேற்றாததற்கு பதிலை சொல்லியே ஆக வேண்டும்.
Published : December 17, 2025 at 10:59 PM IST
மதுரை: திருப்பரங்குன்றம் தீபம் தொடர்பான நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு உயர் நீதிமன்றம் மதுரை அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது வழக்கறிஞர் விகாஸ் சிங்கிடம், ''மேல்முறையீட்டு மனு விசாரணையின்போது என்னை பற்றி என்ன கூறினீர்கள்? நான் தேர்தலில் போட்டியிடப் போகிறேனா? இரு நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வில் ஏன் அவ்வாறு பேசினீர்கள்? அதை செய்திகளிலும் பார்த்தேன். நேற்று பேசியதை இப்போது என் முன் சொல்லுங்கள்'' என்று நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் கேட்டதால் நீதிமன்றத்தில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
மதுரை, திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பான நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் முன்பு இன்று உயர் நீதிமன்றம் மதுரை அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது வழக்கின் விசாரணைக்காக மதுரை மாநகர காவல் ஆணையர் லோகநாதன், துணை ஆணையர் இனிகோ திவ்யன், மாவட்ட ஆட்சியர் நேரில் ஆஜராகினர். தமிழக அரசின் தலைமைச் செயலர் முருகானந்தம் காணொளி காட்சி வாயிலாக ஆஜரானார்.
இவ்வழக்கு விசாரணை தொடங்கியபோது வழக்கறிஞர் விகாஸ் சிங், ''இதுதொடர்பான மேல்முறையீட்டு மனு இரண்டு நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வில் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. எனவே கால அவகாசம் வழங்க வேண்டும்'' என, கூறினார்.
அதற்கு நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், ''விகாஸ் சிங் நேற்று மேல்முறையீட்டு மனு விசாரணையின் போது என்னைப் பற்றி என்ன கூறினீர்கள்?'' என கேள்வி எழுப்பினார்.
அதற்கு விகாஸ் சிங் அமைதியாக இருந்தார். அப்போது நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன், ''நான் தேர்தலில் போட்டியிடப் போகிறேனா விகாசிங்? இரு நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வில் ஏன் அவ்வாறு பேசினீர்கள் வழக்கறிஞர் விகாசிங்? அதை செய்திகளிலும் பார்த்தேன். நேற்று பேசியதை இங்கே என் முன் இப்போது நேரடியாக நீங்கள் சொல்லுங்கள்'' என்றார்.
இதைத்தொடர்ந்து நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் தமிழக தலைமைச் செயலாளரிடம், ''நீதிமன்ற உத்தரவை நிறைவேற்றாதது ஏன்?'' என்று கேள்வி எழுப்பினார். அப்போது தலைமைச் செயலாளர், ''நீதிமன்ற உத்தரவுகள் முறையாகப் பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. இந்த உத்தரவில் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை இருப்பதால் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டு வழக்கு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது'' என தெரிவித்தார்.
உடனே நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், ''சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனையை காரணம்காட்டி நீதிமன்ற உத்தரவை நிறைவேற்றாமல் இருப்பது ஏற்புடையது அல்ல. ஏற்கெனவே திண்டுக்கல், கன்னியாகுமரி வழக்குகளில் நான் பிறப்பித்த உத்தரவுகள் நிறைவேற்றப்படவில்லை ஏன்?'' என கேள்வி எழுப்பினார். அதற்கு தலைமைச்செயலாளர், ''இதுதொடர்பாக பதிலளிக்க நான்கு வாரங்கள் கால அவகாசம் வேண்டும்'' என கோரிக்கை விடுத்தார்.
இதனை அடுத்து, ''நீதிமன்ற உத்தரவை நிறைவேற்றாததற்கு உரிய பதிலை சொல்லியே ஆக வேண்டும். நீதிமன்ற உத்தரவை மதிக்காதது ஏன்? என்று கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதி, தலைமைச் செயலாளர் இதுகுறித்து பதிலளிக்க 4 வார கால அவகாசம் வழங்கி வழக்கை ஜனவரி 9-ம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டார்.
மேலும் இந்த நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர், மாநகர் காவல் ஆணையர், கோவில் நிர்வாக அதிகாரி ஆகியோர் வருகிற ஜனவரி மாதம் 9-ம் தேதி மீண்டும் நேரில் ஆஜராக வேண்டும் எனவும், யாருக்கும் விலக்கு அளிக்கவில்லை என்றும் நீதிபதி தெரிவித்தார்.