மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மீதான வழக்கு: சிபிசிஐடி விசாரணை கேட்டு ஜாய் கிரிஸில்டா மனு!
ஜாய் கிரிஸில்டா தொடர்ந்த வழக்கில் பதிலளிக்க காவல்துறை தரப்பில் கால அவகாசம் கேட்கப்பட்டதால், விசாரணை நவம்பர் 12 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 6, 2025 at 2:28 PM IST
சென்னை: மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மீதான திருமண மோசடி வழக்கை சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றக் கோரி ஜாய் கிரிஸில்டா தாக்கல் செய்த மனு, காவல் துறை பதிலுக்காக ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
பிரபல சமையல் கலைஞரான மாதம்பட்டி ரங்கராஜ், ஆடை வடிவமைப்பாளரான ஜாய் கிரிஸில்டாவிடம் திருமணம் செய்து கொள்வதாகக் கூறி நெருங்கி பழகி ஏமாற்றியதாகக் கூறப்படுகிறது.
அதனால், திருமணம் செய்து கொள்வதாகக் கூறி ஏமாற்றி விட்டதாக மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மீது ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஜாய் கிரிஸில்டா சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்திருந்தார். அந்த புகாரின் மீது பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றத்தடுப்பு பிரிவு காவல்துறை வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
ஆனால், தான் கொடுத்த புகாரின் மீது எந்தவித முன்னேற்றமும் இல்லை எனக் கூறி, கடந்த 14 ஆம் தேதி சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள மாநில மகளிர் ஆணையத்தில் ஜாய் கிரிஸில்டா புகார் அளித்தார். அதன்பேரில் இருவரிடமும் விசாரணை நடத்தப்பட்டது. இதற்கிடையே மீண்டும் இருவரிடமும் விசாரணைகள் நடத்தப்பட்டு, அதனடிப்படையில் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும், அப்போது சமரசம் ஆகவில்லை என்றால் அடுத்தகட்டமாக வழக்குப்பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் காவல் துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், வழக்கை சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றக் கோரி, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் ஜாய் கிரிஸில்டா மனுத் தாக்கல் செய்துள்ளார். அதில், மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மீது ஜாமினில் வெளிவரக்கூடிய பிரிவிலேயே வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனால் மோசடி மற்றும் மிரட்டல், கொடுமைப்படுத்துதல், கருச்சிதைவை ஏற்படுத்துதல், மின்னணு பதிவுகளை அழித்தல் உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யாமல், காவல்துறை விசாரணை நடத்தியுள்ளது.
அதனால், போலீசாரின் விசாரணையில் திருப்தி இல்லை. இது காவல் துறையின் செயலற்ற தன்மையை காட்டுகிறது. காவல் துறை உரிய முறையில் விசாரணை நடத்தாததால், மகளிர் ஆணையத்திலும் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் பிரபல சமையல் கலைஞர் என்பதனால் முக்கிய பிரமுகர்கள், அரசியல்வாதிகள் மற்றும் மூத்த அதிகாரிகளின் குடும்பங்களுடன் பழக்கம் உள்ளது. இதனால், காவல் துறை பாரபட்சமாக விசாரணை நடத்துகிறது. எனவே, மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மீதான வழக்கை சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்ற வேண்டும்’ என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த வழக்கு நீதிபதி ஜெகதீஷ் சந்திரா முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, காவல்துறை தரப்பில் பதிலளிக்க காலஅவகாசம் கேட்கப்பட்டது. இதையடுத்து வழக்கு விசாரணை நவம்பர் 12 ஆம் தேதிக்கு ஒத்தி வைக்கப்பட்டது.