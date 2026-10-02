நீதித்துறையை தபால் துறையை போல கருதுவதா? உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் வேதனை
அசாமில் இருந்து தமிழகம் கொண்டு வரப்படும் யானைகளின் பிறப்பு, உரிமையாளர் உள்ளிட்ட விவரங்கள் குறித்து ஆய்வு செய்யக் கோரி மிரிதுளா கோபாலகிருஷ்ணன் என்பவர் மனு அளித்திருந்தார்.
Published : October 2, 2026 at 10:55 PM IST
சென்னை: அதிகாரிகளிடம் மனு அளித்த மறுநாளே வழக்கு தொடர்வது, நீதித்துறை நடவடிக்கைகளை தபால் அலுவலக பணியாக தரம் தாழ்த்துகிறது என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் வேதனை தெரிவித்துள்ளது.
தமிழக கோவில்களுக்கு அசாமில் இருந்து துர்கா, கிராலால், சிவா,ரூப்சிங், பிஜுலி ஆகிய 5 யானைகளை கொண்டு வர முடிவு செய்யப்பட்டது. இதில் சில யானைகள் தமிழகம் வந்துள்ளன.
இதனிடையே, இந்த யானைகளின் பிறப்பு, உரிமையாளர் உள்ளிட்ட விவரங்கள் குறித்து ஆய்வு செய்யக் கோரி சென்னை துரைப்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த மிரிதுளா கோபாலகிருஷ்ணன் என்பவர் உச்சநீதிமன்றம் நியமித்துள்ள குழுவுக்கு கடந்த செப்டம்பர் 16-ஆம் தேதி மனு அளித்திருந்தார்.
இதன் தொடர்ச்சியாக, தனது கோரிக்கை மனுவை பரிசீலிக்குமாறு உச்சநீதிமன்றம் நியமித்த குழுவுக்கு உத்தரவிடக் கோரி, மிர்துளா கோபாலகிருஷ்ணன் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்தார்.
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இந்த வழக்கை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, "செப்டம்பர் 16-ஆம் தேதி மனு அனுப்பிய நிலையில், அதனை பரிசீலிக்க உச்சநீதிமன்றக் குழுவுக்கு போதிய அவகாசம் வழங்காமல் மறுநாளே நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது" எனக் கூறி, வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.
மேலும் தங்கள் உத்தரவில், "முதல் நாள் மனு அளித்துவிட்டு, மறுநாள் காலை வழக்கு தாக்கல் செய்வது, நீதித்துறை நடவடிக்கையை, தபால் அலுவலக பணியாக தரம் தாழ்த்துகிறது" எனவும் நீதிபதிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.