நீதிபதி மீது விமர்சனம்: ஓய்வு பெற்ற காவலர் வரதராஜனின் ஜாமீன் மனு மீது பதிலளிக்க போலீசாருக்கு உத்தரவு!
அரசியல் உள்நோக்கத்துடன் தனக்கு எதிராக வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக ஓய்வு பெற்ற காவல்துறை அதிகாரி வரதராஜன் தனது ஜாமின் மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : October 25, 2025 at 6:02 PM IST
சென்னை: கரூர் சம்பவத்தில் நீதிபதியை அவதூறாக விமர்சித்ததாக கைது செய்யப்பட்ட ஓய்வு பெற்ற காவல்துறை அதிகாரி வரதராஜனின் ஜாமீன் மனு மீது போலீசார் பதிலளிக்க உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தவெக தலைவர் விஜய் கடந்த செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி கரூரில் மேற்கொண்ட தேர்தல் பரப்புரையின் போது, கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு 10 குழந்தைகள் உட்பட 41 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். இச்சம்பவம் தமிழ்நாடு முழுவதும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்திய நிலையில், தற்போது கரூர் துயர சம்பவத்தை உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் சிபிஐ விசாரித்து வருகிறது.
இதற்கிடையே, கரூர் சம்பவம் தொடர்பான விசாரணை சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நடந்த போது, வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி வேல்முருகன், தவெக தலைவர் விஜய் குறித்து விமர்சனங்களை முன்வைத்தார். தொடர்ந்து, நீதிபதி மீது சமூக வலைத்தளத்தில் அவதூறு பரப்பும் விதமாக பலரும் கருத்துக்களை பதிவிட்டு வந்தனர். இதனால், அவதூறு பரப்பும் நபர்கள் மீது வழக்குப் பதிவு செய்த காவல்துறையினர், அவர்களை கைது செய்தனர்.
அந்த வகையில், கரூர் சம்பவம் தொடர்பான உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியை விமர்சித்த ஓய்வு பெற்ற காவலர் வரதராஜனை சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் அக்டோபர் 7ஆம் தேதி கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். இந்நிலையில், அவர் ஜாமீன் கோரி சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார்.
இந்த வழக்கு நீதிபதி எஸ்.கார்த்திகேயன் கடந்த வாரம் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது காவல்துறை தரப்பில், கருத்து சுதந்திரம் என்ற பெயரில் நீதித்துறை, அரசியல் தலைவர்கள் உள்ளிட்டோர் மீது அவதூறாக கருத்துகளை பதிவிடும் போக்கு அதிகரித்து வருவதால், ஜாமீன் வழங்கக் கூடாது என எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது. அந்த வாதத்தை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதி, வரதராஜனின் ஜாமீன் மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.
இதையடுத்து, ஜாமீன் கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வரதராஜன் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனுவில், "அரசியல் உள்நோக்கத்துடன் தனக்கு எதிராக வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. வயது மூப்பு காரணமாக பல்வேறு உடல்நல பிரச்னைகளை எதிர்கொள்வதால், தனக்கு ஜாமீன் வழங்க வேண்டும்" எனவும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த மனுவானது, நீதிபதி கே.ராஜசேகர் முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது காவல்துறை சார்பில் பதிலளிக்க அவகாசம் கோரப்பட்டது. இதை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதி, மனுவுக்கு அக் 27ஆம் தேதி பதிலளிக்க காவல் துறைக்கு உத்தரவிட்டு, விசாரணையை ஒத்திவைத்தார்.