அரசியல் தலையீட்டால் நடவடிக்கை எடுப்பதில் காலதாமதம் - ஜாய் கிரிஸில்டா பகீர் குற்றச்சாட்டு!
திருமண மோசடி வழக்கு தொடர்பாக ஜாய் கிரிஸில்டா மற்றும் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் இருவரும் சென்னை மகளிர் ஆணையத்தில் இன்று நேரில் ஆஜராகினர்.
Published : October 28, 2025 at 9:28 PM IST
சென்னை: மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மீதான புகாரில், அரசியல் தலையீடு காரணமாக அவர் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதில் காலதாமதம் ஏற்பட்டதாக ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஜாய் கிரிஸில்டா பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
தன்னை திருமணம் செய்து கொள்வதாகக் கூறி ஏமாற்றிவிட்டதாக, பிரபல சமையல் கலைஞர் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மீது ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஜாய் கிரிஸில்டா சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் அண்மையில் பரபரப்பு புகார் ஒன்றை அளித்திருந்தார்.
அதனைத் தொடர்ந்து, காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் அளித்த புகார் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என தொடர்ந்து சமூகவலைதளத்தில் குற்றச்சாட்டை முன்வைத்து வந்த ஜாய் கிரிஸில்டா முதலமைச்சர் தனிப்பிரிவுக்கும் ஆன்லைன் மூலமாக புகார்களை அளித்து வந்தார்.
இதுதொடர்பாக கடந்த மாதம் சென்னை ஆயிரம் விளக்கு பகுதியில் உள்ள குழந்தைகள் மற்றும் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றத்தடுப்பு பிரிவு துணை ஆனையர் அலுவலகத்தில் ஆஜரான ஜாய் கிரிஸில்டா, மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் உடன் தான் எடுத்து கொண்ட புகைப்படங்கள், செல்ஃபோன் உரையாடல் உள்ளிட்ட அனைத்து ஆதாரங்களையும் அதிகாரிகளிடம் கொடுத்தார். மேலும், அவர்கள் கேட்ட கேள்விகளுக்கும் விளக்கம் அளித்தார். அதேபோல் மாதம்பட்டி ரங்கராஜிடமும் விசாரணை நடத்தப்பட்டது.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக நீதிமன்றத்தில் வழக்கு இருப்பதால், நீதிமன்றத்தில் பார்த்துக் கொள்கிறேன் என ரங்கராஜ் காவல்துறை அதிகாரிகளிடம் பதில் அளித்ததாகவும் தகவல் வெளியானது. இந்நிலையில் அவர் கொடுத்த புகாரின் மீது எந்தவித முன்னேற்றமும் இல்லாததால், கடந்த 14ஆம் தேதி சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள மாநில மகளிர் ஆணையத்தின் தலைவி குமாரி முன்னிலையில் வழக்கறிஞரும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான சுதா உடன் சென்று புகார் ஒன்றை அளித்தார்.
மேலும், காவல்துறையினர் எந்தவித நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளாததால் மகளிர் ஆணையத்தில் புகார் அளித்திருப்பதாக தெரிவித்த ஜாய் கிரிஸில்டா, தன்னை நம்ப வைத்து ஏமாற்றிய மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும், நடவடிக்கை எடுக்காத காவல்துறையினர் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் அந்த புகாரில் குறிப்பிட்டிருந்தார். தொடர்ந்து, ஜாய் கிரிஸில்டா மாநில மகளிர் ஆணைய அலுவலகத்தில் ஆஜராகி தனது தரப்பு விளக்கங்களை தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாடு மாநில மகளிர் ஆணையம் கடந்த வாரம் அனுப்பிய சம்மனின் அடிப்படையில் மாநில மகளிர் ஆணையத்தில் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தனது மனைவி ஸ்ருதியுடனும், ஜாய் கிரிஸில்டா வழக்கறிஞர்களுடன் ஆஜராகினர். அப்போது, விசாரணை அதிகாரிகளிடம் ஆதாரங்களை சமர்பித்து இருவரும் விளக்கம் அளித்தனர். விசாரணைக்கு முழுமையான ஒத்துழைப்பு அளித்ததாகவும், மீண்டும் வருகின்ற 28ஆம் தேதி நேரில் ஆஜராக வேண்டுமெனவும் உத்தரவிட்டப்பட்டது.
இந்த நிலையில், திருமண மோசடி புகார் தொடர்பாக இரண்டாவது முறையாக, இன்று (அக்.28) சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள மாநில மகளிர் ஆணையத்தில் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மற்றும் ஜாய் கிரிஸில்டா இருவரும் விசாரணைக்கு ஆஜராகினர். அதையடுத்து, இருவரிடமும் சுமார் ஒரு மணி நேரம் விசாரணை நடத்தப்பட்டது.
விசாரணைக்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஜாய் கிரிஸில்டா, “விசாரணை முடிவு பெறவில்லை. அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை மீண்டும் இருவரையும் ஆஜராக கூறியுள்ளனர். ஒரே அறையில் இருவரிடம் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது. வெள்ளிக்கிழமை நடக்கவிருக்கும் விசாரணையில் அடுத்தகட்ட நகர்வு என்னவென்று தெரியவரும்.
அரசியல் தலையீடு காரணமாக காவல் துறையில் தான் அளித்த புகாரின் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு காலதாமதம் ஏற்பட்டிருக்கலாம்" என்று அவர் தெரிவித்தார்.