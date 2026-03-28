காங்கிரஸை யாராலும் காப்பாற்ற முடியாது: ஜோதிமணி எம்.பி. கடும் தாக்கு

காங்கிரஸில் அனைத்துமே மிக ரகசியமான முறையில் நடைபெறுவதாகவும், கட்சியின் நலன் சமரசம் செய்யப்பட்டு விட்டது என்றும் ஜோதிமணி எம்.பி. வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.

காங்கிரஸ் எம்.பி ஜோதிமணி (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : March 28, 2026 at 1:07 PM IST

கரூர்: விற்பனை மனப்பான்மையுடன் வேட்பாளர் தேர்வு நடத்தப்பட்டால், காங்கிரஸை யாராலும் காப்பாற்ற முடியாது என அக்கட்சியின் எம்.பி.யான ஜோதிமணி விமர்சித்துள்ளார்.

தேர்தல் குறித்த பேச்சுகள் சூடுபிடிக்க தொடங்கியதிலிருந்தே, தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடன் கூட்டணி அமைக்க முயற்சித்து வருவதாக காங்கிரஸ் கட்சிக்குள்ளேயே பேசப்பட்டதால் அரசியல் வட்டாரத்தில் சலசலப்பு ஏற்பட்டது. ஆனால் இதற்கு காங்கிரஸ் தலைமை மறுப்பு தெரிவித்து வந்த போதிலும், காங்கிரஸ் கட்சிக்கு கூடுதல் இடம் ஒதுக்க வேண்டும், ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு வேண்டும் உள்ளிட்ட பேச்சுகள் கட்சிக்குள்ளேயே அடிபட்டது ஊடகங்களில் பேசுபொருளானது.

அந்த வதந்திகளை பொய்யாக்கும் விதமாக திமுகவுடன் கூட்டணியை உறுதிப்படுத்தியது காங்கிரஸ். கூட்டணியில் அந்த கட்சிக்கு 28 இடங்களை திமுக ஒதுக்கியது. இதனிடையே, காங்கிரஸ் கட்சிக்கு தொகுதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட நாளன்றே வேட்பாளர்கள் தேர்வும் நடைபெற்றதாக தகவல்கள் வெளியாகின.

இந்நிலையில், காங்கிரஸ் கரூர் தொகுதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஜோதிமணி, தனது கட்சியையே விமர்சித்து எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அதில், “காங்கிரஸ் கட்சியின் தொகுதி தேர்வில் எந்தவித வெளிப்படைத் தனமையும் இல்லை. வெளிப்படைத் தன்மையோடும், விரிவான விவாதத்திற்குப் பின்பே தொகுதி தேர்வு செய்யப்பட வேண்டும் என்ற எங்கள் கருத்தை பொறுப்பாளர்கள் ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை. அனைத்துமே மிக ரகசியமான முறையில் நடைபெற்றது. காங்கிரஸ் கட்சியின் நலன் முழுக்கவும் சமரசம் செய்யப்பட்டு விட்டது.

இதையும் படிங்க:

1. சி.வி. சண்முகம் தொடர்பான ரகசியங்களை வெளியிடட்டுமா? அதிமுக முன்னாள் நிர்வாகி மிரட்டல்

2. 'நான் தெய்வ பக்தி உள்ளவன்; பொய் பேச மாட்டேன்; ஸ்டாலின் அப்படி அல்ல': இபிஎஸ் விமர்சனம்

நம்மை போன்ற உண்மையான காங்கிரஸ் கட்சி தொண்டர்களின் ஆண்டாண்டு கால உழைப்பை, தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சிக்காக ஒரு சிறு துரும்பைக் கூட கிள்ளிப் போட்டிராத சிலர் விற்றுத் திண்பதைப் பார்க்க வேதனையாக உள்ளது. இந்த மோசமான சூழலை கேள்வி கேட்காமல், மௌனமாக இருக்க முடியாது. பொறுப்பாளர்கள், மாநிலத் தலைவர், சட்டமன்ற கட்சித் தலைவர் மட்டுமே கட்சி கிடையாது. லட்சக்கணக்கான தொண்டர்களின் உணர்வும், உழைப்புமே கட்சி. தொகுதிப் பட்டியல் வெளியானதும் விரிவாகப் பேசலாம்.

இதே விற்பனை அணுகுமுறையோடு தான் வேட்பாளர் தேர்வும் நடக்குமேயென்றால், தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் கட்சியை யாராலும் காப்பாற்ற முடியாது” என்று பதிவிட்டுள்ளார் ஜோதிமணி எம்பி.

