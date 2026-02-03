ETV Bharat / state

தமிழ்நாட்டில் மொழி போராட்டம் நடைபெற்றதே இன்றைய தலைமுறைக்கு தெரியவில்லை - நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் வேதனை

என் தமிழ் மொழியின் தொன்மை, செருக்கு காரணமாகவே, மற்றவர்கள் ஒரு மொழியை என் மீது திணித்தால் அதை நான் என்றுமே ஏற்கமாட்டேன் என நீதிபதி என்.ஆனந்த் வெங்கடேஷ் கூறியுள்ளார்.

நீதிபதி என்.ஆனந்த் வெங்கடேஷ்
நீதிபதி என்.ஆனந்த் வெங்கடேஷ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : February 3, 2026 at 12:11 PM IST

சென்னை: சமீபத்தில் வெளியான ’பராசக்தி’ படத்தை தன் மகனுடன் சென்று பார்த்தபோது, அவர் மொழிப் போராட்டம் பற்றி தெரியாது என பதிலளித்தது அவமானமாக இருந்தது என நீதிபதி என்.ஆனந்த் வெங்கடேஷ் வேதனையுடன் தெரிவித்தார்.

மாணவர்களின் தமிழ் வழக்காடு திறனை மேம்படுத்தும் நோக்கத்துடன் மூன்றாவது தேசிய குற்றவியல் விசாரணை வழக்குரை போட்டி சென்னை பெருங்குடியில் உள்ள தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்டப் பல்கலைகழக வளாகத்தில் நடைபெற்றது.

போட்டியின் நிறைவு விழாவில், சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி என்.ஆனந்த் வெங்கடேஷ் பேசுகையில், "மனிதனின் ஆகச் சிறந்த கண்டுபிடிப்புகளான மொழி, மின்சாரம், சக்கரம், குண்டூசி ஆகியவற்றில் முதலிடத்தில் உள்ளது மொழி. அதனை தனிமனிதன் கண்டுபிடித்தது இல்லை. மொழி சமூகத்தின் மாபெரும் கண்டுபிடிப்பாகும்.

உலகம் முழுவதும் 6,000 மொழிகள் பேசப்பட்டாலும், கிரேக்கம், லத்தீன், ஹீப்ரு, சமஸ்கிருதம், சீனம் மற்றும் அமிழ்தினும் இனிய நம் தமிழ் மொழி ஆகியவையே 2000 ஆண்டுகளுக்கு மூத்தவை. அவற்றில், சாமியும், சாமியும் பேசிக்கொள்ளும் சமஸ்கிருதம் உள்ளிட்ட 4 மொழிகள் பேச்சு வழக்கில் இல்லை. பேச்சு வழக்கில் 2000 ஆண்டுகளை கடந்து இருப்பவை சீனம் மற்றும் தமிழ் மொழி என நாம் நினைத்துக் கொண்டிருக்கும்போது, கீழடி அகழாய்வில் 3500 ஆண்டுகளை தாண்டிய ஒரே மொழி தமிழ் என நிரூபணமாகியுள்ளது.

எந்த அரசனையோ, இறைவனையோ, மதத்தையோ உயர்த்தி பேசாத உலகப் பொதுமறையான திருக்குறளில், ஒவ்வொரு அறக்கூற்றையும் நுட்பமாக சொல்ல முடிந்தது என்றால், இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தோன்றிய தமிழனின் வளர்ச்சியை நினைத்து பெருமை கொள்ள வேண்டும். அப்படிப்பட்ட தமிழ் மொழியை பேசுவதும் பாதுகாப்பதும் நாம் அனைவரின் கடமையாகும்.

மொழிப் போராட்டம் குறித்து நம் அனைவருக்கும் கட்டாயம் தெரிய வேண்டும். சமீபத்தில் வெளியான ’பராசக்தி’ படத்தை என் மகனுடன் சென்று பார்த்துவிட்டு வந்தபோது, தமிழ்நாட்டில் மொழி போராட்டம் நடந்தது தெரியுமா? என்று அவரிடம் கேட்டேன். அவர் தெரியாது என பதிலளித்தபோது, அதனை நான் மிகவும் அவமானமாக உணர்ந்தேன். அதை சொல்லிக் கொடுக்காமல் முந்தைய தலைமுறை தங்களது கடமையிலிருந்து தவறிவிட்டதாக தான் கருதுகிறேன்” என்று வேதனை தெரிவித்தார்.

மேலும் பேசுகையில், “காலங்கள் மாறிய பின்னர் மதிப்பெண்கள் எடுப்பது முக்கியம் என வந்தபோது, தமிழ் படித்துக் கொண்டிருந்தவர்கள் இந்தி, பிரெஞ்ச், சமஸ்கிருதம் என மாறியது எவ்வளவு பெரிய தவறு என்பது தெரிகிறது. மதிப்பெண் எடுப்பது முக்கியமில்லை. மொழி நம் மூச்சு, நம் உயிர், நம் அடையாளம் என்பதை உணர வேண்டும். மொழியினை பற்றி பெருமை கொள்ளாது, தமிழ்நாட்டில் வாழ்வது தமிழுக்கு இழுக்காகும்.

ஆங்கிலம் தெரியாமல் தமிழ்நாட்டை தாண்ட முடியாது என்று எங்கள் எல்லவோருக்கும் தெரியும். ஆனால் தமிழன் எந்த மொழியையும் எதிர்க்கவில்லை, மாறாக விரும்பி படிக்கிறான். என் தமிழ் மொழியின் தொன்மை, செருக்கு காரணமாகவே, மற்றவர்கள் ஒரு மொழியை என் மீது திணித்தால் அதை நான் என்றுமே ஏற்கமாட்டேன்.

மேலும் நான் தமிழன் என தலைநிமிர்ந்து சொல், மொழிக்கு ஒரு இழுக்கு வரும்போது உன் குரல் உயர வேண்டும் என்றும் சட்ட மாணவர்களிடையே கூறிய நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ், எந்த கட்டத்திலும் தமிழ் மொழியின் அருமையை தூக்கிப்பிடிப்பது நம் கடமை என்பதை மறக்கக்கூடாது” என்றும் அறிவுரை வழங்கினார்.

இந்த விழாவில் சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி சுந்தர் மோகன், ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி வி.பாரதிதாசன், திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் என்.ஆர்.இளங்கோவன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

