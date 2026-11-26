போலி நூல்கள் கொள்முதல் வழக்கு: அகல் விளக்கு பதிப்பக உரிமையாளரை மட்டும் கைது செய்தது ஏன்? நீதிபதி கேள்வி
"புத்தகங்களை பதிப்பு செய்ததற்காக மட்டுமே மோகன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். முறைகேடு செய்த அரசு அதிகாரிகள் சுதந்திரமாக வெளியே உள்ளனர்" என மோகன் தரப்பு வழக்கறிஞர் வாதிட்டார்.
Published : November 26, 2026 at 8:57 PM IST
சென்னை: பெரியார் அறிவுலகத்துக்கு போலி நூல்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்ட வழக்கில் அகல் விளக்கு பதிப்பக உரிமையாளர் மோகனை மட்டும் கைது செய்தது ஏன்? என்று காவல்துறைக்கு நீதிபதி கேள்வியெழுப்பினார்.
கோவையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பெரியார் அறிவுலக நூலகத்துக்கு நூல்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டதில் பல கோடி ரூபாய் முறைகேடு நடைபெற்றதாக புகார் எழுந்தது.
அதாவது, போலி புத்தகங்கள், ஏஐ மூலம் உருவாக்கப்பட்ட நூல்கள், போலி நூலாசிரியர்கள் பெயில் எழுதப்பட்ட நூல்கள் பல்லாயிரக்கணக்கான புத்தகங்கள் வாங்கப்பட்டது கண்டறியப்பட்டது. இந்த நூல்கள் யாவும் அகல் விளக்கு, ஃபீனிக்ஸ் ஆகிய பதிப்பகங்களில் அச்சான நூல்கள் என்பதும் தெரியவந்தது.
தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய இச்சம்பவம் தொடர்பாக, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. மேலும், இந்த விவகாரம் குறித்து லஞ்ச ஒழிப்பு மற்றும் ஊழல் தடுப்புத்துறையும் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது.
இந்த வழக்கில் அகல்விளக்கு மற்றும் ஃபீனிக்ஸ் பதிப்பக உரிமையாளர் மோகனை போலீசார் கடந்த 16-ஆம் தேதி கைது செய்தனர். அவரை 5 நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி வழங்கக் கோரி லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சார்பில் ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
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இந்த மனுவானது, நீதிபதி எல்.எஸ். சத்தியமூர்த்தி முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மோகன் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் ஶ்ரீதர், "இந்த வழக்கில் கைது நடவடிக்கை என்பது தேவையற்றது. புத்தகங்களை பதிப்பு செய்ததற்காக மட்டுமே மோகன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
முறைகேடு செய்த அரசு அதிகாரிகள் சுதந்திரமாக வெளியே உள்ளனர். இந்த முறைகேட்டை செய்ய தூண்டிய அரசு அதிகாரிகள் யார்? காவல்துறை இதுவரை அவர்களை விசாரிக்காதது ஏன்?
அரசு அதிகாரியாக இல்லாத மோகனை ஊழல் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் காவல்துறை கைது செய்ய முடியாது. புத்தகங்கள் தகுதி இல்லாதவை என கொள்முதல் குழு கருதி இருந்தால், புத்தகங்களை வாங்காமல் இருந்திருக்கலாமே?
சுமார் 50 கோடி ரூபாய் முறைகேடு செய்ததாக கூறப்படும் இந்த வழக்கில் மோகன் மட்டும் 1 கோடியே 74 லட்சம் ரூபாய் முறைகேடு செய்ததாக போலீசார் கூறுகின்றனர். அப்படியென்றால், மீதமுள்ள 48 கோடி ரூபாயை கொள்ளையடித்தது யார்? இதுவரை காவல்துறை அவர்களை விசாரணை செய்யவில்லை.
அரசியல் உள்நோக்கத்துடன் மோகன் மீது கைது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதனால் மோகனை 5 நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி வழங்கக் கூடாது" என வாதிட்டார்.
இதையடுத்து, காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான சிறப்பு வழக்கறிஞர் உஷா ராணி, "தகுதியற்ற புத்தகங்கள் அச்சிடப்பட்ட நூலகங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டதால் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை செய்யப்படுகிறது. அகல்விளக்கு பதிப்பகத்தில் புத்தகங்களை அச்சிட சொன்னது யார்? அதற்கு பணப்பரிமாற்றம் நடைபெற்றதா? என விசாரிக்க வேண்டியது அவசியம். எனவே, மோகனை 5 நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க காவல்துறையினருக்கு அனுமதி வழங்க வேண்டும்" என தெரிவித்தார்.
இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி சத்தியமூர்த்தி, "புத்தகங்களை கொள்முதல் செய்ய அனுமதியளிக்கப்பட்ட பின்னர் தானே அவை நூலகங்களுக்காக வாங்கப்பட்டது? அப்படியிருக்கையில், மோகனை மட்டும் ஏன் கைது செய்ய வேண்டும்?" என கேள்வியெழுப்பினார். தொடர்ந்து, இந்த வழக்கின் தீர்ப்பை நவம்பர் 28-ஆம் தேதிக்கு நீதிபதி ஒத்திவைத்தார்.